Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Ужупис (Заречье) — республика в республике

Гид S.
Гид S. – Гид из Каунаса
Ужупис (Заречье) — республика в республике
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Ужупис (Заречье) — республика в республике
Ужупис (Заречье) — республика в республике
Рядом со Старым городом располагается своеобразный район Вильнюса, который не оставит никого равнодушным — он Вам либо очень понравится, либо не понравится совсем. Как говорится «На вкус и цвет…" Но посетить и услышать занимательную (и, наверное, поучительную) его историю 📖 — просто необходимо!
Так как от Старого города этот район отделяют изгибы речки Вилняле, с древних времен его называют районом «за рекой» — Заречье (Užupis/Ужупис).
Наша цель — как можно ближе познакомить Вас с этим явлением, именуемым и Республикой в Республике, и вильнюсским Монмартром, и богемским районом Вильнюса.
Ужупис славится не только извилистой историей, но и своим творческим духом, контрастами, сюрпризами, да и предметом современной роскоши — свободой.
Начало и место завершения
🚩 Kaunas
Ужупис (Заречье) — республика в республике
Ужупис (Заречье) — республика в республике
Ужупис (Заречье) — республика в республике
Ужупис (Заречье) — республика в республике

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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