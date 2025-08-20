Мои заказы

Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми

Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям
Здесь, на Мадагаскаре, вы пройдёте маршрутом, который не покажут в туристических буклетах: совершите каноэ-путешествие по тропической реке в гости к племени сакалава и примете участие в их ритуалах.

Встретите закат среди
молчаливых баобабов и попробуете себя в кулинарии, готовя традиционные блюда с местными жителями. Исследуете джунгли в поисках редких лемуров и хамелеонов.

Услышите живую историю от героя, победившего мафию, и отдохнёте в дизайнерских эколоджах с видом на тропики.

Вас ждёт не просто поездка, а настоящее прикосновение к жизни, культуре и природе острова, о котором вы ещё долго будете вспоминать.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводит лицензированный гид, проживающий на Мадагаскаре.
Есть возможность подселения в номера.
Подробные рекомендации высылаются при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Сегодня вы погрузитесь в атмосферу, где всё словно течёт в ином ритме. Мадагаскар с первых мгновений окружит вас тишиной, простором и воздухом, который, кажется, впитывает время. После встречи в аэропорту на просторном джипе или микроавтобусе с кондиционером и опытным водителем отправимся в отель. Всё уже организовано: не нужно думать, где обменять валюту, как добраться до отеля или где поесть. Вас встречают, как дорогого гостя.

Антананариву промелькнёт на заднем плане, сегодня — отдых, восстановление после дороги и погружение в новый темп. Вы здесь тот, кого ждали.

Встреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Переезд в Анцирабе, ремесленные мастерские, кулинарный мастер-класс в деревне

После завтрака едем в Анцирабе — город, где до сих пор ценят ручной труд. Это столица традиционных ремёсел: здесь искусно обрабатывают дерево, буйволиный рог и ткани. Вы заглянете в мастерские, где каждое движение мастера наполнено смыслом.

По дороге сделаем остановку в одной из деревень. Здесь, в домашней обстановке, вас встретят местные жители. Вместе с ними вы примете участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению национального блюда. Это не просто еда — это способ рассказать историю через вкус.

Переезд в Анцирабе, ремесленные мастерские, кулинарный мастер-класс в деревне
3 день

Путь к побережью, размещение в отеле на берегу океана

Сегодня начнётся наше путешествие по одному из самых живописных маршрутов страны. Из зелёных предгорий Анцирабе мы направимся к жаркому и ветреному побережью. Пейзаж будет меняться на глазах: от плодородных полей до сухих саванн. Вы увидите настоящую жизнь острова — крестьян за работой, детей, играющих на красной земле, и золотоискателей, промывающих песок вручную.

К вечеру прибудем в уютный отель на берегу океана. Просторный бассейн, тёплый песок под ногами и шум прибоя подготовят вас к новому этапу путешествия. Сегодня вы пересекли остров от центра до его дикой, необузданной окраины.

Путь к побережью, размещение в отеле на берегу океана
4 день

Деревня народа сакалава, участие в обряде, посещение школы, пикник среди баобабов

День начнётся с водного приключения на каноэ: сначала вдоль берега океана, затем по реке мы доберёмся до деревни народа сакалава. У этого племени до сих пор живы ритуалы, уважение к духам предков и уникальные традиции. Вы примете участие в настоящей встрече — не в шоу, а в обряде, в который включён каждый гость.

Особый момент — визит в местную школу, где мы передадим детям канцтовары. Вы не просто узнаете остров — вы станете его частью.

Вечером устроим пикник на Аллее баобабов. Эти великаны создают непередаваемую атмосферу, и день завершится без слов — только свет, небо и ощущение благодарности этому миру.

Деревня народа сакалава, участие в обряде, посещение школы, пикник среди баобабов
5 день

Национальный парк, знакомство с местным полковником

Сегодня во второй половине дня мы направимся в национальный парк Zazamalala — тропический лес, где можно встретить редких лемуров, ярких хамелеонов и птиц, которых вы больше не увидите нигде. Природа заговорит здесь с вами шелестом листвы и движением в кронах деревьев.

Кульминацией дня станет встреча с полковником Фанева — человеком, который победил местную мафию и вернул людям безопасность. Это будет личная, глубокая история о борьбе, силе и чести. Сегодняшний день запомнится вам как один из самых искренних и сильных.

Национальный парк, знакомство с местным полковником
6 день

Перелёт в Антананариву, экскурсия по городу

Утром совершим обратный перелёт в Антананариву. Это не просто столица — это место, где сочетаются королевское прошлое и современный колорит. Во время обзорной экскурсии вы увидите старинные дворцы, шумные рынки, колониальные улицы и яркую жизнь города.

Вечером мы отправимся в панорамный ресторан, где за ужином вы отведаете местных блюд.

Перелёт в Антананариву, экскурсия по городу
7 день

Посещение заповедника, отдых в отеле

Сегодня мы снова окажемся в сердце дикой природы. В заповеднике Vakona встретим лемуров, которые свободно прыгают с ветки на ветку, и хамелеонов, переливающихся всеми цветами. Это не зоопарк, а живая экосистема, где вы — гость, а не наблюдатель.

Вечером нас примет лодж-отель на вершине холма с панорамным бассейном и уединёнными бунгало. Вас ждёт отдых под звуки тропического леса, которые лучше любой музыки.

Посещение заповедника, отдых в отеле
8 день

Треккинг по джунглям, остров Лемуров

В этот день нас ждёт пеший маршрут по джунглям, который займёт 2–3 часа — достаточно, чтобы прочувствовать ритм леса, но не устать.

Затем на катере мы доплывём до острова Лемуров — уникального заповедника, где можно с близкого расстояния наблюдать за сифаками, чёрно-белыми вари и другими редкими видами.

Треккинг по джунглям, остров Лемуров
9 день

Сборы, отъезд

Сегодня без спешки вы соберёте вещи, напоследок насладитесь ароматами ванили, улыбками прохожих и, возможно, купите ещё одну фигурку в подарок. Далее — трансфер в аэропорт.

Сборы, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3-4
  • Завтраки и бутилированная вода в транспорте
  • Все трансферы и встреча в аэропорту
  • Сопровождение гидом-организатором
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Посещение национальных парков
  • Треккинг по джунглям
  • Прогулка на каноэ
  • Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Антананариву и обратно
  • Обеды и ужины - около €15 в день
  • Внутренний перелёт - около $150
  • Виза по прибытии - €10
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости
Завершение: Антананариву, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Антананариву
Провели экскурсии для 6 туристов
Привет, я Алиса. Живу на Шри-Ланке и организовываю авторские туры на Шри-Ланку, в Марокко, Индию и Японию. Объездила много стран, жила в Азии, окончила Международную Академию Туризма, турагент с 10-летним
опытом. Дарю людям эмоции через авторские путешествия, которые наполнены любовью к людям и миру. Ценю бережное отношение к животным, веду собственные благотворительные проекты. Наши гости видят то, что не видит обычный турист. С нашей командой вы почувствуете настоящую магию путешествий, созданных от сердца. Давайте знакомиться с нашей прекрасной планетой вместе.

