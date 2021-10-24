Экскурсии Плайя-дель-Кармен

Все экскурсии в Плайя-дель-Кармен

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Плайя-дель-Кармен – доступно 46 экскурсий на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от $75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Плайя-дель-Кармен почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Мексике на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям
$508
за 1 чел.
Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям
Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас" 5-дневный маршрут наиболее полно о
$3 799
за 1 чел.
Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас" 5-дневный маршрут наиболее полно о
Мир Майя: 5 в 1
4.9
9
12ч
$130
за 1 чел.
Мир Майя: 5 в 1
Исследовать священный Чичен-Ица, подняться на пирамиду Коба и познакомиться с культурой народа майя
в субботу в 04:00
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено
$575
за 1 чел.
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено
Церемония Темаскаль в майянской деревне
5
3
$85
за 1 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
в понедельник и пятницу в 18:00
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
$625
за 1 чел.
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
13ч
$150
за 1 чел.
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Розовые озера, фламинго, прогулка на моторной лодке и город цивилизации Майя за 1 день
в понедельник в 04:00
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
$294
за 1 чел.
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
$139
за 1 чел.
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30
Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
$401
за 1 чел.
Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
Чичен-Ица и Розовые озера за 1 день
13ч
$150
за 1 чел.
Чичен-Ица и Розовые озера за 1 день
Посетить древний город, прокатиться на лодке по реке с крокодилами и полюбоваться красочными озерами
в четверг в 04:00
Мексика: плавание в океане с самыми быстрыми морскими созданиями "Рыбами-Парусниками"
$294
за 1 чел.
Мексика: плавание в океане с самыми быстрыми морскими созданиями "Рыбами-Парусниками"
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
$85
за 1 чел.
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
во вторник в 09:30
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
$615
за 1 чел.
Юкатан: заповедник ЮНЕСКО "Сиан-Каан" и археологическая зона "Муйиль"
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
$85
за 1 чел.
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
в среду и пятницу в 08:30
8-е чудо света: пирамида бога солнца Кукулькана, Чичен Ица, священный сенот Ик-Кил с экспертом Майя
10ч
$776
за 1 чел.
8-е чудо света: пирамида бога солнца Кукулькана, Чичен Ица, священный сенот Ик-Кил с экспертом Майя
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
$169
за 1 чел.
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
в воскресенье в 09:30
Мексика: "Темаскаль" - индейский оздоровителный обряд под управлением Маянского шамана
$615
за 1 чел.
Мексика: "Темаскаль" - индейский оздоровителный обряд под управлением Маянского шамана
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
11ч
$140
за 1 чел.
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Древние города, колониальный Вальядолид, купание в сеноте и фабрика текилы за 1 день
во вторник в 08:00
Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану
$2 836
за 1 чел.
Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
$195
за 1 чел.
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир
в среду и субботу в 08:00
Сиан Каан и Тулум
$150
за 1 чел.
Сиан Каан и Тулум
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
10ч
$139
за 1 чел.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
в среду в 08:00
Подводная охота с гарпунами на Косумеле
$214
за 1 чел.
Подводная охота с гарпунами на Косумеле

Последние отзывы «Экскурсии Плайя-дель-Кармен»

  • Отзыв на: Мир Майя: 5 в 1
    А
    Алёна
    24 октября 2021
    5
    Нам очень понравилась экскурсия. Т. к. гид был ещё и археологом, слушать было вдвойне интересней. В Чичен-ицу приехали, когда ещё не было народу, в Кобу тоже. Группа была 10 человек, всё осматривали достаточно быстро, никого не ждали, микроавтобус хороший, удобный. Через Tripster заказывала в первый раз, всё прошло отлично. Гида звали Виктор, водителя Диего. Всем спасибо!
  • Отзыв на: Мир Майя: 5 в 1
    М
    Мария
    5 сентября 2021
    4
    Отличная экскурсия! Можно увидеть и узнать очень многое за один день! Жаль конечно, что немножко галопом и почти нет свободного времени на объектах. Не успеваешь остановить мгновение, так сказать)) Если бы мы ехали сами, мы бы только по Тулуму полдня гуляли конечно, но зато очень много увидели и услышали, огромное спасибо гиду Виктору!
  • Отзыв на: Мир Майя: 5 в 1
    В
    Виолетта
    5 сентября 2021
    5
    Только вернулись, прекрасная поездка. Виктор - профессионал и очень приятный в общении, был готов отвечать на все вопросы « чайников». Уехали в 5:30, вернулись в 18:30, все по делу и в графике, рекомендуем 😊💜
  • Отзыв на: Церемония Темаскаль в майянской деревне
    А
    Айгуль
    7 июля 2021
    5
    Замечательная экскурсия, очень хорошо организовано, группа была всего 4 человека, никакой толпы туристов, все по-настоящему, душевно и круто. Спасибо гиду Алине и всей компании 🙏🙏🙏🙏
  • Отзыв на: Церемония Темаскаль в майянской деревне
    о
    ольга
    3 февраля 2021
    5
    Покупала экскурсию для мамы, ей очень понравилось, Спасибо!
  • Отзыв на: Церемония Темаскаль в майянской деревне
    М
    Марина
    1 марта 2020
    5
    Эта непродолжительная по времени экскурсия одна из лучших, которые мы посетили на Юкатане. На первый взгляд ничего особенного. Но! Мы увидели быт местных жителей (это не специально построенная деревня), сами делали тортильи, насладились покоем и тишиной сельвы(обязательно посмотрите на небо! оно совершенно другое, чем в Плайя-дель-Кармен или Канкуне. Звезды очень низко и их ооочень много. ) и приняли участие в ритуале (не религиозном). И это не баня в прямом понимании этого слова. Это ритуал очищения души. Проведен он был совершенно серьезно, а не театрально, как иногда бывает. По окончании- купание в сеноте с чистейшей прозрачной водой с рыбками. И как бонус-летучие мыши. ) Огромное Джумбо Тик гиду Алине за чудесно проведенную экскурсию. А местным жителям за доброжелательность, гостеприимство и отличный ужин! Мы уехали действительно обновленными.
  • Т
    Татьяна
    27 декабря 2019
    5
    Все было чудесно и интересно, вкусно и душевно. !
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