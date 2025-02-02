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На воздушном шаре 11 дней В самое сердце: природные чудеса и древние тайны Мексики Увидеть тысячи бабочек и поцеловать кита, понырять с морскими котиками и полетать на воздушном шаре Начало: Мехико, аэропорт, утро «За два дня китового сафари нам точно удастся насладиться общением с этими удивительными животными, потрогать их и сделать потрясающие кадры» $ 3990 за человека На машине 10 дней Хола, Мексика! Отпуск мечты с активностями и релаксом Взмыть над шаре, поплавать с акулами и котиками, почесать кита и понежиться в природном спа Начало: Отель в Мехико, по времени рейса «Часть тура мы посвятим ленивому отдыху: расслабимся в природном спа-комплексе — естественных термах с бирюзовой водой — и покроемся золотистым загаром на белоснежных пляжах Калифорнийского залива» € 3199 за человека На автобусе На микроавтобусе 8 дней Киты, акулы и котики: морское сафари и экскурсии в Мексике Отправиться на лодках на поиски китов, изучить реликвии майя и поплавать с китовыми акулами Начало: Аэропорт Мехико, точное время зависит от вашего ре... $ 2965 за человека Все туры Мехико

Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «Природа и пейзажи»

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