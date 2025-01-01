Киты, акулы и котики: морское сафари и экскурсии в Мексике

Отправиться на лодках на поиски китов, изучить реликвии майя и поплавать с китовыми акулами
Летим к берегам Мексики знакомиться с удивительными морскими обитателями.

Мы отправимся на поиски серых китов: эти гиганты не боятся приближаться к лодкам и любят тереться о борта, поэтому у вас будет
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возможность их погладить или почесать.

Понаблюдаем за очаровательными морскими котиками и поплаваем среди огромных, но не опасных для людей китовых акул.

А также погрузимся в прошлое, побывав в заброшенном индейском городе Теотиуакане и рассмотрев реликвии исчезнувших цивилизаций в Музее антропологии.

Киты, акулы и котики: морское сафари и экскурсии в Мексике
Киты, акулы и котики: морское сафари и экскурсии в Мексике
Киты, акулы и котики: морское сафари и экскурсии в Мексике

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. 2-местное размещение в отелях и гостевых домах, 1-местное — за доплату.

Питание. В стоимость тура входят завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн. Также включены внутренние авиаперелёты, аренда лодок.

Дети. Только 18+.

Виза. Гражданам России не требуется, но нужно получить электронное разрешение на сайте inm.gob.mx за месяц до начала тура.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мексику

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Будет время отдохнуть после утомительных перелётов. Вечером соберёмся всей группой за ужином, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие.

Прибытие в МексикуПрибытие в МексикуПрибытие в МексикуПрибытие в МексикуПрибытие в Мексику
2 день

Погружение в прошлое

Утро посвятим Теотиуакану — некогда процветавшему древнему индейскому городу. В период величия он был крупнейшим в доколумбовой Америке и входил в шестёрку величайших центров мира. А после упадка был полностью покинут людьми.

Вернёмся в Мехико и отправимся в Музей антропологии. Здесь хранятся реликвии всех цивилизаций, когда-либо существовавших на территории нынешней Мексики, включая знаменитый календарь майя.

Погружение в прошлоеПогружение в прошлоеПогружение в прошлоеПогружение в прошлоеПогружение в прошлоеПогружение в прошлое
3 день

Переезд к Тихому океану

Дневным рейсом доберёмся в городок Ла-Пас. Затем поедем в рыбацкий порт Пуэрто-Сан-Карлос (3,5 часа в пути). Пересечём пустынную местность, усыпанную великанами-кактусами. По прибытии будем набираться сил перед завтрашней встречей с китами.

4 день

На поиски китов

Весь сегодняшний день посвятим поискам серых китов. Сначала отправимся в залив Магдалена, где часто собираются морские гиганты. Здесь они чувствуют себя в безопасности и не боятся приближаться к лодкам. Также посетим ещё одно место их обитания у берегов курорта Лорето.

На поиски китовНа поиски китовНа поиски китовНа поиски китов
5 день

Встреча с морскими котиками

Позавтракаем и поедем к колонии морских котиков. За ними можно понаблюдать, а при желании — поплавать рядом с маской и трубкой. У этих берегов также есть вероятность встретить синих китов. После обеда переместимся в городок Герреро-Негро. В местной лагуне обитают десятки серых китов, к которым мы приблизимся уже завтра.

Встреча с морскими котикамиВстреча с морскими котикамиВстреча с морскими котикамиВстреча с морскими котиками
6 день

Китовое сафари

С самого утра выйдем в море. Будем наблюдать за взрослыми китами и малышами-телятами и подождём, когда они подойдут близко к лодкам. Они любят тереться о борта и иногда не прочь, чтобы их погладили или почесали. После прогулки поедем в Лорето, где останемся на ночь (5 часов в пути).

Китовое сафариКитовое сафариКитовое сафариКитовое сафари
7 день

Пляжный отдых

Вернёмся в Ла-Пас и отдохнём после насыщенных дней. Сегодня больше никуда не будем спешить и вдоволь понежимся на белоснежном пляже.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
8 день

Встреча с акулами

После завтрака вас ждёт ещё одно незабываемое событие — плавание с китовыми акулами. Они гигантские, но не опасны для людей — бояться нечего. В случае непогоды поныряем с морскими котиками. Затем дневным рейсом вернёмся в Мехико и попрощаемся. На этом наше удивительное мексиканское приключение завершено.

Встреча с акуламиВстреча с акуламиВстреча с акуламиВстреча с акулами

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2965
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Внутренние авиаперелёты
  • Аренда лодок
  • Сопровождение русскоговорящим и испаноязычным гидами
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Плавание с китовыми акулами и морскими котиками
  • Портовые сборы
Что не входит в цену
  • Перелёты в Мехико и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - около $50 в день
  • Аренда снаряжения для снорклинга (при необходимости)
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $400
  • При бронировании вдвоём - скидка $50 на каждого
  • Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $1000 непосредственно организатору, ещё $900 - за 3 недели до старта поездки, оставшуюся часть - в 1-й день тура наличными. В случае отмены за 4 недели до начала тура, мы вернём полную стоимость. В случае отмены менее, чем за 4 недели до начала тура, мы вернём всю сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мехико, точное время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Мехико, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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