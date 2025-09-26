Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Чтобы почувствовать и насладиться Марокко, 6 дней, конечно, мало. Но если ваше время ограничено, я помогу вам за эти дни увидеть главное в этой удивительной стране. Программа уникальна тем, что вы можете начать тур с любого города.



Помимо основных достопримечательностей, по вашему желанию, можно добавить места, которые вы хотите посетить.

Омар Ваш гид в Рабате Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 дней Размер группы 1-4 человека Можно с детьми Да €1089 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура За шесть дней путешествия по Марокко вы посетите самые знаковые города страны. Начнете с Марракеша, окунувшись в атмосферу древнего восточного базара и осмотрев исторические дворцы. Затем направитесь в Эс-Сувейру, где ощутите уникальный колорит прибрежного города. В продолжение маршрута увидите современную Касабланку и ее главную достопримечательность — мечеть Хассана II. В Рабате вас ждут старинные крепости и усыпальницы. Путешествуя дальше, остановитесь в Волюбилисе, чтобы прикоснуться к руинам древнего римского города, а в Мекнесе и Фесе познакомитесь с культурным наследием имперских столиц Марокко.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату