Мальта - всё о Мальте, где находится на карте, курорты и города

Островное государство Мальта находится в Средиземном море немного ниже Италии, а точнее о. Сицилии. Мальта имеет довольно большую историю, была заселена греками. В страну едут изучать английский язык со всего мира, ведь всегда приятнее совмещать культурный и пляжный отдых с учёбой