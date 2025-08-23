Прогулка по самому красивому городу Марокко с незабываемыми видами на Гибралтарский пролив, с ароматом эвкалиптов и пиний, под рокот волн Атлантического океана и рассказы о секретах и загадках, которые хранит Танжер.
Описание экскурсииЦелый день в Танжере с нами — это возможность поближе познакомиться этим уникальным городом. Он — древний, колоритный, интернациональный. Здесь арабская сказка 1000 и 1 ночи красиво оттеняется европейской элегантностью. Город стоит на Гибралтарском проливе, и в ясную погоду отсюда можно разглядеть домики испанской Тарифы. Древняя крепость, шумная медина, шикарные виллы и невероятная природа — Танжер поразит вас своей красотой и шармом. Не зря марокканцы с любовью называют его «Невестой Севера». Важная информация: Возможен бесплатный трансфер из любой точки Танжера (отель, вокзал и т. д.) к месту начала экскурсии.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грот Геркулеса - уникальная пещера с «окном» в Атлантический океан, где мифический герой отдыхал от одного из своих подвигов
- Кап Спартель - живописный мыс с действующим маяком XIX века. Место встречи Атлантики и Средиземного моря
- Финикийские гробницы VII-VI в. до н. э
- Касба - старинная крепость Танжера
- Медина Танжера (старый город)
- Мыс Малабата - самая восточная точка Танжера с маяком и развалинами старинной крепости
- Панорама города
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль по всему маршруту
- Welcome coffee в первой части эксурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в Грот Геркулеса и маяк Спартель
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Grand Cafe de Paris, на углу Rue de la Liberte и Boulevard Pasteur
Завершение: Hotel Marina Bay, avenue Mohammed VI. Также доступен бесплатный трансфер в любую точку Танжера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Возможен бесплатный трансфер из любой точки Танжера (отель, вокзал и т. д.) к месту начала экскурсии
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
З
Зарина
23 авг 2025
Проведенная Дарьей и ее мужем экскурсия оставила у нас массу положительных впечатлений. Экскурсия продумана до мелочей, с кофепаузой и обедом, и несмотря на ее длительность, не вызвала у нас усталости,
