Экскурсии Каунаса

Все экскурсии в Каунасе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Каунасе – доступно 11 экскурсий на 2021 год, 25 ⭐ отзывов, цены от €11. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Каунасе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Литве на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2, 5 часа с аудиогидом
Индивидуальная экскурсия
11
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2, 5 часа с аудиогидом
Прогулка по Каунасу - второму по величине и значению городу Литвы, проведет вас по его самым главным...
Вы можете выбрать любое удобное время
Каунас - это кAунас
93
за 1 чел.
Каунас - это кAунас
по договоренности
Знакомьтесь, Каунас!
Индивидуальная экскурсия
5
23
68
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Каунас!
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу
Еврейское наследие Вильнюса
64
за 1 чел.
Еврейское наследие Вильнюса
Каунас — прогулка по Новому городу
Индивидуальная экскурсия
5
2
68
за 1-10 чел.
Каунас — прогулка по Новому городу
Пройти по главной пешеходной улице и рассмотреть модернистские здания с профессиональным гидом
Cредневековый дух Тракай
86
за 1 чел.
Cредневековый дух Тракай
Дегустация литовского пива: вильнюсские пабы
64
за 1 чел.
Дегустация литовского пива: вильнюсские пабы
Ужупис (Заречье) - республика в республике
54
за 1 чел.
Ужупис (Заречье) - республика в республике
Курганы в Кернаве
86
за 1 чел.
Курганы в Кернаве
Старый город Вильнюса. История продолжается…
50
за 1 чел.
Старый город Вильнюса. История продолжается…
Зимняя сказка Вильнюса
54
за 1 чел.
Зимняя сказка Вильнюса

Последние отзывы «Экскурсии Каунаса»

  • Отзыв на: Знакомьтесь, Каунас!
    Е
    Евгения
    21 июля 2021
    5
    Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Каунас!
    О
    Ольга
    24 июля 2020
    5
    Потрясающе приятный гид и замечательная экскурсия! Всегда приятно гулять с неравнодушным человеком, которому интересно рассказывать, который готов открыть вам свой город. Рекомендую всем путешественникам, ни один путеводитель не расскажет про город так много, как хороший гид. Мы прошлись по старому городу, посмотрели все самое важное, дошли до новой части города. Экскурсия по Новому городу - наша следующая “must” часть поездки в прекрасный Каунас. Огромное спасибо!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Каунас!
    Н
    Наташа
    13 июля 2020
    5
    Очень понравилась Люда - это очень опытный гид, обладающий огромным количеством знаний, и очень милая, заботливая женщина, готовая совершенно во всем помочь. Огромное ей спасибо за интереснейшую экскурсию и за заботу! С удовольствием буду ее рекомендовать всем знакомым и друзьям.
  • Отзыв на: Каунас — прогулка по Новому городу
    Е
    Елена
    15 декабря 2019
    5
    Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.
  • Отзыв на: Каунас — прогулка по Новому городу
    О
    Олег
    28 августа 2019
    5
    Олично организованная увлекательная экскурсия. Людмила - настоящий профессионал.
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