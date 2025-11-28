Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

В Африку летом ни ногой?

Там жара, палящее солнце, нет еды и воды…

А Вот И Не Правда!

Лето в Марокко, где не жарко — лучшее опровержение стереотипов!

Уже который год мы с удовольствием проводим это тёплое, но удивительно комфортное путешествие, сочетая знакомство с самыми колоритными городами страны и заслуженный отдых на побережье.

Марокканское лето длиться с июня до середины сентября - это когда тебе хорошо купаться, загорать и интересно гулять по городам, наслаждаясь их красотой.

Каждый день — новые города, новые впечатления и переезд в новое место.

Ежедневные переезды — часть нашего приключения.

Но, никаких забегов. Всё в удовольствие!

Тур гарантирован и состоится в любом случае, независимо от количества участников. Количество мест, которое вы видите на сайте, — это количество мест, доступных для бронирования, но не точное число участников группы. Если вы хотите узнать, сколько путешественников поедет с вами в тур, напишите мне, пожалуйста.

Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.

Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.

В одни и те же даты мы часто проводим несколько туров по разным маршрутам. Если вам интересно сравнить программы — напишите мне, и я с удовольствием пришлю все детали.

С прохладным бризом Атлантического океана, свежестью горных регионов и уютными вечерами в традиционных риадах, Марокко предлагает идеальный климат для вашего незабываемого летнего отпуска.

Мы будем наслаждаться неспешными прогулками по самым красивым городам Марокко.

Нас будут ждать тенистые сады, где можно отдохнуть, прохладные дворцы, полные истории, и извилистые улочки медины, укрытые в тени загадочного Марокко.

А после тура Вы сможете остаться на атлантическом или средиземноморском побережье, чтобы провести отпуск на пляжах ультрасовременных, но не утративших свой марокканский колорит курортных городков страны.