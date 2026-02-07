Посетим более 4 национальных парков, где пройдёмся по джунглям,
Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Они приобретаются отдельно с поддержкой организатора. Покупка авиабилетов происходит только после согласования с турлидером.
В программе есть треккинги. Важно взять удобную и разношенную треккинговую обувь, спортивную одежду, дождевик, головной убор от солнца. Обязательно должны быть с собой длинные штаны и закрывающая руки полностью рубашка/кофта, чтобы избежать соприкосновения голой кожи с растениями. Также вам понадобится небольшой рюкзак (20 литров), куда вы положите бутылку с водой, дождевик и документы. Помимо вещей для треккинга нужно взять и обычную городскую одежду, но важно, чтобы она была тоже удобной. Будет много передвижений и переездов. Не забудьте индивидуальные лекарства, солнцезащитный крем, очки, купальные принадлежности.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Малайзию
Встречаемся в аэропорту Кучинга до 14:00. После размещения в отеле неспешно прогуляемся по городу и увидим основные достопримечательности. Кучинг находится на острове Калимантан (Борнео) и является столицей провинции Саравак. Также здесь находится морской порт, а по всему городу разбросаны статуи кошек, которых во время праздников наряжают в костюмы.
Вечером желающие смогут прокатиться на традиционной лодке по реке или отправиться в круиз на диско-корабле на закате (за доплату).
Национальный парк «Бако»
Одно из богатств острова Борнео — природа. Сегодня убедимся в этом сами и отправимся в первый национальный парк нашего путешествия.
Всего в 30 км от Кучинга раскинулись джунгли, в которых обитают носачи (примат-эндемик). В нацпарк «Бако» можно попасть только на лодке, после чего прогуляемся по экваториальным лесам (около 3–4 часов треккинга). С большой вероятностью встретим находящихся под угрозой исчезновения обитателей.
Вечером вернёмся в отель в Кучинг.
Национальный парк «Гунунг Гадинг»
Будем верить, что нам повезёт, и мы увидим цветущую раффлезию — ещё одно богатство острова. Для этого сегодня отправимся в национальный парк «Гунунг Гадинг». Диаметр цветка достигает 80 см! Чтобы на него посмотреть, не нужно блуждать часами по джунглям. В нацпарке проложена специальная тропа к месту нахождения раффлезии. Также дойдём до водопада, в природной чаше которого все желающие смогут искупаться.
Возвращение в отель в Кучинг.
Перелёт в национальный парк «Гунунг Мулу» и треккинг до пещер
После завтрака нас ждёт перелёт в Мулу (в небе 1,5 часа). Приземлимся на аэродроме, который обслуживает исключительно посетителей национального парка «Гунунг Мулу». Здесь разместимся в лучшем отеле на пару ночей.
Отдохнув, отправимся в треккинг на 6 часов. Это самая продолжительная прогулка в нашем путешествии, но это того стоит. Практически всегда будем идти по прямой, поэтому опыт пеших походов не требуется. Дойдём до известных на весь мир огромных пещер. Одна из них занимает второе место на планете по размерам. Всего пройдём 8 км. Из них 2 — внутри пещер.
После прогулки по джунглям понаблюдаем за вылетом летучих мышей из гротов. Когда наступают сумерки, неисчислимая стая взмывается вверх — увидим это своими глазами. Остаток пути до отеля пройдём с фонариками.
На традиционной лодке по реке среди джунглей, 2 пещеры и ночная прогулка
После завтрака отправимся в следующий треккинг по национальному парку «Гунунг Мулу». Маршрут на сегодня всего на 4 часа туда-обратно. Сначала прокатимся на длинной традиционной лодке. По пути сделаем остановку в поселении, где есть аутентичный рынок. Выйдем на берег и заглянем в Пещеру ветров. Затем прогуляемся до ещё одной, название которой означает «чистая вода». Перед подъёмом желающие смогут искупаться в реке. А далее наберём 200 метров высоты по ступеням до грота. Всего пройдём 1,5 км туда-обратно.
К вечеру вернёмся в отель. Также сегодня есть возможность отправиться в ночную прогулку по джунглям с местным проводником, чтобы увидеть активных в темноте обитателей.
