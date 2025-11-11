Вы посетите пещеры Геркулеса и услышите их легенды. Пройдёте по улочкам Медины, подниметесь к крепости Касба с видом на Гибралтарский пролив, узнаете историю султанского дворца и по желанию заглянете в Музей Американского легиона. А ещё побываете в кафе, где Джим Джармуш снимал сцены фильма «Выживут только любовники».

Описание экскурсии

Экскурсия начнётся с живописных пригородов Танжера. Вы увидите легендарные пещеры Геркулеса и место, где встречаются воды Атлантики и Средиземного моря. По желанию сделаем остановку на мысе Спартель, поднимемся на маяк, чтобы взглянуть на бескрайний морской горизонт.

Дальше — исторический центр Танжера. Пройдём по узким улочкам Медины, поднимемся в Касбу, откуда открывается вид на Гибралтарский пролив. А также посетим дворец султана, где сегодня расположен Музей истории Марокко.

Заглянем в кафе, где Джима Джармуш снимал фильм «Выживут только любовники». И, если вы захотите, добавим в маршрут Музей Американского легиона, который размещается в первом дипломатическом представительстве США за пределами страны.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Автомобиль Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный — в зависимости от количества человек

Программа возможна для большего количества участников (до 16) — подробности уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Билеты в музеи оплачивается отдельно: