Полезная информация о Мальте
Что нужно знать о Мальте: 9 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 14 экскурсий
Флаг Мальты
|Название
|Мальта
|Эмодзи флаг
|🇲🇹
|Полное название
|Республика Мальта
|По-английски
|Malta
|Столица
|Валлетта
|Статья о стране
|Статья о Мальте
|Города
|Список городов
|Фотографии
|88 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|316 км²
|Население
|434 403 чел.
|Телефонный код
|+356
|Код ISO
|MT
|Основной домен
|.MT
Подробная статья
Мальта - всё о Мальте, где находится на карте, курорты и города
Островное государство Мальта находится в Средиземном море немного ниже Италии, а точнее о. Сицилии. Мальта имеет довольно большую историю, была заселена греками. В страну едут изучать английский язык со всего мира, ведь всегда приятнее совмещать культурный и пляжный отдых с учёбой
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