Описание тура
Организационные детали
Тур проводит лицензированный гид, проживающий на Мадагаскаре.
Есть возможность подселения в номера.
Подробные рекомендации высылаются при бронировании.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Сегодня вы погрузитесь в атмосферу, где всё словно течёт в ином ритме. Мадагаскар с первых мгновений окружит вас тишиной, простором и воздухом, который, кажется, впитывает время. После встречи в аэропорту на просторном джипе или микроавтобусе с кондиционером и опытным водителем отправимся в отель. Всё уже организовано: не нужно думать, где обменять валюту, как добраться до отеля или где поесть. Вас встречают, как дорогого гостя.
Антананариву промелькнёт на заднем плане, сегодня — отдых, восстановление после дороги и погружение в новый темп. Вы здесь тот, кого ждали.
Переезд в Анцирабе, ремесленные мастерские, кулинарный мастер-класс в деревне
После завтрака едем в Анцирабе — город, где до сих пор ценят ручной труд. Это столица традиционных ремёсел: здесь искусно обрабатывают дерево, буйволиный рог и ткани. Вы заглянете в мастерские, где каждое движение мастера наполнено смыслом.
По дороге сделаем остановку в одной из деревень. Здесь, в домашней обстановке, вас встретят местные жители. Вместе с ними вы примете участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению национального блюда. Это не просто еда — это способ рассказать историю через вкус.
Путь к побережью, размещение в отеле на берегу океана
Сегодня начнётся наше путешествие по одному из самых живописных маршрутов страны. Из зелёных предгорий Анцирабе мы направимся к жаркому и ветреному побережью. Пейзаж будет меняться на глазах: от плодородных полей до сухих саванн. Вы увидите настоящую жизнь острова — крестьян за работой, детей, играющих на красной земле, и золотоискателей, промывающих песок вручную.
К вечеру прибудем в уютный отель на берегу океана. Просторный бассейн, тёплый песок под ногами и шум прибоя подготовят вас к новому этапу путешествия. Сегодня вы пересекли остров от центра до его дикой, необузданной окраины.
Деревня народа сакалава, участие в обряде, посещение школы, пикник среди баобабов
День начнётся с водного приключения на каноэ: сначала вдоль берега океана, затем по реке мы доберёмся до деревни народа сакалава. У этого племени до сих пор живы ритуалы, уважение к духам предков и уникальные традиции. Вы примете участие в настоящей встрече — не в шоу, а в обряде, в который включён каждый гость.
Особый момент — визит в местную школу, где мы передадим детям канцтовары. Вы не просто узнаете остров — вы станете его частью.
Вечером устроим пикник на Аллее баобабов. Эти великаны создают непередаваемую атмосферу, и день завершится без слов — только свет, небо и ощущение благодарности этому миру.
Национальный парк, знакомство с местным полковником
Сегодня во второй половине дня мы направимся в национальный парк Zazamalala — тропический лес, где можно встретить редких лемуров, ярких хамелеонов и птиц, которых вы больше не увидите нигде. Природа заговорит здесь с вами шелестом листвы и движением в кронах деревьев.
Кульминацией дня станет встреча с полковником Фанева — человеком, который победил местную мафию и вернул людям безопасность. Это будет личная, глубокая история о борьбе, силе и чести. Сегодняшний день запомнится вам как один из самых искренних и сильных.
Перелёт в Антананариву, экскурсия по городу
Утром совершим обратный перелёт в Антананариву. Это не просто столица — это место, где сочетаются королевское прошлое и современный колорит. Во время обзорной экскурсии вы увидите старинные дворцы, шумные рынки, колониальные улицы и яркую жизнь города.
Вечером мы отправимся в панорамный ресторан, где за ужином вы отведаете местных блюд.
Посещение заповедника, отдых в отеле
Сегодня мы снова окажемся в сердце дикой природы. В заповеднике Vakona встретим лемуров, которые свободно прыгают с ветки на ветку, и хамелеонов, переливающихся всеми цветами. Это не зоопарк, а живая экосистема, где вы — гость, а не наблюдатель.
Вечером нас примет лодж-отель на вершине холма с панорамным бассейном и уединёнными бунгало. Вас ждёт отдых под звуки тропического леса, которые лучше любой музыки.
Треккинг по джунглям, остров Лемуров
В этот день нас ждёт пеший маршрут по джунглям, который займёт 2–3 часа — достаточно, чтобы прочувствовать ритм леса, но не устать.
Затем на катере мы доплывём до острова Лемуров — уникального заповедника, где можно с близкого расстояния наблюдать за сифаками, чёрно-белыми вари и другими редкими видами.
Сборы, отъезд
Сегодня без спешки вы соберёте вещи, напоследок насладитесь ароматами ванили, улыбками прохожих и, возможно, купите ещё одну фигурку в подарок. Далее — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2990
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3-4
- Завтраки и бутилированная вода в транспорте
- Все трансферы и встреча в аэропорту
- Сопровождение гидом-организатором
- Все экскурсии и входные билеты по программе
- Посещение национальных парков
- Треккинг по джунглям
- Прогулка на каноэ
- Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Антананариву и обратно
- Обеды и ужины - около €15 в день
- Внутренний перелёт - около $150
- Виза по прибытии - €10
- Медицинская страховка