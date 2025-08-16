Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каунас
Откройте для себя Каунас через его архитектурные шедевры и увлекательные истории. Прогулка по историческому центру станет настоящим путешествием во времени
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас - прогулка по Новому городу
Познакомьтесь с историей Каунаса и Литвы, изучите архитектуру и получите практические советы по жизни в городе. Это незабываемое путешествие
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас: нескучное знакомство
Каунас удивит вас средневековой крепостью, живописными реками и тайными двориками. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: У Каунасского замка
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от €145 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Начало: М.К. Чюрлёнис ул. 16
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€12 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Б
Всё отлично.
Гид спокойныя,терпеливыя и очень приятный человек. Экскурсиями очень содержательная.
Большое спасибо
Гид спокойныя,терпеливыя и очень приятный человек. Экскурсиями очень содержательная.
Большое спасибо
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Т
Были на экскурсии по Каунасу с гидом Еленой — нам очень понравилось! Несмотря на дождь, мы увидели все главные достопримечательности,
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С
Отлично проведенная экскурсия, оставившая самые лучшие впечатления о Каунасе. Смело можно рекомендовать всем, кто хочет познакомится с этим симпатичным и уютным городом. Спасибо большое.
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О
Очень понравилась экскурсия, интересно преподнесли историю города Каунас, гид Людмила отличный экскурсовод 😊
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O
Очень хорошая возможность познакомиться с городом самостоятельно. В своем темпе осмотрели все основные достопримечательности, узнали историю города. Экскурсию рекомендую
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Елена - просто великолепный гид! Про такую встречу можно сказать: мы нашли своего проводника! Содержательно, красиво, мягко - именно таким
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Е
Добрый день! Великолепный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании, дети в восторге! Очень её рекомендуем)
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S
Экскурсия - в полном смысле этого слова. Интересная информация идеально сочетается с прогулкой по старому Каунасу. Людмиле большое спасибо!
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Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.
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Y
Благодарим Людмилу,
Очень интересная экскурсия с объяснением исторических событий на фотографиях, картах и схемах и на живых примерах в городе!!
Очень интересно!!
Очень интересная экскурсия с объяснением исторических событий на фотографиях, картах и схемах и на живых примерах в городе!!
Очень интересно!!
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Великолепный гид! Прекрасная экскурсия!!!
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Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!
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Потрясающе приятный гид и замечательная экскурсия! Всегда приятно гулять с неравнодушным человеком, которому интересно рассказывать, который готов открыть вам свой
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Н
Очень понравилась Люда - это очень опытный гид, обладающий огромным количеством знаний, и очень милая, заботливая женщина, готовая совершенно во всем помочь. Огромное ей спасибо за интереснейшую экскурсию и за заботу! С удовольствием буду ее рекомендовать всем знакомым и друзьям.
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N
Экскурсия очень понравилась,рекомендую всем,спасибо большое нашему гиду-Людмиле-было очень интересно и познавательно,обязательно вернёмся ещё раз.
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Мы были в городе всего один день, поездка была не запланирована, Людмила в короткие сроки помогла нам организовать экскурсию, гид интересно рассказала историю города, показала достопримечательности. Рекомендую)
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Е
Замечательная экскурсовод!
Мы задержались на границе и не успевали на экскурсию. Без проблем перенесли на более поздний срок.
Насыщенная интересная экскурсия. Хотелось еще))) ЛЮдмила даже подсказала, где лучше поужинать))
Мы задержались на границе и не успевали на экскурсию. Без проблем перенесли на более поздний срок.
Насыщенная интересная экскурсия. Хотелось еще))) ЛЮдмила даже подсказала, где лучше поужинать))
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Д
Познавательная и очень интересная экскурсия с углублением в историю. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
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А
Хочу выразить огромную благодарность Люде за проведённую по Каунасу экскурсию! Если есть проблемы со знаниями истории, то вам точно к
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O
Отличная экскурсия с позитивным настроением.
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Всего 39 отзывов в Каунасе
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Ответы на вопросы от путешественников по Каунасу
Самые популярные экскурсии в Каунасе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Каунасу в августе 2026
Сейчас в Каунасе можно забронировать 4 экскурсии от 12 до 150. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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