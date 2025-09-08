Мои заказы

Лето на океане в Марокко

Удивительное Марокко, где прохладный морской бриз соединяется с тенистыми улочками древних городов
Описание тура

Индивидуальные туры по Марокко — ваш маршрут, ваши правила.

Для Вас или Вашей компании друзей.

Мы проводим групповые туры по расписанию — минимум один тур в неделю. Но если хочется чего-то особенного, без привязки к датам и чужим планам, — добро пожаловать в мир индивидуальных путешествий.

Главное преимущество — начать тур можно в любой день. Вы сами выбираете даты, темп, маршрут и формат отдыха.

Здесь всё подстраивается под вас:

  • Программу создаём вместе — корректируем маршрут, меняем города, добавляем локации и впечатления.

  • Формат выбираете сами — от одного путешественника в комфортном легковом авто до небольшой компании на минибусе или весёлой группы друзей на большом автобусе.

  • Вдохновляйтесь готовыми примерами программ ниже — а дальше мы доработаем их под ваши интересы, ритм и увлечения.

Мы верим, что каждое путешествие должно быть вашей личной историей, поэтому индивидуальные туры — это абсолютная свобода выбора.

Стоимость указана ориентировочно — для варианта на легковом автомобиле. Точная цена будет зависеть от выбранного формата, маршрута и ваших пожеланий.

--------------------------------------------------------------------------------

Программа тура — лишь вдохновляющий набросок. Каждый маршрут мы подстраиваем под ваш ритм, интересы и желания. Хотите больше океана или больше базаров? Увеличим. Мечтаете о гастрономических открытиях или времени для йоги на террасе? Всё возможно.

Это путешествие — о вас и для вас!

Программа тура по дням

1 день

Привет, Восточная Сказка

Планы: Касабланка Рабат

95 км около 2 часов в пути

Первый день — это не просто прилёт, трансфер и заселение. Это ваш личный портал в яркий, тёплый и полный впечатлений мир Марокко.

Индивидуальный тур — значит, что всё под вас. Если вы прилетаете не в Касабланку, а, например, в Марракеш или любой другой город, просто сообщите нам заранее — мы организуем персональный трансфер и сделаем так, чтобы поездка была максимально комфортной.

Программа дня

Индивидуальный трансфер из аэропорта Касабланки в Рабат — в дороге около 1,52 часов. Прогулка по Рабату — столица Марокко встречает вас атмосферой элегантности и спокойствия:

  • бело-голубые улочки старого города,

  • тенистые аллеи и ухоженные сады,

  • величественная Башня Хасана — символ Рабата и незавершённая мечта архитекторов.

Мы насладимся панорамой дельты реки Бурегрег и свежестью океанского бриза — ведь именно здесь состоится наше первое знакомство с Атлантикой.

Заселение в уютный риад или отель — выбираем вариант, который соответствует вашему вкусу и настроению. Вечер свободный: можно прогуляться, сделать первые фото и настроиться на предстоящие дни, наполненные открытиями.

Привет, Восточная Сказка
2 день

Таинственный Гибралтар и Танжер

Планы: Танжер.

250 км / Приблизительно 3 часа в дороге.

Сегодня нас ждёт знакомство с одним из самых загадочных и колоритных городов Марокко — Танжером.

Этот город, расположенный на стыке двух миров — Африки и Европы, Атлантического океана и Средиземного моря, пленит вас своей уникальной атмосферой и историей.

Мы начнём прогулку с узких извилистых улочек медины, где каждый камень дышит древностью, а каждое здание хранит множество историй. Исследуем лабиринт улиц Касбы, где история и современность переплетаются в яркую мозаику красок и звуков. Заглянем на главную площадь города — Гранд Сокко, где всегда кипит жизнь, шумят торговцы и витает аромат свежего марокканского чая.

Обернувшись к горизонту, мы увидим величественный силуэт Гибралтарской скалы и Испанию. Атлантический океан и пролив Гибралтара напомнят о бескрайних просторах и неизведанных горизонтах.

А в конце дня у каждого из нас будет возможность окунуться в воды Гибралтарского пролива — там, где встречаются Атлантика и Средиземное море. Это особенное мгновение — погружение с африканского берега с видом на Европу, которое подарит незабываемые впечатления и заряд энергии для новых приключений.

Погружённые в волшебство Танжера и наполненные эмоциями, мы отправимся в наш уютный отель, где сможем отдохнуть и восстановить силы перед следующими приключениями.

Таинственный Гибралтар и Танжер
3 день

Фес. Путешествие сквозь время

Планы: Фес.

200 км за день / Приблизительно 3.5 часа + время остановок.

Сегодня вас ждёт полное погружение в магию Феса — города, где история и современность переплетаются в невероятный узор красок, ароматов и эмоций.

Фес — старейший из имперских городов Марокко, основанный вскоре после арабского завоевания. Когда-то он стал религиозным и культурным центром страны, и это чувствуется в каждом его камне. Говорят, Фес — это город, который невозможно понять за один день, но можно бесконечно открывать для себя.

Его описывают по-разному: старинный, контрастный, мистический, шумный, узкий, многогранный, вдохновляющий. Сегодня вы сами убедитесь, почему Фес оставляет столь сильное впечатление.

Программа дня

  • Посещение фабрики изразцов — откроем секреты создания традиционной мозаики, от которых невозможно оторвать взгляд.

  • Мастерские ремесленников — искусно выкованные изделия, яркие ковры, изящная керамика и ручная работа, передаваемая из поколения в поколение.

  • Знаменитые красильни кожи — одно из самых колоритных и фотогеничных мест города.

  • Улицы, знакомые по сериалу Клон — здесь вы почувствуете атмосферу восточной сказки.

  • Погружение в медину — крупнейший средневековый мусульманский район в мире, настоящий лабиринт улочек и историй.

После насыщенного дня вас ждёт уютный риад — традиционный марокканский дом, превращённый в отель с внутренним двориком, где можно расслабиться и восстановить силы.

Марокканская кухня — ещё одна часть путешествия

Кстати, о еде. Марокканская кухня — это отдельное искусство, и мы обязательно откроем её для вас.

  • Обедаем каждый день вместе — выбираем проверенные места, где вкусно, атмосферно и комфортно.

  • Ужин остаётся на ваше усмотрение — мы даём рекомендации, а вы выбираете ресторан или кафе в соответствии со своими вкусами, интересами и предпочтениями.

Фес. Путешествие сквозь время
4 день

Между небом и океаном. Касабланка

Планы: Касабланка и океан

300 км за день / около 4 часов в пути + время остановок.

После ароматного марокканского завтрака мы отправляемся в загадочную Касабланку — город, где восточная сказка встречается с величием Атлантического океана.

После погружения в историю Феса и очарование Шефшауэна, сегодня вас ждет другой ритм — морской, свежий и вдохновляющий.

Мы сделаем фотопаузу на живописной набережной La Corniche и посетим мечеть Хасана Ii — одно из самых грандиозных архитектурных творений Марокко.

Вторая половина дня полностью принадлежит вам. Хотите — отдыхаете на пляже, наслаждаетесь солнцем и океанским бризом. Или выбираете прогулку по историческому центру города: лабиринты улочек, скрытые жемчужины архитектуры, местная атмосфера — всё будет только для вас.

На закате можно устроить ужин с видом на океан, попробовать свежайшие морепродукты или отведать марокканские деликатесы в одном из проверенных ресторанов.

Ночь проведём на берегу Атлантики, где шум прибоя станет лучшей колыбельной.

Этот тур я люблю за его разнообразие и свободу. Каждый день здесь наполнен эмоциями, красотой, вкусами и впечатлениями. Всё — только для вас, в вашем собственном ритме.

Между небом и океаном. Касабланка
5 день

Полный Марракеш

Планы: Марракеш

250 км за день / около 3 часов в пути + время остановок

Сегодня ранним утром мы отправляемся к подножию гор Высокого Атласа — туда, где среди красных стен, зелёных садов и пряных ароматов оживает душа Марокко. Марракеш — город, который невозможно просто увидеть, его можно только прочувствовать.

Мы погрузимся в атмосферу старинной медины, прогуляемся по её извилистым улочкам и заглянем на колоритные рынки, где всё пропитано ароматами специй, свежего минта и сладостей. Здесь можно попробовать деликатесы, прикоснуться к роскошным тканям и увидеть, как мастера создают настоящие шедевры своими руками.

