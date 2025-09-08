Описание тура
Индивидуальные туры по Марокко — ваш маршрут, ваши правила.
Для Вас или Вашей компании друзей.
Мы проводим групповые туры по расписанию — минимум один тур в неделю. Но если хочется чего-то особенного, без привязки к датам и чужим планам, — добро пожаловать в мир индивидуальных путешествий.
Главное преимущество — начать тур можно в любой день. Вы сами выбираете даты, темп, маршрут и формат отдыха.
Здесь всё подстраивается под вас:
Программу создаём вместе — корректируем маршрут, меняем города, добавляем локации и впечатления.
Формат выбираете сами — от одного путешественника в комфортном легковом авто до небольшой компании на минибусе или весёлой группы друзей на большом автобусе.
Вдохновляйтесь готовыми примерами программ ниже — а дальше мы доработаем их под ваши интересы, ритм и увлечения.
Мы верим, что каждое путешествие должно быть вашей личной историей, поэтому индивидуальные туры — это абсолютная свобода выбора.
Стоимость указана ориентировочно — для варианта на легковом автомобиле. Точная цена будет зависеть от выбранного формата, маршрута и ваших пожеланий.
--------------------------------------------------------------------------------
Программа тура — лишь вдохновляющий набросок. Каждый маршрут мы подстраиваем под ваш ритм, интересы и желания. Хотите больше океана или больше базаров? Увеличим. Мечтаете о гастрономических открытиях или времени для йоги на террасе? Всё возможно.
Это путешествие — о вас и для вас!
Программа тура по дням
Привет, Восточная Сказка
Планы: Касабланка Рабат
95 км около 2 часов в пути
Первый день — это не просто прилёт, трансфер и заселение. Это ваш личный портал в яркий, тёплый и полный впечатлений мир Марокко.
Индивидуальный тур — значит, что всё под вас. Если вы прилетаете не в Касабланку, а, например, в Марракеш или любой другой город, просто сообщите нам заранее — мы организуем персональный трансфер и сделаем так, чтобы поездка была максимально комфортной.
Программа дня
Индивидуальный трансфер из аэропорта Касабланки в Рабат — в дороге около 1,52 часов. Прогулка по Рабату — столица Марокко встречает вас атмосферой элегантности и спокойствия:
бело-голубые улочки старого города,
тенистые аллеи и ухоженные сады,
величественная Башня Хасана — символ Рабата и незавершённая мечта архитекторов.
Мы насладимся панорамой дельты реки Бурегрег и свежестью океанского бриза — ведь именно здесь состоится наше первое знакомство с Атлантикой.
Заселение в уютный риад или отель — выбираем вариант, который соответствует вашему вкусу и настроению. Вечер свободный: можно прогуляться, сделать первые фото и настроиться на предстоящие дни, наполненные открытиями.
Таинственный Гибралтар и Танжер
Планы: Танжер.
250 км / Приблизительно 3 часа в дороге.
Сегодня нас ждёт знакомство с одним из самых загадочных и колоритных городов Марокко — Танжером.
Этот город, расположенный на стыке двух миров — Африки и Европы, Атлантического океана и Средиземного моря, пленит вас своей уникальной атмосферой и историей.
Мы начнём прогулку с узких извилистых улочек медины, где каждый камень дышит древностью, а каждое здание хранит множество историй. Исследуем лабиринт улиц Касбы, где история и современность переплетаются в яркую мозаику красок и звуков. Заглянем на главную площадь города — Гранд Сокко, где всегда кипит жизнь, шумят торговцы и витает аромат свежего марокканского чая.
Обернувшись к горизонту, мы увидим величественный силуэт Гибралтарской скалы и Испанию. Атлантический океан и пролив Гибралтара напомнят о бескрайних просторах и неизведанных горизонтах.
А в конце дня у каждого из нас будет возможность окунуться в воды Гибралтарского пролива — там, где встречаются Атлантика и Средиземное море. Это особенное мгновение — погружение с африканского берега с видом на Европу, которое подарит незабываемые впечатления и заряд энергии для новых приключений.
