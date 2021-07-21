Отзыв на: Знакомьтесь, Каунас! Е Евгения 5 Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!

Отзыв на: Знакомьтесь, Каунас! О Ольга 5 Потрясающе приятный гид и замечательная экскурсия! Всегда приятно гулять с неравнодушным человеком, которому интересно рассказывать, который готов открыть вам свой город. Рекомендую всем путешественникам, ни один путеводитель не расскажет про город так много, как хороший гид. Мы прошлись по старому городу, посмотрели все самое важное, дошли до новой части города. Экскурсия по Новому городу - наша следующая “must” часть поездки в прекрасный Каунас. Огромное спасибо!

Отзыв на: Знакомьтесь, Каунас! Н Наташа 5 Очень понравилась Люда - это очень опытный гид, обладающий огромным количеством знаний, и очень милая, заботливая женщина, готовая совершенно во всем помочь. Огромное ей спасибо за интереснейшую экскурсию и за заботу! С удовольствием буду ее рекомендовать всем знакомым и друзьям.

Отзыв на: Каунас — прогулка по Новому городу Е Елена 5 Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.