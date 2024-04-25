Мини-группа
до 4 чел.
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погружение в сеноты Плайи-дель-Кармен для сертифицированных дайверов. Откройте для себя подводные пещеры, сталактиты и сталагмиты. Включены трансфер и ланч
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$260 за человека
Групповая
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
12 авг в 18:00
19 авг в 18:00
$100 за человека
Групповая
до 18 чел.
Бухта черепах Акумаль и купание в сеноте - из Плайя-дель-Кармен
Погрузиться в природу мексиканских джунглей, богатство подводного мира и культуру древних майя
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник в 08:00
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
$159 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Чичен-Ица, Вальядолид, секретный сенот и дегустация текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 08:00
16 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
A
Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно
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Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачу, терпение и готовность ответить
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Очень понравилась поездка! Во-первых, совершенно неутомительно, во-вторых, очень интересно и взрослым, и детям! Наш гид Евгений рассказывал нам и о
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Всего 6 отзывов в Плайе-дель-Кармен
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Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен
Самые популярные экскурсии в Плайе-дель-Кармен
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Сколько стоит экскурсия по Плайе-дель-Кармен в августе 2026
Сейчас в Плайе-дель-Кармен можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 260. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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