Всё о Биркиркаре

Полезная информация о Биркиркаре

Что нужно знать о Биркиркаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Биркиркаре
05:1120
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇹 Мальта
Название городаБиркиркара
По-английскиBirkirkara
Столица регионаБиркиркара является столицей региона
Население города21 676 чел.
Часовой поясEurope/Malta
Средняя высота41 м. от уровня моря

Где находится Биркиркара на карте