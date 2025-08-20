На белоснежной яхте мы обойдём населённые и необитаемые острова Мадагаскара: доберёмся в отдалённые бухты с безлюдными пляжами, чтобы загорать,
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Nosy Be - Mitsio Tsarabanjina: отдых на пляже, снорклинг, закат в лагуне
Взойдём на борт нашей яхты в марине острова Мадагаскар и выйдем в Индийский океан. После захода в порт на Nosy Be возьмём курс к Mitsio Tsarabanjina. Пришвартуемся на пляже с белоснежным песком, который обнимают бирюзовые волны. Здесь можно изучить богатый подводный мир, занявшись снорклингом. Вечером встанем на якорь в уединённой лагуне, чтобы проводить закат на фоне вулканических скал и насладиться ужином.
Посещение деревни. Ankarea: пляжный релакс, снорклинг, прогулки по острову
Начнём день с посещения деревни: вы погрузитесь в культуру и традиции местных, попробуете договориться о бартере. Вернёмся на яхту и продолжим путь.
Следующая точка нашего маршрута — остров Ankarea с потрясающими пейзажами. До обеда будет время для пляжного релакса, купания в океане, снорклинга среди коралловых садов. Затем прогуляемся по этому райскому клочку суши с нетронутыми тропическими лесами. По возвращении на борт — вкусный ужин и атмосферный вечер.
Переход на Sakatia, купание в лагуне
Держим курс к Sakatia, переход займёт 5 часов. Во второй половине дня причалим к берегу, окунёмся в тёплые воды Индийского океана. День завершится ужином на борту: смакуя вкусы блюд, мы поболтаем и помечтаем о будущих путешествиях.
Ankazoberavina: плавание у кораллового плато, ночь в заливе
Следующая точка нашего круиза — остров Ankazoberavina, к которому мы доберёмся за 3 часа. По прибытии отправимся в подводное приключение, изучая коралловое плато, его флору и фауну. После обеда завернём в залив, пройдём по широкому устью реки и выберем место для ночёвки. Вечер проведём за вкусным ужином и любованием звёздами.
Kalakajoro: пляжный отдых, посещение рыбацкой и плотницкой деревень
Рассекая волны, направимся к Kalakajoro, переход займёт примерно 6 часов. Мы успеем неспешно пообедать, пока не прибудем на живописный пляж. Окунёмся в лазурных водах и выйдем на сушу. Посетим деревни рыбаков и плотников, погрузимся в мир мастерства и традиций. К ужину нас будет ждать накрытый стол на яхте.
Кокосовые плантации Antany Mora, снорклинг у Nosy Valiha, красивый вечер
До обеда никуда не будем спешить и отдохнём на борту. Во второй половине дня возьмём курс к Antany Mora, где у нас запланирована экскурсия по кокосовым плантациям. Пообедаем, любуясь песчаным пляжем, и продолжим путь к Nosy Valiha. Этот коралловый остров славится разнообразием экзотических рыбок. Завершение дня будет романтичным: ужин, коктейль и закатные краски на небесном полотне.
Мангровые заросли и деревня в Baramahamay
Отправляемся в залив Baramahamay, время в пути — 6 часов. Нашей целью будут мангровые заросли, скрывающие деревню. Нас радушно встретят местные, чья жизнь тесно переплетена с природой и зависит от её даров. По возвращении на борт — ужин, финальная ночёвка на яхте.
Релакс у островов Nosy Iranja, завершение тура
В финале круиза посетим Nosy Iranja — райский уголок из 2 зелёных островов, соединённых белоснежной песчаной косой. Под ласковыми солнечными лучами мы позагораем и насладимся тёплой водой и бризом океана. После обеда на фоне лазурного горизонта вернёмся на Nosy Be.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|210 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и трансферы по маршруту на яхте
- Питание
- Трансферы от/до аэропорта
- Работа капитана и шеф-повара
- Финальная уборка, заправка яхты топливом и водой, страховой депозит, налоги
Что не входит в цену
- Билеты на Маврикий и обратно
- Входные билеты в национальные и морские парки - до €10 в день
- Доплата за 1-местное размещение - по запросу
- Доплата за 2-местное размещение в кормовой каюте - 10 000 ₽
- Виза