Начнём день с посещения деревни: вы погрузитесь в культуру и традиции местных, попробуете договориться о бартере. Вернёмся на яхту и продолжим путь.

Следующая точка нашего маршрута — остров Ankarea с потрясающими пейзажами. До обеда будет время для пляжного релакса, купания в океане, снорклинга среди коралловых садов. Затем прогуляемся по этому райскому клочку суши с нетронутыми тропическими лесами. По возвращении на борт — вкусный ужин и атмосферный вечер.