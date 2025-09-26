Чтобы почувствовать и насладиться Марокко, 6 дней, конечно, мало. Но если ваше время ограничено, я помогу вам за эти дни увидеть главное в этой удивительной стране. Программа уникальна тем, что вы можете начать тур с любого города.
Помимо основных достопримечательностей, по вашему желанию, можно добавить места, которые вы хотите посетить.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураЗа шесть дней путешествия по Марокко вы посетите самые знаковые города страны. Начнете с Марракеша, окунувшись в атмосферу древнего восточного базара и осмотрев исторические дворцы. Затем направитесь в Эс-Сувейру, где ощутите уникальный колорит прибрежного города. В продолжение маршрута увидите современную Касабланку и ее главную достопримечательность — мечеть Хассана II. В Рабате вас ждут старинные крепости и усыпальницы. Путешествуя дальше, остановитесь в Волюбилисе, чтобы прикоснуться к руинам древнего римского города, а в Мекнесе и Фесе познакомитесь с культурным наследием имперских столиц Марокко.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Marrakesh
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