Далее наш путь приведёт нас к великолепному дворцу Бахия — месту, где восточная изысканность сочетается с богатой историей, а каждый зал хранит тайны марокканских династий.

Продолжаем наслаждаться Марракешем - мы отправимся в сказочный сад Мажорель, утопающий в зелени, цветах и ярких красках. Это не просто сад — это настоящее произведение искусства под открытым небом, где каждый уголок словно создан для фотографий и вдохновения.

Вечером мы окунёмся в атмосферу знаменитой площади Джемаа-эль-Фна. Здесь оживает настоящий восточный калейдоскоп: заклинатели змей, музыканты, рассказчики легенд и бесконечные ароматы уличных угощений.

Ночь проведём в уютном риаде в самом сердце Марракеша, чтобы успеть прочувствовать магию этого города и набраться сил для новых приключенийэтот день мы проведём в Марракеше, чтобы окончательно и бесповоротно влюбиться в Марокко.

Полный Марракеш
6 день

Свобода, устрицы и пираты

День в Эссуэйре — свобода, ветер и океан.

Сегодняшний день — как глоток свежего морского воздуха. Мы просыпаемся без спешки, завтракаем и отправляемся в Эссуэйру — город ветров, свободы и чарующей прибрежной энергии.

Дорога к океану проходит через зелёные плантации аргановых деревьев — единственного места на планете, где растёт это удивительное дерево, дающее знаменитое марокканское аргановое масло. Мы остановимся, чтобы познакомиться с этим природным чудом и узнать традиции его производства.

А затем — Эссуэйра! Белоснежные стены старого города, синие ставни и морской аромат встречают вас с первых шагов. Прогулка по мощёным улочкам откроет город-порт с богатой историей: от пиратских кораблей и французских пушек до художников, серфингистов и гастрономов со всего мира.

Атмосфера города расслабленная и вдохновляющая — здесь легко почувствовать ритм побережья и завершить путешествие на высокой ноте.

И, конечно, финал дня — обед на берегу океана. Свежие морепродукты, рыба и устрицы, приготовленные по марокканским рецептам, станут идеальным сопровождением разговоров о нашем туре, впечатлениях и новых планах.

После обеда — возвращение в отель и последняя ночь под шум волн, чтобы ещё раз прочувствовать магию побережья.

Свобода, устрицы и пираты
7 день

Чудесный отпуск

Заключительное утро тура — наедине с океаном.

Чудесное африканское утро встречает вас нежным атлантическим бризом. Вдыхая свежесть океана, можно насладиться последними мгновениями уюта Эссуэйры: неторопливые прогулки, прощальные фото, кофе с видом на прибой и, возможно, ещё одна встреча с волнами.

Этот день особенный — ведь 9 дней тура пролетели как маленькая жизнь, наполненная открытиями, эмоциями и яркими впечатлениями.

Для вашего индивидуального путешествия всё максимально гибко:

  • Вы можете отправиться в Касабланку для вылета домой, с персональным трансфером и остановками по пути, рассчитанным под ваши предпочтения. Расстояние от Эссуэйры до Касабланки — около 400 км, примерно 4,5 часа в дороге. Мы поможем спланировать выезд так, чтобы успеть на ваш рейс.

  • Если вы хотите задержаться в Эссуэйре или любом другом городе после тура, просто сообщите заранее — мы организуем индивидуальный трансфер и при необходимости забронируем транспорт на дополнительные дни.

Каждое путешествие по Марокко — словно калейдоскоп: уникальное, насыщенное и неизменно яркое. И пусть дорога домой будет лёгкой, а впечатления от страны и её красоты остаются с вами надолго.

Чудесный отпуск
8 день

Цвет настроения синий

Планы: Шефшауэн.

115 км за день / Приблизительно 2 часа + время остановок.

После волшебной марокканской ночи можно позволить себе не спешить: медленно просыпаемся, наслаждаемся ароматным завтраком и готовимся к одному из самых ярких моментов вашего путешествия.

А теперь признавайтесь: мечтали когда-нибудь пройтись по синим лабиринтам Шефшауэна? Сегодня эта мечта станет явью!

