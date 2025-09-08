Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Индивидуальные туры по Марокко — ваш маршрут, ваши правила.

Для Вас или Вашей компании друзей.

Мы проводим групповые туры по расписанию — минимум один тур в неделю. Но если хочется чего-то особенного, без привязки к датам и чужим планам, — добро пожаловать в мир индивидуальных путешествий.

Главное преимущество — начать тур можно в любой день. Вы сами выбираете даты, темп, маршрут и формат отдыха.

Здесь всё подстраивается под вас:

Программу создаём вместе — корректируем маршрут, меняем города, добавляем локации и впечатления.

Формат выбираете сами — от одного путешественника в комфортном легковом авто до небольшой компании на минибусе или весёлой группы друзей на большом автобусе.

Вдохновляйтесь готовыми примерами программ ниже — а дальше мы доработаем их под ваши интересы, ритм и увлечения.

Мы верим, что каждое путешествие должно быть вашей личной историей, поэтому индивидуальные туры — это абсолютная свобода выбора.

Стоимость указана ориентировочно — для варианта на легковом автомобиле. Точная цена будет зависеть от выбранного формата, маршрута и ваших пожеланий.

Программа тура — лишь вдохновляющий набросок. Каждый маршрут мы подстраиваем под ваш ритм, интересы и желания. Хотите больше океана или больше базаров? Увеличим. Мечтаете о гастрономических открытиях или времени для йоги на террасе? Всё возможно.

Это путешествие — о вас и для вас!