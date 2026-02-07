Борнео — заповедный и экзотический остров нашей планеты, куда едут за дикой природой. Мы побываем сразу в двух странах: Малайзии и Брунее.Посетим более 4 национальных парков, где пройдёмся по джунглям,

рассмотрим растения и деревья и встретим местных обитателей. Заглянем в огромные пещеры, увидим вылет летучих мышей и паразитический цветок, диаметр которого достигает 80 см! Искупаемся в чаше водопада, отдохнём на пляже и заедем в гости к малайским медведям и орангутанам. Также в программе — 6 прогулок-сафари на традиционных лодках по рекам среди мангровых зарослей и джунглей. Увидим слонов, крокодилов, птиц и эндемичные виды. При этом жить будем с комфортом в проверенных местах. Приятный бонус — кадры на память от профессионального фотографа-турлидера.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Они приобретаются отдельно с поддержкой организатора. Покупка авиабилетов происходит только после согласования с турлидером.

В программе есть треккинги. Важно взять удобную и разношенную треккинговую обувь, спортивную одежду, дождевик, головной убор от солнца. Обязательно должны быть с собой длинные штаны и закрывающая руки полностью рубашка/кофта, чтобы избежать соприкосновения голой кожи с растениями. Также вам понадобится небольшой рюкзак (20 литров), куда вы положите бутылку с водой, дождевик и документы. Помимо вещей для треккинга нужно взять и обычную городскую одежду, но важно, чтобы она была тоже удобной. Будет много передвижений и переездов. Не забудьте индивидуальные лекарства, солнцезащитный крем, очки, купальные принадлежности.