Индивидуальный трансфер из Танжера в Шефшауэн займёт около 2,5 часов. Дорога пройдёт легко и приятно: за окном — живописные пейзажи северного Марокко, а впереди — голубая сказка.

Шефшауэн — город, который невозможно забыть

Этот уютный город встречает вас калейдоскопом оттенков синего:

  • нежно-голубые стены, отражающие небо,

  • пёстрые горшки с цветами,

  • мощёные улочки, украшенные восточными узорами и текстурами.

Здесь мы растворимся в атмосфере города, исследуя его улочки и скрытые уголки, ловя самые красивые кадры. Совет: возьмите с собой одежду контрастных цветов — белый, красный, жёлтый или зелёный — ваши фотографии будут настоящими шедеврами!

После насыщенного дня, полного вдохновения и ярких эмоций, вас ждёт уютный риад или отель — место, где можно расслабиться и набраться сил перед новыми открытиями.

Цвет настроения синий
Ответы на вопросы

Что включено
  • Формат тура: это индивидуальный тур для вас или вашей компании друзей. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от ваших пожеланий и количества участников. Если вы хотите присоединиться к групповому туру - пожалуйста, напишите мне
  • Так как тур индивидуальный, мы всегда открыты к обсуждению: что включить в стоимость тура, а что нет. Мы можем забронировать для вас отели. Если вы хотите бронировать отели самостоятельно - мы всегда подскажем и дадим рекомендации. Мы можем предоставить услуги только гида, или гида с водителем на автомобиле, или отдельного гида и отдельного водителя. Поддержка на протяжении всего тура: консультации и сопровождение по всем вопросам до и во время путешествия, включая рекомендации по кафе, ресторанам и местным событиям
  • Лучшая стоимость! Если до бронирования вы найдёте аналогичную программу дешевле - мы компенсируем разницу
  • Стоимость указана приблизительная и зависит от набора услуг и маршрута
  • Так как тур индивидуальный, мы всегда открыты к обсуждению: что включить в стоимость тура, а что нет
  • Мы можем забронировать для вас отели. Если вы хотите бронировать отели самостоятельно - мы всегда подскажем и дадим рекомендации
  • Мы можем предоставить услуги только гида, или гида с водителем на автомобиле, или отдельного гида и отдельного водителя
  • Поддержка на протяжении всего тура: консультации и сопровождение по всем вопросам до и во время путешествия, включая рекомендации по кафе, ресторанам и местным событиям
Что не входит в цену
  • Мы можем забронировать рестораны и даже заранее заказать блюда - по предварительной договорённости с вами
  • Мы можем добавить мастер-классы, дегустации, серфинг, пешие или конные прогулки, фотосессии и другие активности
О чём нужно знать до поездки

Пропустить это путешествие невозможно!

Собирайте вещи - я и Марокко ждём.

  • Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в марокканскую сказку.
  • Проверьте все необходимые документы
  • Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).
  • Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.
Пожелания к путешественнику

  • Позитив и хорошее настроение.

  • Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.

  • Любовь к интенсивным программам, переездам и изменениям отелей.

  • Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.

  • Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.

Юлия
Юлия — Тревел-эксперт
Приветствую! Меня зовут Юлия! С момента начала своей карьеры в туризме в 2007 году я занимаюсь организацией групповых и индивидуальных туров. Профессионально влюбляю в традиции, историю, вкусную еду… Уже более 20 лет я постоянно
читать дальше

живу в Португалии. Являюсь официальным лицензированным гидом с медалью, между прочим:)))) Об этом я расскажу при личной встрече. Мои направления - Португалия и Марокко. Почему? Португалия и Марокко имеют глубокие исторические связи, а их культуры, несмотря на расстояние, имеют много общего. Мы делимся множеством архитектурных, кулинарных и культурных элементов. И, признаюсь, Португалия и Марокко - моя любовь. Как я могу не поделиться этой любовью с вами? В турах я предлагаю не только посетить знаменитые достопримечательности, но также, интересные места, вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять страну, по-настоящему. Погрузиться в атмосферу жизни почувствовать дух местного народа и проникнуться особым колоритом. В путешествиях со мной каждый момент станет незабываемым и вдохновляющим приключением. И это не просто стандартная фраза! Проверьте;)

