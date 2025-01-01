Утро посвятим Теотиуакану — некогда процветавшему древнему индейскому городу. В период величия он был крупнейшим в доколумбовой Америке и входил в шестёрку величайших центров мира. А после упадка был полностью покинут людьми.

Вернёмся в Мехико и отправимся в Музей антропологии. Здесь хранятся реликвии всех цивилизаций, когда-либо существовавших на территории нынешней Мексики, включая знаменитый календарь майя.