Все экскурсии в Плайя-дель-Кармен
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Плайя-дель-Кармен – доступно 46 экскурсий на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от $75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Плайя-дель-Кармен почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Мексике на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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12ч
$130
за 1 чел.
Мир Майя: 5 в 1
Исследовать священный Чичен-Ица, подняться на пирамиду Коба и познакомиться с культурой народа майя
в субботу в 04:00
3ч
$85
за 1 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
в понедельник и пятницу в 18:00
13ч
$150
за 1 чел.
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Розовые озера, фламинго, прогулка на моторной лодке и город цивилизации Майя за 1 день
в понедельник в 04:00
7ч
$139
за 1 чел.
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30
5ч
$401
за 1 чел.
13ч
$150
за 1 чел.
Чичен-Ица и Розовые озера за 1 день
Посетить древний город, прокатиться на лодке по реке с крокодилами и полюбоваться красочными озерами
в четверг в 04:00
7ч
$85
за 1 чел.
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
во вторник в 09:30
3ч
$85
за 1 чел.
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
в среду и пятницу в 08:30
6ч
$169
за 1 чел.
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
в воскресенье в 09:30
11ч
$140
за 1 чел.
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Древние города, колониальный Вальядолид, купание в сеноте и фабрика текилы за 1 день
во вторник в 08:00
3д
$2 836
за 1 чел.
8ч
$195
за 1 чел.
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир
в среду и субботу в 08:00
8ч
$150
за 1 чел.
10ч
$139
за 1 чел.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
в среду в 08:00
6ч
$214
за 1 чел.
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Последние отзывы «Экскурсии Плайя-дель-Кармен»
- ААлёна24 октября 2021Нам очень понравилась экскурсия. Т. к. гид был ещё и археологом, слушать было вдвойне интересней. В Чичен-ицу приехали, когда ещё не было народу, в Кобу тоже. Группа была 10 человек, всё осматривали достаточно быстро, никого не ждали, микроавтобус хороший, удобный. Через Tripster заказывала в первый раз, всё прошло отлично. Гида звали Виктор, водителя Диего. Всем спасибо!
- ММария5 сентября 2021Отличная экскурсия! Можно увидеть и узнать очень многое за один день! Жаль конечно, что немножко галопом и почти нет свободного времени на объектах. Не успеваешь остановить мгновение, так сказать)) Если бы мы ехали сами, мы бы только по Тулуму полдня гуляли конечно, но зато очень много увидели и услышали, огромное спасибо гиду Виктору!
- ВВиолетта5 сентября 2021Только вернулись, прекрасная поездка. Виктор - профессионал и очень приятный в общении, был готов отвечать на все вопросы « чайников». Уехали в 5:30, вернулись в 18:30, все по делу и в графике, рекомендуем 😊💜
- ААйгуль7 июля 2021Замечательная экскурсия, очень хорошо организовано, группа была всего 4 человека, никакой толпы туристов, все по-настоящему, душевно и круто. Спасибо гиду Алине и всей компании 🙏🙏🙏🙏
- оольга3 февраля 2021Покупала экскурсию для мамы, ей очень понравилось, Спасибо!
- ММарина1 марта 2020Эта непродолжительная по времени экскурсия одна из лучших, которые мы посетили на Юкатане. На первый взгляд ничего особенного. Но! Мы увидели быт местных жителей (это не специально построенная деревня), сами делали тортильи, насладились покоем и тишиной сельвы(обязательно посмотрите на небо! оно совершенно другое, чем в Плайя-дель-Кармен или Канкуне. Звезды очень низко и их ооочень много. ) и приняли участие в ритуале (не религиозном). И это не баня в прямом понимании этого слова. Это ритуал очищения души. Проведен он был совершенно серьезно, а не театрально, как иногда бывает. По окончании- купание в сеноте с чистейшей прозрачной водой с рыбками. И как бонус-летучие мыши. ) Огромное Джумбо Тик гиду Алине за чудесно проведенную экскурсию. А местным жителям за доброжелательность, гостеприимство и отличный ужин! Мы уехали действительно обновленными.
- ТТатьяна27 декабря 2019Все было чудесно и интересно, вкусно и душевно. !