Описание экскурсии
Средневековая столица Мальты
Начнем наше путешествие с терминала, откуда на миниавтобусе направимся в центр острова, чтобы исследовать Средневековую столицу Мальты — город Мдина. Этот уникальный уголок средневековья сохранился до наших дней и предлагает захватывающий взгляд на историю.
Панорамные виды с бастионов
С бастионов Мдины открывается потрясающий панорамный вид на почти весь остров. Это место наполнено атмосферой старины и позволяет ощутить дух эпохи, когда город был важным центром на Мальте.
Пешеходная прогулка по Валлетте
После посещения Мдины мы вернемся на миниавтобусе в район Великой Гавани и начнем пешеходную прогулку по Валлетте — столице Мальты, основанной Рыцарями Госпитальерами в 16 веке. Это город, полный исторических памятников и живописных улочек.
Основные достопримечательности
- Верхние сады Баракка
- Исторический центральный район города
- Обержей Рыцарей
- Множество церквей
- Собор Иоанна Крестителя — главная церковь Ордена Госпитальеров (посещение по желанию, билеты приобретаются при входе)
- Дворец Великих Магистров
- Нижние Сады Баракка
Эта прогулка позволит вам погрузиться в атмосферу Валлетты, насладиться её архитектурой и узнать больше о богатой истории Мальты. Не упустите возможность увидеть эти великолепные места своими глазами!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мдина
- Верхние сады Баракка
- Исторический центральный район города
- Обержи Рыцарей
- Множества церквей
- Собор Иоанна Крестителя
- Дворец Великих Магистров и закончим нашу прогулку в Нижних Садах Баракка
Что включено
- Мои услуги экскурсовода и транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в музеи и Соборы, если вы решите посетить один из них