Мдина и Валлетта: две столицы

Мы пройдём через исторический центральный район города мимо Обержей Рыцарей, множества церквей, Собора Иоанна Крестителя — главной церкви Ордена Госпитальеров (посещение Собора по вашему желанию, билеты покупаются при входе в Собор), Дворца Великих Магистров. Посетим Верхние сады Баракка, а закончим нашу прогулку в Нижних Садах.
Мдина и Валлетта: две столицы
Мдина и Валлетта: две столицы
Мдина и Валлетта: две столицы
Ближайшие даты:
19
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дек
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Средневековая столица Мальты

Начнем наше путешествие с терминала, откуда на миниавтобусе направимся в центр острова, чтобы исследовать Средневековую столицу Мальты — город Мдина. Этот уникальный уголок средневековья сохранился до наших дней и предлагает захватывающий взгляд на историю.

Панорамные виды с бастионов

С бастионов Мдины открывается потрясающий панорамный вид на почти весь остров. Это место наполнено атмосферой старины и позволяет ощутить дух эпохи, когда город был важным центром на Мальте.

Пешеходная прогулка по Валлетте

После посещения Мдины мы вернемся на миниавтобусе в район Великой Гавани и начнем пешеходную прогулку по Валлетте — столице Мальты, основанной Рыцарями Госпитальерами в 16 веке. Это город, полный исторических памятников и живописных улочек.

Основные достопримечательности

  • Верхние сады Баракка
  • Исторический центральный район города
  • Обержей Рыцарей
  • Множество церквей
  • Собор Иоанна Крестителя — главная церковь Ордена Госпитальеров (посещение по желанию, билеты приобретаются при входе)
  • Дворец Великих Магистров
  • Нижние Сады Баракка

Эта прогулка позволит вам погрузиться в атмосферу Валлетты, насладиться её архитектурой и узнать больше о богатой истории Мальты. Не упустите возможность увидеть эти великолепные места своими глазами!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мдина
  • Верхние сады Баракка
  • Исторический центральный район города
  • Обержи Рыцарей
  • Множества церквей
  • Собор Иоанна Крестителя
  • Дворец Великих Магистров и закончим нашу прогулку в Нижних Садах Баракка
Что включено
  • Мои услуги экскурсовода и транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи и Соборы, если вы решите посетить один из них
Место начала и завершения?
Терминал Круизных кораблей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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