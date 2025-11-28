Описание тура
В Африку летом ни ногой?
Там жара, палящее солнце, нет еды и воды…
А Вот И Не Правда!
Лето в Марокко, где не жарко — лучшее опровержение стереотипов!
Уже который год мы с удовольствием проводим это тёплое, но удивительно комфортное путешествие, сочетая знакомство с самыми колоритными городами страны и заслуженный отдых на побережье.
Марокканское лето длиться с июня до середины сентября - это когда тебе хорошо купаться, загорать и интересно гулять по городам, наслаждаясь их красотой.
----------------------------------------------------------------------------------
Каждый день — новые города, новые впечатления и переезд в новое место.
Ежедневные переезды — часть нашего приключения.
Но, никаких забегов. Всё в удовольствие!
---------------------------------------------------------------------------------------
Тур гарантирован и состоится в любом случае, независимо от количества участников. Количество мест, которое вы видите на сайте, — это количество мест, доступных для бронирования, но не точное число участников группы. Если вы хотите узнать, сколько путешественников поедет с вами в тур, напишите мне, пожалуйста.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.
Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.
В одни и те же даты мы часто проводим несколько туров по разным маршрутам. Если вам интересно сравнить программы — напишите мне, и я с удовольствием пришлю все детали.
Основные:
1. Весна и ранняя осень.
Мой марокканский первенец))
2. Зимние солнечные сказки Марокко.
Хит сезона ранних закатов. Зима в волшебном ритме: погружаемся в колорит марокканских городов и чарующую атмосферу страны.
3. Новый год!
4. Частные туры:
Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.
-----------------------------------------------------------------------------
С прохладным бризом Атлантического океана, свежестью горных регионов и уютными вечерами в традиционных риадах, Марокко предлагает идеальный климат для вашего незабываемого летнего отпуска.
Мы будем наслаждаться неспешными прогулками по самым красивым городам Марокко.
Нас будут ждать тенистые сады, где можно отдохнуть, прохладные дворцы, полные истории, и извилистые улочки медины, укрытые в тени загадочного Марокко.
А после тура Вы сможете остаться на атлантическом или средиземноморском побережье, чтобы провести отпуск на пляжах ультрасовременных, но не утративших свой марокканский колорит курортных городков страны.
Программа тура по дням
Привет, Марокко! Cказка начинается
Планы: Касабланка — Рабат.
95 км / Приблизительно 2 часа в дороге.
Первый день — это не просто прилёт, трансфер и заселение. Это ваш портал в волшебный, тёплый и насыщенный впечатлениями мир Марокко.
Если вы прилетаете не в Касабланку, а в Марракеш или другой город — пожалуйста, сообщите заранее, чтобы мы могли организовать для вас индивидуальный трансфер и сделать вашу поездку максимально комфортной.
Программа дня:
Комфортабельный трансфер из аэропорта Касабланки в Рабат (примерно 1,5 часа в пути).
Прогулка по элегантному и спокойному Рабату — столице Марокко. Вас ждут бело-голубые улочки, тенистые аллеи и сады. Мы посетим величественную башню Хасана — незавершённый минарет, ставший символом города. Насладимся панорамой дельты реки Бурегрег и свежестью океанского бриза. История и архитектура города создадут неповторимую атмосферу.
Наше первое знакомство с марокканским Атлантическим океаном и его живописной набережной состоится именно здесь — в элегантном и спокойном Рабате.
Заселение в уютный отель, где вы сможете отдохнуть и настроиться на предстоящие насыщенные дни путешествия.
Таинственный Танжер и Гибралтар
Планы: Танжер.
250 км / Приблизительно 3 часа в дороге.
Сегодня нас ждёт знакомство с одним из самых загадочных и колоритных городов Марокко — Танжером.
Этот город, расположенный на стыке двух миров — Африки и Европы, Атлантического океана и Средиземного моря, пленит вас своей уникальной атмосферой и историей.
Мы начнём прогулку с узких извилистых улочек медины, где каждый камень дышит древностью, а каждое здание хранит множество историй. Исследуем лабиринт улиц Касбы, где история и современность переплетаются в яркую мозаику красок и звуков. Заглянем на главную площадь города — Гранд Сокко, где всегда кипит жизнь, шумят торговцы и витает аромат свежего марокканского чая.
