Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаем Вас в первую историческую столицу языческой Литвы — Кернаве.

Это уникальная местность, существование которой приобщает нас к чудесной исчезнувшей цивилизации и культуре. В Кярнаве находится комплекс из пяти древних городищ Балтии на берегу реки Нерис. Уникальность первого центра Великого Княжества Литовского отмечена ЮНЕСКО, который внес Кернаве в список мирового культурного наследия.

Археологические исследования, которые проводились и проводятся в Кернаве, доказали, что люди селились в этих местах за десять тысяч лет до первых письменных упоминаний и жили тут до 13 века. Холмы Кернаве и найденные на территории бывшего города артефакты стали основной частью заповедника, который власти Литвы создали с целью сохранения уникальной среды. Это можно увидеть в новом современном музее археологии, который мы посетим после осмотра курганов.

А перед этим по пути мы остановимся в одной из самых больших и старейших, доживших до сих дней дубрав в Литве. Этим дубам около 180–200 лет. Дуб для литовских язычников был священным деревом — домом Бога. Поэтому в дубровнике Вы обязательно встретите литовских богов и богинь, которых в деревянных скульптурах воплотили народные художники.

Приглашаем в экскурсию ⛳ по следам старых богов!