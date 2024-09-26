2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по городу Рыцарей Госпитальеров: Валлетта
Начало: Главный вход в Валлетту напротив фонтана Тритон
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта: две столицы
Начало: Терминал Круизных кораблей
28 сен в 21:00
29 сен в 09:00
$290 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Валетте
Самые популярные экскурсии в Валетте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
Сколько стоит экскурсия по Валетте в сентябре 2024
Сейчас в Валетте можно забронировать 2 экскурсии от 130 до 290.
Экскурсии на русском языке в Валетте (Мальта 🇲🇹) – у нас можно купить 2 экскурсии на 2024 год, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальты. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь