Вы посетите пещеры Геркулеса и услышите их легенды.
Пройдёте по улочкам Медины, подниметесь к крепости Касба с видом на Гибралтарский пролив, узнаете историю султанского дворца и по желанию заглянете в Музей Американского легиона. А ещё побываете в кафе, где Джим Джармуш снимал сцены фильма «Выживут только любовники».
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся с живописных пригородов Танжера. Вы увидите легендарные пещеры Геркулеса и место, где встречаются воды Атлантики и Средиземного моря. По желанию сделаем остановку на мысе Спартель, поднимемся на маяк, чтобы взглянуть на бескрайний морской горизонт.
Дальше — исторический центр Танжера. Пройдём по узким улочкам Медины, поднимемся в Касбу, откуда открывается вид на Гибралтарский пролив. А также посетим дворец султана, где сегодня расположен Музей истории Марокко.
Заглянем в кафе, где Джима Джармуш снимал фильм «Выживут только любовники». И, если вы захотите, добавим в маршрут Музей Американского легиона, который размещается в первом дипломатическом представительстве США за пределами страны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Автомобиль Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный — в зависимости от количества человек
- Программа возможна для большего количества участников (до 16) — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Билеты в музеи оплачивается отдельно:
- Грот Геракла — €10 за чел.
- Маяк Спартель — €5 за чел.
- Музей Касбы — €3 за чел.
- Музей Американского легиона — €5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Удобное для вас место в городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хишам — ваша команда гидов в Танжере
Провели экскурсии для 363 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Хишам. Я учился и работал в России, закончил Московский институт инженерного транспорта. Сейчас живу в столице Марокко — Рабате. Это красивый, чистый, зелёный город с богатой историей. Проводим экскурсии вместе с женой и с удовольствием покажем вам самые интересные места Рабата.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
11 ноя 2025
Добрый день. Мы опытные путешественники, в Африке не первый раз, но в Марокко первый. Очень рекомендую гида.
