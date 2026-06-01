Суета Феса уступит место безмолвию Сахары, наполненному шёпотом ветра, скрипом песка и миражами на горизонте.Путь к ней далёк и прекрасен: мимо проплывут Атласские горы, берберские деревни, кедровые леса, оазисы с

пальмами. Мы присоединимся к каравану и по бескрайним барханам верхом на верблюдах углубимся в пустыню. Нас будут ждать в атмосферном лагере с полностью обустроенными шатрами и встретят мятным чаем. Вечером поужинаем наваристым тажином и испечёнными в золе лепёшками. Послушаем мелодии тамбурина и полюбуемся невероятно близкими звёздами — кажется, будто до них можно дотянуться. А утром увидим, как солнце окрашивает дюны алым и золотым. Уверены, эти мгновения вдали от цивилизации сполна окупят долгий путь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Вас сопроводит опытный водитель-гид. В лагере вас встретят местная команда и пустынные гиды, которые помогут с прогулкой на верблюдах и обеспечат полное сопровождение.

Рекомендуем взять удобную одежду, солнцезащитные очки, головной убор, солнцезащитный крем и тёплую куртку на вечер, особенно зимой. Удобная обувь также рекомендуется для прогулок по пустыне.

Рекомендуем бронировать авиабилеты заранее. При необходимости поможем с выбором аэропорта и организацией трансфера.