Полезная информация о Латвии
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Флаг Латвии
|Название
|Латвия
|Эмодзи флаг
|🇱🇻
|Полное название
|Латвийская Республика
|По-английски
|Latvia
|Столица
|Рига
|Города
|Список городов
|Валюта
|Евро
|Площадь
|64 589 км²
|Население
|1 968 957 чел.
|Телефонный код
|+371
|Код ISO
|LV
|Основной домен
|.LV
|Соседние страны
|🇱🇹 Литва🇷🇺 Россия🇪🇪 Эстония🇧🇾 Беларусь
Где находится Латвия на карте
Латвия
Популярные экскурсии в Латвии
€
50
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Городок Лиелварде в 60 км от Риги занимает особое место в истории и культуре Латвии. Лиелварде — родина Лиелвардского пояса, в орнаментах которого заш...
€
60
за чел.