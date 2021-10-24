Отзыв на: Мир Майя: 5 в 1 А Алёна 5 Нам очень понравилась экскурсия. Т. к. гид был ещё и археологом, слушать было вдвойне интересней. В Чичен-ицу приехали, когда ещё не было народу, в Кобу тоже. Группа была 10 человек, всё осматривали достаточно быстро, никого не ждали, микроавтобус хороший, удобный. Через Tripster заказывала в первый раз, всё прошло отлично. Гида звали Виктор, водителя Диего. Всем спасибо!

Отзыв на: Мир Майя: 5 в 1 М Мария 4 Отличная экскурсия! Можно увидеть и узнать очень многое за один день! Жаль конечно, что немножко галопом и почти нет свободного времени на объектах. Не успеваешь остановить мгновение, так сказать)) Если бы мы ехали сами, мы бы только по Тулуму полдня гуляли конечно, но зато очень много увидели и услышали, огромное спасибо гиду Виктору!

Отзыв на: Мир Майя: 5 в 1 В Виолетта 5 Только вернулись, прекрасная поездка. Виктор - профессионал и очень приятный в общении, был готов отвечать на все вопросы « чайников». Уехали в 5:30, вернулись в 18:30, все по делу и в графике, рекомендуем 😊💜

Отзыв на: Церемония Темаскаль в майянской деревне А Айгуль 5 Замечательная экскурсия, очень хорошо организовано, группа была всего 4 человека, никакой толпы туристов, все по-настоящему, душевно и круто. Спасибо гиду Алине и всей компании 🙏🙏🙏🙏

Отзыв на: Церемония Темаскаль в майянской деревне о ольга 5 Покупала экскурсию для мамы, ей очень понравилось, Спасибо!

Отзыв на: Церемония Темаскаль в майянской деревне М Марина 5 Эта непродолжительная по времени экскурсия одна из лучших, которые мы посетили на Юкатане. На первый взгляд ничего особенного. Но! Мы увидели быт местных жителей (это не специально построенная деревня), сами делали тортильи, насладились покоем и тишиной сельвы(обязательно посмотрите на небо! оно совершенно другое, чем в Плайя-дель-Кармен или Канкуне. Звезды очень низко и их ооочень много. ) и приняли участие в ритуале (не религиозном). И это не баня в прямом понимании этого слова. Это ритуал очищения души. Проведен он был совершенно серьезно, а не театрально, как иногда бывает. По окончании- купание в сеноте с чистейшей прозрачной водой с рыбками. И как бонус-летучие мыши. ) Огромное Джумбо Тик гиду Алине за чудесно проведенную экскурсию. А местным жителям за доброжелательность, гостеприимство и отличный ужин! Мы уехали действительно обновленными.