Погружённые в волшебство Танжера и наполненные эмоциями, мы отправимся в наш уютный отель, где сможем отдохнуть и восстановить силы перед следующими приключениями.
Фес. Путешествие сквозь время
Планы: Фес.
200 км за день / Приблизительно 3.5 часа + время остановок.
Сегодня вас ждёт полное погружение в магию Феса — города, где история и современность переплетаются в невероятный узор красок, ароматов и эмоций.
Фес — старейший из имперских городов Марокко, основанный вскоре после арабского завоевания. Когда-то он стал религиозным и культурным центром страны, и это чувствуется в каждом его камне. Говорят, Фес — это город, который невозможно понять за один день, но можно бесконечно открывать для себя.
Его описывают по-разному: старинный, контрастный, мистический, шумный, узкий, многогранный, вдохновляющий. Сегодня вы сами убедитесь, почему Фес оставляет столь сильное впечатление.
Программа дня
Посещение фабрики изразцов — откроем секреты создания традиционной мозаики, от которых невозможно оторвать взгляд.
Мастерские ремесленников — искусно выкованные изделия, яркие ковры, изящная керамика и ручная работа, передаваемая из поколения в поколение.
Знаменитые красильни кожи — одно из самых колоритных и фотогеничных мест города.
Улицы, знакомые по сериалу Клон — здесь вы почувствуете атмосферу восточной сказки.
Погружение в медину — крупнейший средневековый мусульманский район в мире, настоящий лабиринт улочек и историй.
После насыщенного дня вас ждёт уютный риад — традиционный марокканский дом, превращённый в отель с внутренним двориком, где можно расслабиться и восстановить силы.
Марокканская кухня — ещё одна часть путешествия
Кстати, о еде. Марокканская кухня — это отдельное искусство, и мы обязательно откроем её для вас.
Обедаем каждый день вместе — выбираем проверенные места, где вкусно, атмосферно и комфортно.
Ужин остаётся на ваше усмотрение — мы даём рекомендации, а вы выбираете ресторан или кафе в соответствии со своими вкусами, интересами и предпочтениями.
Между небом и океаном. Касабланка
Планы: Касабланка и океан
300 км за день / около 4 часов в пути + время остановок.
После ароматного марокканского завтрака мы отправляемся в загадочную Касабланку — город, где восточная сказка встречается с величием Атлантического океана.
После погружения в историю Феса и очарование Шефшауэна, сегодня вас ждет другой ритм — морской, свежий и вдохновляющий.
Мы сделаем фотопаузу на живописной набережной La Corniche и посетим мечеть Хасана Ii — одно из самых грандиозных архитектурных творений Марокко.
Вторая половина дня полностью принадлежит вам. Хотите — отдыхаете на пляже, наслаждаетесь солнцем и океанским бризом. Или выбираете прогулку по историческому центру города: лабиринты улочек, скрытые жемчужины архитектуры, местная атмосфера — всё будет только для вас.
На закате можно устроить ужин с видом на океан, попробовать свежайшие морепродукты или отведать марокканские деликатесы в одном из проверенных ресторанов.
Ночь проведём на берегу Атлантики, где шум прибоя станет лучшей колыбельной.
Этот тур я люблю за его разнообразие и свободу. Каждый день здесь наполнен эмоциями, красотой, вкусами и впечатлениями. Всё — только для вас, в вашем собственном ритме.
Полный Марракеш
Планы: Марракеш
250 км за день / около 3 часов в пути + время остановок
Сегодня ранним утром мы отправляемся к подножию гор Высокого Атласа — туда, где среди красных стен, зелёных садов и пряных ароматов оживает душа Марокко. Марракеш — город, который невозможно просто увидеть, его можно только прочувствовать.
