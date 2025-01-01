Мы отправимся на поиски серых китов: эти гиганты не боятся приближаться к лодкам и любят тереться о борта, поэтому у вас будет
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. 2-местное размещение в отелях и гостевых домах, 1-местное — за доплату.
Питание. В стоимость тура входят завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн. Также включены внутренние авиаперелёты, аренда лодок.
Дети. Только 18+.
Виза. Гражданам России не требуется, но нужно получить электронное разрешение на сайте inm.gob.mx за месяц до начала тура.
Программа тура по дням
Прибытие в Мексику
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Будет время отдохнуть после утомительных перелётов. Вечером соберёмся всей группой за ужином, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие.
Погружение в прошлое
Утро посвятим Теотиуакану — некогда процветавшему древнему индейскому городу. В период величия он был крупнейшим в доколумбовой Америке и входил в шестёрку величайших центров мира. А после упадка был полностью покинут людьми.
Вернёмся в Мехико и отправимся в Музей антропологии. Здесь хранятся реликвии всех цивилизаций, когда-либо существовавших на территории нынешней Мексики, включая знаменитый календарь майя.
Переезд к Тихому океану
Дневным рейсом доберёмся в городок Ла-Пас. Затем поедем в рыбацкий порт Пуэрто-Сан-Карлос (3,5 часа в пути). Пересечём пустынную местность, усыпанную великанами-кактусами. По прибытии будем набираться сил перед завтрашней встречей с китами.
На поиски китов
Весь сегодняшний день посвятим поискам серых китов. Сначала отправимся в залив Магдалена, где часто собираются морские гиганты. Здесь они чувствуют себя в безопасности и не боятся приближаться к лодкам. Также посетим ещё одно место их обитания у берегов курорта Лорето.
Встреча с морскими котиками
Позавтракаем и поедем к колонии морских котиков. За ними можно понаблюдать, а при желании — поплавать рядом с маской и трубкой. У этих берегов также есть вероятность встретить синих китов. После обеда переместимся в городок Герреро-Негро. В местной лагуне обитают десятки серых китов, к которым мы приблизимся уже завтра.
Китовое сафари
С самого утра выйдем в море. Будем наблюдать за взрослыми китами и малышами-телятами и подождём, когда они подойдут близко к лодкам. Они любят тереться о борта и иногда не прочь, чтобы их погладили или почесали. После прогулки поедем в Лорето, где останемся на ночь (5 часов в пути).
Пляжный отдых
Вернёмся в Ла-Пас и отдохнём после насыщенных дней. Сегодня больше никуда не будем спешить и вдоволь понежимся на белоснежном пляже.
Встреча с акулами
После завтрака вас ждёт ещё одно незабываемое событие — плавание с китовыми акулами. Они гигантские, но не опасны для людей — бояться нечего. В случае непогоды поныряем с морскими котиками. Затем дневным рейсом вернёмся в Мехико и попрощаемся. На этом наше удивительное мексиканское приключение завершено.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2965
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Внутренние авиаперелёты
- Аренда лодок
- Сопровождение русскоговорящим и испаноязычным гидами
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Плавание с китовыми акулами и морскими котиками
- Портовые сборы
Что не входит в цену
- Перелёты в Мехико и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - около $50 в день
- Аренда снаряжения для снорклинга (при необходимости)
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $400
- При бронировании вдвоём - скидка $50 на каждого
- Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $1000 непосредственно организатору, ещё $900 - за 3 недели до старта поездки, оставшуюся часть - в 1-й день тура наличными. В случае отмены за 4 недели до начала тура, мы вернём полную стоимость. В случае отмены менее, чем за 4 недели до начала тура, мы вернём всю сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место