Всё о Вентспилс

Полезная информация о Вентспилс

Что нужно знать о Вентспилс: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вентспилс
22:4258
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇻 Латвия
Название городаВентспилс
По-английскиVentspils
Столица регионаВентспилс является столицей региона
Население города42 644 чел.
АэропортVentspils VNT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Riga
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Вентспилс на карте