Мы погрузимся в атмосферу старинной медины, прогуляемся по её извилистым улочкам и заглянем на колоритные рынки, где всё пропитано ароматами специй, свежего минта и сладостей. Здесь можно попробовать деликатесы, прикоснуться к роскошным тканям и увидеть, как мастера создают настоящие шедевры своими руками.
Далее наш путь приведёт нас к великолепному дворцу Бахия — месту, где восточная изысканность сочетается с богатой историей, а каждый зал хранит тайны марокканских династий.
Продолжаем наслаждаться Марракешем - мы отправимся в сказочный сад Мажорель, утопающий в зелени, цветах и ярких красках. Это не просто сад — это настоящее произведение искусства под открытым небом, где каждый уголок словно создан для фотографий и вдохновения.
Вечером мы окунёмся в атмосферу знаменитой площади Джемаа-эль-Фна. Здесь оживает настоящий восточный калейдоскоп: заклинатели змей, музыканты, рассказчики легенд и бесконечные ароматы уличных угощений.
Ночь проведём в уютном риаде в самом сердце Марракеша, чтобы успеть прочувствовать магию этого города и набраться сил для новых приключенийэтот день мы проведём в Марракеше, чтобы окончательно и бесповоротно влюбиться в Марокко.
Свобода, устрицы и пираты
День в Эссуэйре — свобода, ветер и океан.
Сегодняшний день — как глоток свежего морского воздуха. Мы просыпаемся без спешки, завтракаем и отправляемся в Эссуэйру — город ветров, свободы и чарующей прибрежной энергии.
Дорога к океану проходит через зелёные плантации аргановых деревьев — единственного места на планете, где растёт это удивительное дерево, дающее знаменитое марокканское аргановое масло. Мы остановимся, чтобы познакомиться с этим природным чудом и узнать традиции его производства.
А затем — Эссуэйра! Белоснежные стены старого города, синие ставни и морской аромат встречают вас с первых шагов. Прогулка по мощёным улочкам откроет город-порт с богатой историей: от пиратских кораблей и французских пушек до художников, серфингистов и гастрономов со всего мира.
Атмосфера города расслабленная и вдохновляющая — здесь легко почувствовать ритм побережья и завершить путешествие на высокой ноте.
И, конечно, финал дня — обед на берегу океана. Свежие морепродукты, рыба и устрицы, приготовленные по марокканским рецептам, станут идеальным сопровождением разговоров о нашем туре, впечатлениях и новых планах.
После обеда — возвращение в отель и последняя ночь под шум волн, чтобы ещё раз прочувствовать магию побережья.
Чудесный отпуск
Заключительное утро тура — наедине с океаном.
Чудесное африканское утро встречает вас нежным атлантическим бризом. Вдыхая свежесть океана, можно насладиться последними мгновениями уюта Эссуэйры: неторопливые прогулки, прощальные фото, кофе с видом на прибой и, возможно, ещё одна встреча с волнами.
Этот день особенный — ведь 9 дней тура пролетели как маленькая жизнь, наполненная открытиями, эмоциями и яркими впечатлениями.
Для вашего индивидуального путешествия всё максимально гибко:
Вы можете отправиться в Касабланку для вылета домой, с персональным трансфером и остановками по пути, рассчитанным под ваши предпочтения. Расстояние от Эссуэйры до Касабланки — около 400 км, примерно 4,5 часа в дороге. Мы поможем спланировать выезд так, чтобы успеть на ваш рейс.
Если вы хотите задержаться в Эссуэйре или любом другом городе после тура, просто сообщите заранее — мы организуем индивидуальный трансфер и при необходимости забронируем транспорт на дополнительные дни.
Каждое путешествие по Марокко — словно калейдоскоп: уникальное, насыщенное и неизменно яркое. И пусть дорога домой будет лёгкой, а впечатления от страны и её красоты остаются с вами надолго.
Цвет настроения синий
Планы: Шефшауэн.
115 км за день / Приблизительно 2 часа + время остановок.