Обернувшись к горизонту, мы увидим величественный силуэт Гибралтарской скалы и Испанию. Атлантический океан и пролив Гибралтара напомнят о бескрайних просторах и неизведанных горизонтах.
А в конце дня у каждого из нас будет возможность окунуться в воды Гибралтарского пролива — там, где встречаются Атлантика и Средиземное море. Это особенное мгновение — погружение с африканского берега с видом на Европу, которое подарит незабываемые впечатления и заряд энергии для новых приключений.
Погружённые в волшебство Танжера и наполненные эмоциями, мы отправимся в наш уютный отель, где сможем отдохнуть и восстановить силы перед следующими приключениями.
Цвет настроения
Планы: Шефшауэн.
115 км за день / Приблизительно 2 часа + время остановок.
После волшебной марокканской ночи мы просыпаемся неспешно, наслаждаемся ароматным завтраком и готовимся к одному из самых ярких впечатлений тура.
Признайтесь, разве не мечтали вы когда-нибудь пройтись по синим лабиринтам Шефшауэна? Ваша мечта становится явью! Сегодня мы отправляемся в сердце этой сказочной сказки.
Путь из Танжера в Шефшауэн подарит нам великолепные пейзажи и время для приятного отдыха в дороге.
Шефшауэн встретит нас настоящим калейдоскопом ярких красок: нежно-голубые стены, словно отражение небес, красочные горшки с цветами и уютные мощёные улочки, украшенные узорами и текстурами.
Мы растворимся в этом чарующем городе, исследуя каждый уголок, делая лучшие фотографии. Совет: выбирайте контрастные цвета в одежде — белый, красный, желтый или зеленый — чтобы сиять на фоне синего великолепия.
После насыщенного дня, полный вдохновения и ярких эмоций, мы отправимся в уютный отель, чтобы отдохнуть и набраться сил для новых приключений.
Фес. Назад в прошлое
Планы: Фес.
200 км за день / Приблизительно 3.5 часа + время остановок.
Сегодня — день полного погружения в магию Феса.
Нас ждёт Фес, где погрузимся в атмосферу одного из самых удивительных городов Марокко.
Экскурсия по Фесу — это настоящее путешествие сквозь века, в самое сердце марокканской культуры.
Фес — старейший из имперских городов Марокко, основанный вскоре после арабского завоевания, быстро ставший религиозным и культурным центром страны.
Старинный, исторический, контрастный, мистический, ужасный, многогранный, лабиринтный, шумный, узкий, впечатляющий, традиционный - так отзываются о Фесе.
В наших планах:
Посещение фабрики, где вы откроете секреты создания чарующих узоров изразцов.
Знакомство с мастерскими ремесленников — здесь вы увидите искусно выкованные изделия, яркие ковры и изящные керамические творения.
Знаменитые красильни кожи.
Улицы из сериала Клон.
Погружение в медину — крупнейший средневековый мусульманский район в мире.
После насыщенного дня мы заселимся в уютный риад — традиционный марокканский дом, превращённый в отель с внутренним двором, где можно отдохнуть и восстановить силы.
Кстати, заметили, что я почти не говорю о еде? Марокканская кухня — одна из лучших в мире, и мы обязательно насладимся её вкусами и ароматами. Обед и ужин — по желанию, с рекомендациями нашего гида и выбором блюд на месте.
Мы обедаем каждый день вместе, выбирая проверенные места, где вкусно и комфортно для бюджета. На ужин даём рекомендации, и каждый может выбрать кафе или ресторан по вкусу, интересам и ценовой политике.
Между небом и океаном. Касабланка
Планы: Касабланка и океан.
300 км за день / Приблизительно 4 часа + время остановок.
Насладившись ароматным марокканским завтраком, сегодня мы отправляемся в загадочную Касабланку — город, где восточная сказка встречается с могучим Атлантическим океаном. После насыщенных дней в Фесе и Шефшауэне, где мы погружались в историю и волшебство средневековых медин, сегодня мы вновь возвращаемся к побережью и свежему океанскому бризу.
Нас ждет фотопауза на живописной набережной La Corniche и посещение величественной мечети Хасана Ii — одного из самых впечатляющих архитектурных шедевров страны.
