Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Курганы в Кернаве

Гид S.
Гид S. – Гид из Каунаса
Курганы в Кернаве
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Курганы в Кернаве
Приглашаем Вас в первую историческую столицу языческой Литвы — Кернаве.
Это уникальная местность, существование которой приобщает нас к чудесной исчезнувшей цивилизации и культуре. В Кярнаве находится комплекс из пяти древних городищ Балтии на берегу реки Нерис. Уникальность первого центра Великого Княжества Литовского отмечена ЮНЕСКО, который внес Кернаве в список мирового культурного наследия.
Археологические исследования, которые проводились и проводятся в Кернаве, доказали, что люди селились в этих местах за десять тысяч лет до первых письменных упоминаний и жили тут до 13 века. Холмы Кернаве и найденные на территории бывшего города артефакты стали основной частью заповедника, который власти Литвы создали с целью сохранения уникальной среды. Это можно увидеть в новом современном музее археологии, который мы посетим после осмотра курганов.
А перед этим по пути мы остановимся в одной из самых больших и старейших, доживших до сих дней дубрав в Литве. Этим дубам около 180–200 лет. Дуб для литовских язычников был священным деревом — домом Бога. Поэтому в дубровнике Вы обязательно встретите литовских богов и богинь, которых в деревянных скульптурах воплотили народные художники.
Приглашаем в экскурсию ⛳ по следам старых богов!
Начало и место завершения
🚩 Kaunas

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Гид S.
Гид S.
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