Переезд в столицу Брунея и прогулка по вечернему городу
После завтрака отправляемся в аэропорт на внутренний перелёт в Мири (в небе 30 минут). Нас встретит водитель и отвезёт в соседнее государство — Бруней. Здесь продолжится наш тур. В городе Бандар-Сери-Бегаване заселимся в отель. Переезд займёт весь день, поэтому успеем только немного прогуляться по вечерней столице. Направимся в район, где сосредоточены все главные достопримечательности, в числе которых мечеть Султана Омара Али Сайфуддина. На обратном пути в отель заглянем на ночной рынок.
Водная прогулка среди мангровых лесов и перелёт в Кота-Кинабалу
С утра дойдём до достопримечательностей Бандар-Сери-Бегавана, которые не успели увидеть вчера. А затем отправимся на водную прогулку среди мангровых лесов. Понаблюдаем за животным миром и посмотрим на местную Венецию.
Вечером нас ждёт перелёт в малазийский штат Сабах. Заселимся в отель в Кота-Кинабалу.
Остров национального морского парка и прогулка по Кота-Кинабалу
В первую половину дня посетим один из соседних островов, которые принадлежат национальному морскому парку «Тунку Абдул Рахман». Дойдём до менее людного пляжа, где гораздо чище, чем тот, куда причаливает катер из Кота-Кинабалу. Желающие смогут заняться снорклингом, что очень рекомендуется в данном месте. Национальный парк охраняет экосистему островов, которая влияет на произрастание коралловых рифов. У берегов можно увидеть различных экзотических рыбок.
Во второй половине дня прогуляемся по самому городу и зайдём на рынки.
Перелёт в Сандакан и обитатели Борнео в естественной среде
Отправляемся далее — в Сандакан (ранний перелёт). Из самолета полюбуемся вершиной Кинабалу. Затем сразу же держим путь в джунгли на реке Кинабатанган, где понаблюдаем за обитателями в естественной среде обитания. Именно поэтому мы вылетели сегодня ранним рейсом.
В 10:00 начинается кормление орангутанов в реабилитационном центре. Затем отправимся в гости к малайским медведям и их соседям. Понаблюдаем за редкими животными и их повседневной жизнью на острове.
После размещения в лодже нас ждёт 2-часовая поездка по реке Кинабатанган, во время которой увидим других местных обитателей. Это слоны, крокодилы и обезьяны.
Поздно вечером желающие смогут продолжить знакомство с фауной на лодочном круизе по джунглям. Мероприятие входит в стоимость проживания и организуется отелем.
2 сафари на лодке и прогулка по джунглям с местным проводником
С утра запланирован ещё один круиз на лодке, во время которого вы понаблюдаете за просыпающейся природой и сможете застать других птиц и животных. Затем вернётесь в отель на завтрак.
Далее прогуляемся по джунглям с местным проводником, знающим всё о флоре и фауне окрестностей. Рассмотрим деревья и растения. А вечером вновь запрыгнем в лодку и отправимся в круиз в другом направлении реки.
Завершение приключений
Пора возвращаться в Сандакан. После завтрака проводим всех до аэропорта.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Общественный транспорт, включая катера
- 6 прогулок на традиционных лодках
- Ночная прогулка по джунглям в «Гунунг Мулу»
- Работа местных гидов (все экскурсии на русском языке)
- Сопровождение турлидером (он же профессиональный фотограф)
- Входные билеты на все объекты по программе, экосборы
- Помощь в подборе авиабилетов, оформлении визы (если вам нужна), покупка билетов на внутренние рейсы
- Фотоотчёт
Что не входит в цену
- Международный перелёт в Кучинг и из Сандакана в ваш город
- Внутренние перелёты (Кучинг - Мулу, Мулу - Мири, Бруней - Кота-Кинабалу, Кота-Кинабалу - Сандакан) - от $189 с ручной кладью за все
- Багаж на внутренних перелётах - по запросу
- 12 обедов и ужинов - около $10 за обед и $15 за ужин (всего $300 за тур)
- 1-местное размещение - $600 за весь тур без понижения класса размещения или $450 с понижением класса размещения в Сандакане
- Повышение класса отеля - по запросу
- Страховка (желательно)
- Дополнительные развлечения
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от количества человек:
- $1750 за человека в группе от 10 участников
- $1820 за человека в группе из 8-9 участников
- $1970 за человека в группе из 5-7 участников
- Точное количество человек в группе на интересующие даты на момент подачи заявки вы можете узнать у организатора