Вторая половина дня полностью посвящена вам: солнцу, пляжу и океану — идеальное время, чтобы отдохнуть, позагорать и насладиться морской прохладой. Ароматный чай, вкуснейшие блюда местной кухни и красочные фасады города станут отличным фоном для ярких фотографий.
А если кто-то решит, что пляж — не для него, всегда есть возможность прогуляться по историческому центру города, вдохнуть атмосферу местных улочек и открыть для себя скрытые жемчужины архитектуры и культуры.
Мы проведем ночь на берегу океана, позволяя себе прочувствовать расслабленную и живую атмосферу этого удивительного города.
Признаюсь, я люблю этот тур за его непредсказуемость и разнообразие — каждый день здесь наполнен приключениями, эмоции зашкаливают, уровень счастья просто заоблачный!
Всё — красиво, колоритно, вкусно, интересно и, конечно же, весело
Сказки Марракеш. Розовая
Планы: Марракеш.
250 км за день / Приблизительно 3 часа + время остановок.
В ближайшие две ночи мы уедем от океана к подножию гор Высокого Атласа — здесь, среди величественных пейзажей и под розовыми оттенками Марракеша, мы полностью погрузимся в магию Марокко. Но, к океану мы ещё обязательно вернёмся!
Этот день мы проведём в Марракеш — городе, в который невозможно не влюбиться. Его краски, ароматы, архитектурные шедевры и искреннее гостеприимство захватят ваше сердце навсегда.
Прогуливаясь по живописным улочкам медины, мы окунёмся в атмосферу традиционных базаров, где лабиринты узких улочек поражают своим богатством и разнообразием. Здесь не просто смотришь — здесь ощущаешь жизнь города: вдыхаешь ароматы специй, пробуешь местные деликатесы, меряешь уникальные ткани и наблюдаешь за искусными мастерами, создающими настоящие произведения искусства на глазах у прохожих.
Наш путь приведёт нас к дворцу Бахия — оазису изысканности и величия, где каждая деталь рассказывает свою историю.
А вечером магия площади Джемаа-эль-Фна: танцоры, заклинатели змей, сказители и запахи сотен прилавков — настоящий восточный калейдоскоп, который захватит ваше сердце с первой минуты.
Отличная новость: нам не нужно собирать и разбирать чемоданы, ведь мы остаёмся в Марракеше на две уютные ночи, чтобы полностью насладиться городом и его атмосферой!
Сказки Марракеша. Синяя
Планы: Марракеш.
Без переездов.
Продолжаем влюбляться в Марракеш! Сегодня утро посвятим красоте и вдохновению — нас ждёт сказочный сад Мажорель, утопающий в зелени, цветах и ярких красках. Это не просто сад, а настоящее произведение искусства под открытым небом.
После обеда — выбор за вами: можно продолжить шоппинг по шумным и колоритным рынкам, или отправиться на поиски вдохновения в один из многочисленных музеев города. В Марракеше каждый музей — это отдельный мир, отражающий душу Марокко.
Эту ночь мы снова проведём в Марраакеше.
А завтра — прощаемся с Марракешем и возвращаемся к океану.
Свобода, устрицы и пираты
Планы: Океан и Эссуэйра.
200 км за день / Примерно 3 часа в пути + время остановок.
Сегодняшний день — как глоток свежего морского воздуха. Мы просыпаемся без спешки, завтракаем с аппетитом и отправляемся в Эссуэйру — город ветров, свободы и чарующей прибрежной энергии.
Дорога к океану пройдёт сквозь зеленые плантации аргановых деревьев. Здесь единственное место на планете, где растут уникальные деревья, дающие знаменитое жидкое золото Марокко — аргановое масло. Мы остановимся, чтобы поближе познакомиться с этим природным чудом и его традиционным производством.
А затем — Эссуэйра! Белоснежные стены старого города, синие ставни, запах соли и свободы в воздухе. Прогулка по её мощёным улочкам откроет вам город-порт с богатой историей: от пиратских кораблей и французских пушек до художников, серфингистов и гастрономов со всего мира.
Атмосфера здесь расслабленная и вдохновляющая — идеальное место для завершения нашего путешествия.
