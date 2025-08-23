читать дальше

хотя с нами путешествовал наш ребенок. Дарья подробно осветила исторические моменты становления Танжера от берберской деревни до настоящего времени, а также показала нам наиболее интересные места в городе и его округе. Благодаря Дарье и ее мужу мы влюбились в Танжер, и если мы еще когда-нибудь приедем в Марокко, то только в Танжер, хотя на момент написания отзыва мы уже посетили 5 городов. Кроме того, Дарья узнав, что нам после экскурсии предстоит длительная дорога презентовала нам коробку танжерских сладостей, что сделало наш путь гораздо приятнее. Мы провели прекрасный день в Танжере, благодаря Дарье и ее мужу.