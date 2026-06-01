По следам караванов и берберов: из Феса в пустыню Сахара индивидуально
Добраться в лагерь на верблюде, насладиться ужином и музыкой, провести ночь в шатре среди дюн
Суета Феса уступит место безмолвию Сахары, наполненному шёпотом ветра, скрипом песка и миражами на горизонте.
Путь к ней далёк и прекрасен: мимо проплывут Атласские горы, берберские деревни, кедровые леса, оазисы с читать дальшеуменьшить
пальмами. Мы присоединимся к каравану и по бескрайним барханам верхом на верблюдах углубимся в пустыню. Нас будут ждать в атмосферном лагере с полностью обустроенными шатрами и встретят мятным чаем. Вечером поужинаем наваристым тажином и испечёнными в золе лепёшками.
Послушаем мелодии тамбурина и полюбуемся невероятно близкими звёздами — кажется, будто до них можно дотянуться. А утром увидим, как солнце окрашивает дюны алым и золотым. Уверены, эти мгновения вдали от цивилизации сполна окупят долгий путь.
Описание тура
Организационные детали
Вас сопроводит опытный водитель-гид. В лагере вас встретят местная команда и пустынные гиды, которые помогут с прогулкой на верблюдах и обеспечат полное сопровождение.
Рекомендуем взять удобную одежду, солнцезащитные очки, головной убор, солнцезащитный крем и тёплую куртку на вечер, особенно зимой. Удобная обувь также рекомендуется для прогулок по пустыне.
Рекомендуем бронировать авиабилеты заранее. При необходимости поможем с выбором аэропорта и организацией трансфера.
Программа тура по дням
1 день
Берберские деревни, Ифран, Мерзуга, вечер в пустыне
Из Феса отправимся в пустыню. По пути проедем горы Среднего Атласа и традиционные берберские деревни. Первую остановку сделаем в Ифране, который благодаря архитектуре и чистоте называют марокканской Швейцарией.
Проследуем через кедровые леса Азру, где встречаются берберийские макаки, и долину Зиз с пальмовыми рощами. Пообедаем, в Мерзуге пересядем на верблюдов и присоединимся к каравану. По золотым дюнам Эрг-Шебби доберёмся в лагерь посреди пустыни, окрашенной закатными лучами.
По прибытии нас встретят традиционным марокканским мятным чаем. Вечером — ужин под звёздным небом и посиделки у костра под берберскую музыку.
2 день
Рассвет среди дюн, долгая дорога в Фес
Рекомендуем встать пораньше, чтобы встретить рассвет, — в пустыне он особенный. После завтрака вернёмся в Мерзугу на верблюдах или внедорожнике. Обратный путь пройдёт тем же маршрутом с несколькими остановками. Вечером прибудем в Фес и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 ужин, 1 завтрак, приветственные напитки
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-водителем
Прогулка на верблюдах по пустыне
Берберский вечер
Что не входит в цену
Билеты в Фес и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта
Питание в пути
Страховка
Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фес, ваш отель или центр города, 7:30
Завершение: Фес, ваш отель или центр города, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрисс — Организатор в Фесе
Организатор данного мероприятия
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Мы — туристическое агентство из Марокко, специализирующееся на организации аутентичных путешествий по пустыне Сахара, имперским городам и самым красивым уголкам страны. На протяжении многих лет мы создаём незабываемые маршруты для читать дальшеуменьшить
путешественников со всего мира, помогая им открыть для себя настоящую культуру, историю и традиции Марокко.
Наша команда состоит из опытных водителей, местных гидов и специалистов по туризму, которые прекрасно знают страну и её особенности. Мы организуем туры с отправлением из Феса, Марракеша, Касабланки и Танжера, включая посещение Шефшауэна, пустыни Мерзуга, ущелья Тодра, Айт-Бен-Хадду и многих других достопримечательностей.
Наша цель — сделать каждое путешествие комфортным, безопасным и по-настоящему запоминающимся, показывая гостям подлинное Марокко глазами местных жителей.
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