Все экскурсии в Каунасе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Каунасе – доступно 11 экскурсий на 2021 год, 25 ⭐ отзывов, цены от €11. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Каунасе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Литве на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€11
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2, 5 часа с аудиогидом
Прогулка по Каунасу - второму по величине и значению городу Литвы, проведет вас по его самым главным...
Вы можете выбрать любое удобное время
3ч
€93
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€68
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Каунас!
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу
3ч
€64
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€68
за 1-10 чел.
Каунас — прогулка по Новому городу
Пройти по главной пешеходной улице и рассмотреть модернистские здания с профессиональным гидом
1д
€86
за 1 чел.
2ч
€64
за 1 чел.
1ч
€54
за 1 чел.
4ч
€86
за 1 чел.
2ч
€50
за 1 чел.
3ч
€54
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Каунаса»
- ЕЕвгения21 июля 2021Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!
- ООльга24 июля 2020Потрясающе приятный гид и замечательная экскурсия! Всегда приятно гулять с неравнодушным человеком, которому интересно рассказывать, который готов открыть вам свой город. Рекомендую всем путешественникам, ни один путеводитель не расскажет про город так много, как хороший гид. Мы прошлись по старому городу, посмотрели все самое важное, дошли до новой части города. Экскурсия по Новому городу - наша следующая “must” часть поездки в прекрасный Каунас. Огромное спасибо!
- ННаташа13 июля 2020Очень понравилась Люда - это очень опытный гид, обладающий огромным количеством знаний, и очень милая, заботливая женщина, готовая совершенно во всем помочь. Огромное ей спасибо за интереснейшую экскурсию и за заботу! С удовольствием буду ее рекомендовать всем знакомым и друзьям.
- Отзыв на: Каунас — прогулка по Новому городуЕЕлена15 декабря 2019Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.
- Отзыв на: Каунас — прогулка по Новому городуООлег28 августа 2019Олично организованная увлекательная экскурсия. Людмила - настоящий профессионал.