Полезная информация о Биркиркаре
Что нужно знать о Биркиркаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Биркиркаре
05:1120
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇹 Мальта
|Название города
|Биркиркара
|По-английски
|Birkirkara
|Столица региона
|Биркиркара является столицей региона
|Население города
|21 676 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Malta
|Средняя высота
|41 м. от уровня моря