И, конечно, какой финал без обеда на берегу океана? Свежайшие устрицы, рыба и морепродукты, приготовленные по марокканским рецептам, — и всё это в сопровождении разговоров о нашем удивительном туре, новых друзьях и планах на следующие поездки.
После — возвращение в отель и завершающая ночь под шум волн.
Обнимашки с океаном
Чудесное африканское утро.
Мы просыпаемся под нежный атлантический бриз, вдыхая свежесть океана и наслаждаясь последними мгновениями уюта Эссуэйры.
Утро — для неторопливых прогулок, прощальных фото, кофе с видом на прибой и, может быть, еще одной короткой встречи с волнами.
Но, этот день я не очень люблю. Все разъезжаются, и в воздухе становится немного грустно.
Ведь 9 дней тура — это не просто цифра. Это настоящая маленькая жизнь, наполненная новыми впечатлениями, яркими эмоциями и незабываемыми моментами.
Сегодня наша группа расходится:
Для тех, кто уезжает из Касабланки - групповой трансфер готов к выезду.
Расстояние от Эссуэйры до Касабланки — 400 км, около 4,5 часов + время остановок.
Выезд приблизительно в 13:30, прибытие в аэропорт около 19:00
Пожалуйста, планируйте покупку авиабилетов с вылетом не ранее 21:00.
А кто планирует задержаться в каком-либо из городов после тура, пожалуйста, сообщите мне заранее — мы поможем организовать индивидуальный трансфер и при необходимости забронируем транспорт на дополнительные дни.
Каждый тур — словно калейдоскоп: всегда разный, но неизменно яркий. И пусть дорога домой будет лёгкой, а вдохновение от Марокко — надолго останется с вами.
Что включено
- Лучшая стоимость! Если до бронирования вы найдёте аналогичную программу дешевле - мы компенсируем разницу
- Все туристические налоги в городах и отелях
- Первый день тура - групповой трансфер из аэропорта Касабланки в Рабат
- Трансфер из отеля Касабланки к группе, для тех кто прилетает раньше дня начала тура
- Заключительный день тура - групповой трансфер в аэропорт Касабланки (не в город Касабланка). Индивидуальные трансферы - по запросу, с радостью обсудим
- Экскурсии по маршруту
- Проживание в двухместных номерах с завтраками. Одноместное размещение возможно за доплату
- Транспортное обслуживание
- Постоянное сопровождение профессионального гида
- Услуги лицензированных гидов
- Сопровождение на протяжении всего тура: лично мной или проверенным русскоговорящим марокканским гидом, которому я доверяю своих туристов, как себе
- Постоянное сопровождение марокканского гида-водителя
- !!! Порядок экскурсий может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и других обстоятельств - всё ради вашего комфорта. При этом программа остаётся полной, насыщенной и включает все ключевые точки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Индивидуальные трансферы
- Обеды = приблизительно 15 евро - с человека. Для обедов мы выбираем рестораны с вкусной кухней и разумными ценами. Вечером - свободное время для выбора по вашему вкусу и бюджету, с нашими рекомендациями
- Входные билеты в монументы (приблизительно 50 евро с человека, на весь тур)
- Если вы путешествуете один и не против разделить комнату со спутником - мы будем искать для вас соседа для поселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить одноместное размещение
- Авиа перелет. Если вы прилетаете в день тура, желательно прибыть не позже 13:00, чтобы успеть на первую экскурсию. Обратный билет - лучше не раньше 21:00. Обсудите со мной время вылета до покупки обратного авиабилета, чтобы успеть на групповой трансфер, включённый в стоимость тура, и не заказывать дополнительно индивидуальный (хотя такая возможность также есть):
О чём нужно знать до поездки
Пропустить это путешествие невозможно!
Собирайте вещи - я и Марокко ждём.
Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в марокканскую сказку.
Проверьте все необходимые документы.
Не забудьте купальник.
Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).
Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.
Пожелания к путешественнику
Позитив и хорошее настроение.
Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.
Любовь к интенсивным программам, переездам и изменениям отелей.
Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.
Готовность к взаимодействию с другими участниками группы и местными жителями.
Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.
Визы
Необходимость визы зависит от вашего паспорта.
Напишите мне, чтобы узнать все детали и подробности