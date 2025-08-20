Сегодня вы погрузитесь в атмосферу, где всё словно течёт в ином ритме. Мадагаскар с первых мгновений окружит вас тишиной, простором и воздухом, который, кажется, впитывает время. После встречи в аэропорту на просторном джипе или микроавтобусе с кондиционером и опытным водителем отправимся в отель. Всё уже организовано: не нужно думать, где обменять валюту, как добраться до отеля или где поесть. Вас встречают, как дорогого гостя.

Антананариву промелькнёт на заднем плане, сегодня — отдых, восстановление после дороги и погружение в новый темп. Вы здесь тот, кого ждали.