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Флаг Латвии
Флаг Латвии
НазваниеЛатвия
Эмодзи флаг🇱🇻
Полное названиеЛатвийская Республика
По-английскиLatvia
СтолицаРига
ГородаСписок городов
ВалютаЕвро
Площадь64 589 км²
Население1 968 957 чел.
Телефонный код+371
Код ISOLV
Основной домен.LV
Соседние страны🇱🇹 Литва🇷🇺 Россия🇪🇪 Эстония🇧🇾 Беларусь

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Латвия

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