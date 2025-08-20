Мои заказы

Круиз на яхте по островам Мадагаскара с блюдами от шеф-повара и погружением в жизнь местных

Обойти удалённые лагуны, насладиться пляжным отдыхом и снорклингом и познакомиться с малагасийцами
Путешествие под парусом — это одновременно и насыщенное приключение, и полная перезагрузка.

На белоснежной яхте мы обойдём населённые и необитаемые острова Мадагаскара: доберёмся в отдалённые бухты с безлюдными пляжами, чтобы загорать,
нежиться в лазурных волнах и наблюдать за экзотическими обитателями коралловых садов.

Увидим, как живут местные: посетим несколько деревень и погрузимся в уклад, обычаи, ремёсла малагасийцев. На борту — лишь безмятежный отдых, который не испортят бытовые заботы.

Будем наслаждаться ощущением полной свободы, даруемым Индийским океаном, проводить атмосферные дни и ночи и смаковать блюда от шеф-повара — настоящий релакс!

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Nosy Be - Mitsio Tsarabanjina: отдых на пляже, снорклинг, закат в лагуне

Взойдём на борт нашей яхты в марине острова Мадагаскар и выйдем в Индийский океан. После захода в порт на Nosy Be возьмём курс к Mitsio Tsarabanjina. Пришвартуемся на пляже с белоснежным песком, который обнимают бирюзовые волны. Здесь можно изучить богатый подводный мир, занявшись снорклингом. Вечером встанем на якорь в уединённой лагуне, чтобы проводить закат на фоне вулканических скал и насладиться ужином.

Nosy Be - Mitsio Tsarabanjina: отдых на пляже, снорклинг, закат в лагуне
2 день

Посещение деревни. Ankarea: пляжный релакс, снорклинг, прогулки по острову

Начнём день с посещения деревни: вы погрузитесь в культуру и традиции местных, попробуете договориться о бартере. Вернёмся на яхту и продолжим путь.

Следующая точка нашего маршрута — остров Ankarea с потрясающими пейзажами. До обеда будет время для пляжного релакса, купания в океане, снорклинга среди коралловых садов. Затем прогуляемся по этому райскому клочку суши с нетронутыми тропическими лесами. По возвращении на борт — вкусный ужин и атмосферный вечер.

Посещение деревни. Ankarea: пляжный релакс, снорклинг, прогулки по острову
3 день

Переход на Sakatia, купание в лагуне

Держим курс к Sakatia, переход займёт 5 часов. Во второй половине дня причалим к берегу, окунёмся в тёплые воды Индийского океана. День завершится ужином на борту: смакуя вкусы блюд, мы поболтаем и помечтаем о будущих путешествиях.

Переход на Sakatia, купание в лагуне
4 день

Ankazoberavina: плавание у кораллового плато, ночь в заливе

Следующая точка нашего круиза — остров Ankazoberavina, к которому мы доберёмся за 3 часа. По прибытии отправимся в подводное приключение, изучая коралловое плато, его флору и фауну. После обеда завернём в залив, пройдём по широкому устью реки и выберем место для ночёвки. Вечер проведём за вкусным ужином и любованием звёздами.

Ankazoberavina: плавание у кораллового плато, ночь в заливе
5 день

Kalakajoro: пляжный отдых, посещение рыбацкой и плотницкой деревень

Рассекая волны, направимся к Kalakajoro, переход займёт примерно 6 часов. Мы успеем неспешно пообедать, пока не прибудем на живописный пляж. Окунёмся в лазурных водах и выйдем на сушу. Посетим деревни рыбаков и плотников, погрузимся в мир мастерства и традиций. К ужину нас будет ждать накрытый стол на яхте.

Kalakajoro: пляжный отдых, посещение рыбацкой и плотницкой деревень
6 день

Кокосовые плантации Antany Mora, снорклинг у Nosy Valiha, красивый вечер

До обеда никуда не будем спешить и отдохнём на борту. Во второй половине дня возьмём курс к Antany Mora, где у нас запланирована экскурсия по кокосовым плантациям. Пообедаем, любуясь песчаным пляжем, и продолжим путь к Nosy Valiha. Этот коралловый остров славится разнообразием экзотических рыбок. Завершение дня будет романтичным: ужин, коктейль и закатные краски на небесном полотне.

Кокосовые плантации Antany Mora, снорклинг у Nosy Valiha, красивый вечер
7 день

Мангровые заросли и деревня в Baramahamay

Отправляемся в залив Baramahamay, время в пути — 6 часов. Нашей целью будут мангровые заросли, скрывающие деревню. Нас радушно встретят местные, чья жизнь тесно переплетена с природой и зависит от её даров. По возвращении на борт — ужин, финальная ночёвка на яхте.

Мангровые заросли и деревня в Baramahamay
8 день

Релакс у островов Nosy Iranja, завершение тура

В финале круиза посетим Nosy Iranja — райский уголок из 2 зелёных островов, соединённых белоснежной песчаной косой. Под ласковыми солнечными лучами мы позагораем и насладимся тёплой водой и бризом океана. После обеда на фоне лазурного горизонта вернёмся на Nosy Be.

Релакс у островов Nosy Iranja, завершение тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет210 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и трансферы по маршруту на яхте
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Работа капитана и шеф-повара
  • Финальная уборка, заправка яхты топливом и водой, страховой депозит, налоги
Что не входит в цену
  • Билеты на Маврикий и обратно
  • Входные билеты в национальные и морские парки - до €10 в день
  • Доплата за 1-местное размещение - по запросу
  • Доплата за 2-местное размещение в кормовой каюте - 10 000 ₽
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Антананариву, до 9:00
Завершение: Аэропорт Антананариву, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вениамин
Вениамин — Организатор в Антананариву
Провёл экскурсии для 20 туристов
Мы организуем уникальные регаты и путешествия на яхтах по всему миру. За время существования мы провели более 10 тысяч мероприятий и походов. Это Мальдивы, Крым, Турция, Египет, Греция, Испания, Сейшелы,
Карибы, Хорватия, Италия, Таиланд, Таити, BVI, Азоры, Норвегия и т. д. Мы фанаты яхтинга, регат и ценим совмещение комфорта с активным отдыхом. Стараемся сделать все, чтобы этот вид отдыха на ряду с обычными путешествиями стал доступен и популярен.

