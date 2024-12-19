Мы пройдём через исторический центральный район города мимо Обержей Рыцарей, множества церквей, Собора Иоанна Крестителя — главной церкви Ордена Госпитальеров (посещение Собора по вашему желанию, билеты покупаются при входе в Собор), Дворца Великих Магистров. Посетим Верхние сады Баракка, а закончим нашу прогулку в Нижних Садах.

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Описание экскурсии

Средневековая столица Мальты

Начнем наше путешествие с терминала, откуда на миниавтобусе направимся в центр острова, чтобы исследовать Средневековую столицу Мальты — город Мдина. Этот уникальный уголок средневековья сохранился до наших дней и предлагает захватывающий взгляд на историю.

Панорамные виды с бастионов

С бастионов Мдины открывается потрясающий панорамный вид на почти весь остров. Это место наполнено атмосферой старины и позволяет ощутить дух эпохи, когда город был важным центром на Мальте.

Пешеходная прогулка по Валлетте

После посещения Мдины мы вернемся на миниавтобусе в район Великой Гавани и начнем пешеходную прогулку по Валлетте — столице Мальты, основанной Рыцарями Госпитальерами в 16 веке. Это город, полный исторических памятников и живописных улочек.

Основные достопримечательности

Верхние сады Баракка

Исторический центральный район города

Обержей Рыцарей

Множество церквей

Собор Иоанна Крестителя — главная церковь Ордена Госпитальеров (посещение по желанию, билеты приобретаются при входе)

Дворец Великих Магистров

Нижние Сады Баракка

Эта прогулка позволит вам погрузиться в атмосферу Валлетты, насладиться её архитектурой и узнать больше о богатой истории Мальты. Не упустите возможность увидеть эти великолепные места своими глазами!