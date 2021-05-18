Полезная информация о Вентспилс
Что нужно знать о Вентспилс: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вентспилс
22:4258
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇻 Латвия
|Название города
|Вентспилс
|По-английски
|Ventspils
|Столица региона
|Вентспилс является столицей региона
|Население города
|42 644 чел.
|Аэропорт
|Ventspils VNT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Riga
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря