Всё о Мальте

Полезная информация о Мальте

Что нужно знать о Мальте: 9 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 14 экскурсий
Флаг Мальты
Флаг Мальты
НазваниеМальта
Эмодзи флаг🇲🇹
Полное названиеРеспублика Мальта
По-английскиMalta
СтолицаВаллетта
Статья о странеСтатья о Мальте
ГородаСписок городов
Фотографии88 фото
ВалютаЕвро
Площадь316 км²
Население434 403 чел.
Телефонный код+356
Код ISOMT
Основной домен.MT

Подробная статья

Мальта
Мальта - всё о Мальте, где находится на карте, курорты и города
Островное государство Мальта находится в Средиземном море немного ниже Италии, а точнее о. Сицилии. Мальта имеет довольно большую историю, была заселена греками. В страну едут изучать английский язык со всего мира, ведь всегда приятнее совмещать культурный и пляжный отдых с учёбой

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