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Экскурсии в Каунасе

Найдено 4 экскурсии в Каунасе на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Каунас
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каунас
Откройте для себя Каунас через его архитектурные шедевры и увлекательные истории. Прогулка по историческому центру станет настоящим путешествием во времени
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Каунас - прогулка по Новому городу
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас - прогулка по Новому городу
Познакомьтесь с историей Каунаса и Литвы, изучите архитектуру и получите практические советы по жизни в городе. Это незабываемое путешествие
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от €140 за всё до 10 чел.
Каунас: нескучное знакомство
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас: нескучное знакомство
Каунас удивит вас средневековой крепостью, живописными реками и тайными двориками. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: У Каунасского замка
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от €145 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Пешая
2 часа
1 отзыв
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Начало: М.К. Чюрлёнис ул. 16
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€12 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Б
Знакомьтесь, Каунас
Всё отлично.
Гид спокойныя,терпеливыя и очень приятный человек. Экскурсиями очень содержательная.
Большое спасибо
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Т
Каунас: нескучное знакомство
Были на экскурсии по Каунасу с гидом Еленой — нам очень понравилось! Несмотря на дождь, мы увидели все главные достопримечательности,
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заглянули в уютные уголки города и узнали много интересного. Елена рассказывает с любовью и знанием дела, отвечает на все вопросы и делает прогулку по-настоящему увлекательной. Рекомендую этот тур!

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С
Знакомьтесь, Каунас
Отлично проведенная экскурсия, оставившая самые лучшие впечатления о Каунасе. Смело можно рекомендовать всем, кто хочет познакомится с этим симпатичным и уютным городом. Спасибо большое.
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О
Знакомьтесь, Каунас
Очень понравилась экскурсия, интересно преподнесли историю города Каунас, гид Людмила отличный экскурсовод 😊
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O
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Очень хорошая возможность познакомиться с городом самостоятельно. В своем темпе осмотрели все основные достопримечательности, узнали историю города. Экскурсию рекомендую
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Ульяна
Каунас: нескучное знакомство
Елена - просто великолепный гид! Про такую встречу можно сказать: мы нашли своего проводника! Содержательно, красиво, мягко - именно таким
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был экскурс Елены в историю и культуру Каунаса! Очень рекомендую именно этого гида! В неё не возможно не влюбиться, а вместе с ней не возможно не влюбиться в Каунас!

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Е
Знакомьтесь, Каунас
Добрый день! Великолепный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании, дети в восторге! Очень её рекомендуем)
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S
Знакомьтесь, Каунас
Экскурсия - в полном смысле этого слова. Интересная информация идеально сочетается с прогулкой по старому Каунасу. Людмиле большое спасибо!
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Петр
Знакомьтесь, Каунас
Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.
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Y
Знакомьтесь, Каунас
Благодарим Людмилу,

Очень интересная экскурсия с объяснением исторических событий на фотографиях, картах и схемах и на живых примерах в городе!!

Очень интересно!!
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Вадим
Каунас - прогулка по Новому городу
Великолепный гид! Прекрасная экскурсия!!!
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Евгения
Знакомьтесь, Каунас
Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!
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Ольга
Знакомьтесь, Каунас
Потрясающе приятный гид и замечательная экскурсия! Всегда приятно гулять с неравнодушным человеком, которому интересно рассказывать, который готов открыть вам свой
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город. Рекомендую всем путешественникам, ни один путеводитель не расскажет про город так много, как хороший гид. Мы прошлись по старому городу, посмотрели все самое важное, дошли до новой части города. Экскурсия по Новому городу - наша следующая “must” часть поездки в прекрасный Каунас. Огромное спасибо!

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Н
Знакомьтесь, Каунас
Очень понравилась Люда - это очень опытный гид, обладающий огромным количеством знаний, и очень милая, заботливая женщина, готовая совершенно во всем помочь. Огромное ей спасибо за интереснейшую экскурсию и за заботу! С удовольствием буду ее рекомендовать всем знакомым и друзьям.
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N
Знакомьтесь, Каунас
Экскурсия очень понравилась,рекомендую всем,спасибо большое нашему гиду-Людмиле-было очень интересно и познавательно,обязательно вернёмся ещё раз.
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Ирина
Знакомьтесь, Каунас
Мы были в городе всего один день, поездка была не запланирована, Людмила в короткие сроки помогла нам организовать экскурсию, гид интересно рассказала историю города, показала достопримечательности. Рекомендую)
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Е
Знакомьтесь, Каунас
Замечательная экскурсовод!
Мы задержались на границе и не успевали на экскурсию. Без проблем перенесли на более поздний срок.
Насыщенная интересная экскурсия. Хотелось еще))) ЛЮдмила даже подсказала, где лучше поужинать))
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Д
Знакомьтесь, Каунас
Познавательная и очень интересная экскурсия с углублением в историю. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
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А
Знакомьтесь, Каунас
Хочу выразить огромную благодарность Люде за проведённую по Каунасу экскурсию! Если есть проблемы со знаниями истории, то вам точно к
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ней! Мягким спокойным голосом выдаётся такая огромная порция информации… но при этом так эта информация логично и системно выстроена, что очень легко запоминается и укладывается в голове. Плюсом Люда показала и кофейню, где стоит выпить кофе и ресторан с отменными литовскими блюдами! Дала задания для самостоятельного просмотра и помогла с маршрутом. В общем, благодаря этому гиду и именно ей, я осталась в восторге от города! Рекомендую всем!!! А Людмиле огромное спасибо! За отношение к истории, к экскурсии (не только как к работе), к своей стране, к иностранным туристам!

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O
Знакомьтесь, Каунас
Отличная экскурсия с позитивным настроением.
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Всего 39 отзывов в Каунасе

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Ответы на вопросы от путешественников по Каунасу

Самые популярные экскурсии в Каунасе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Знакомьтесь, Каунас;
  2. Каунас - прогулка по Новому городу;
  3. Каунас: нескучное знакомство;
  4. Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом.
Сколько стоит экскурсия по Каунасу в августе 2026
Сейчас в Каунасе можно забронировать 4 экскурсии от 12 до 150. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Наши экскурсии по Каунасу и Литве на русском языке для Вас! У нас вы можете найти лучшие цены на экскурсии по достопримечательностям в Каунасе от €12. Откройте для себя новые горизонты и проникнитесь атмосферой Литвы и Каунаса