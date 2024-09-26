Найдено 2 экскурсии в Валетте на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Прогулка по городу Рыцарей Госпитальеров: Валлетта Начало: Главный вход в Валлетту напротив фонтана Тритон $ 130 за всё до 5 чел. Пешая На автобусе 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Мдина и Валлетта: две столицы Начало: Терминал Круизных кораблей $ 290 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Валетте

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