После волшебной марокканской ночи можно позволить себе не спешить: медленно просыпаемся, наслаждаемся ароматным завтраком и готовимся к одному из самых ярких моментов вашего путешествия.
А теперь признавайтесь: мечтали когда-нибудь пройтись по синим лабиринтам Шефшауэна? Сегодня эта мечта станет явью!
Индивидуальный трансфер из Танжера в Шефшауэн займёт около 2,5 часов. Дорога пройдёт легко и приятно: за окном — живописные пейзажи северного Марокко, а впереди — голубая сказка.
Шефшауэн — город, который невозможно забыть
Этот уютный город встречает вас калейдоскопом оттенков синего:
нежно-голубые стены, отражающие небо,
пёстрые горшки с цветами,
мощёные улочки, украшенные восточными узорами и текстурами.
Здесь мы растворимся в атмосфере города, исследуя его улочки и скрытые уголки, ловя самые красивые кадры. Совет: возьмите с собой одежду контрастных цветов — белый, красный, жёлтый или зелёный — ваши фотографии будут настоящими шедеврами!
После насыщенного дня, полного вдохновения и ярких эмоций, вас ждёт уютный риад или отель — место, где можно расслабиться и набраться сил перед новыми открытиями.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Формат тура: это индивидуальный тур для вас или вашей компании друзей. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от ваших пожеланий и количества участников. Если вы хотите присоединиться к групповому туру - пожалуйста, напишите мне
- Так как тур индивидуальный, мы всегда открыты к обсуждению: что включить в стоимость тура, а что нет. Мы можем забронировать для вас отели. Если вы хотите бронировать отели самостоятельно - мы всегда подскажем и дадим рекомендации. Мы можем предоставить услуги только гида, или гида с водителем на автомобиле, или отдельного гида и отдельного водителя. Поддержка на протяжении всего тура: консультации и сопровождение по всем вопросам до и во время путешествия, включая рекомендации по кафе, ресторанам и местным событиям
- Лучшая стоимость! Если до бронирования вы найдёте аналогичную программу дешевле - мы компенсируем разницу
- Стоимость указана приблизительная и зависит от набора услуг и маршрута
- Так как тур индивидуальный, мы всегда открыты к обсуждению: что включить в стоимость тура, а что нет
- Мы можем забронировать для вас отели. Если вы хотите бронировать отели самостоятельно - мы всегда подскажем и дадим рекомендации
- Мы можем предоставить услуги только гида, или гида с водителем на автомобиле, или отдельного гида и отдельного водителя
- Поддержка на протяжении всего тура: консультации и сопровождение по всем вопросам до и во время путешествия, включая рекомендации по кафе, ресторанам и местным событиям
Что не входит в цену
- Формат тура: это индивидуальный тур для вас или вашей компании друзей. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от ваших пожеланий и количества участников. Если вы хотите присоединиться к групповому туру - пожалуйста, напишите мне
- Так как тур индивидуальный, мы всегда открыты к обсуждению: что включить в стоимость тура, а что нет. Мы можем забронировать для вас отели. Если вы хотите бронировать отели самостоятельно - мы всегда подскажем и дадим рекомендации. Мы можем предоставить услуги только гида, или гида с водителем на автомобиле, или отдельного гида и отдельного водителя. Поддержка на протяжении всего тура: консультации и сопровождение по всем вопросам до и во время путешествия, включая рекомендации по кафе, ресторанам и местным событиям
- Мы можем забронировать рестораны и даже заранее заказать блюда - по предварительной договорённости с вами
- Мы можем добавить мастер-классы, дегустации, серфинг, пешие или конные прогулки, фотосессии и другие активности
О чём нужно знать до поездки
Пропустить это путешествие невозможно!
Собирайте вещи - я и Марокко ждём.
- Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в марокканскую сказку.
- Проверьте все необходимые документы
- Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).
- Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.
Пожелания к путешественнику
Позитив и хорошее настроение.
Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.
Любовь к интенсивным программам, переездам и изменениям отелей.
Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.
Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.