Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в Тулум — древний город-крепость майя, расположенный на обрывистом берегу Карибского моря 🌊, откуда открывается великолепная панорама. После экскурсии 🧭 можно искупаться на живописном пляже. Экскурсию ⛳ можно совместить с посещением экопарка Актун Чен или Кантун Чи на Ваш выбор. Актун Чен — экопарк, сотоящий из пещеры и сенота, небольшого зоопарка и террариума, а также имеющий 10 тарзанок. Предоставляется возможность искупаться в подземной реке. Кантун Чи также предлагает своим посетителям увидеть таинственный мир пещер и совершить прогулку 👣 по подземным рекам и сенотам не только вплавь, но и на каяке