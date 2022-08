English grammar photo created by rawpixel.com - www.freepik.com Фразы на английском для путешествий

В аэропорту и самолете

Первое место, где вам может пригодиться английский, — это аэропорт. Для того, чтобы не попасть в неловкую ситуацию при общении с работниками аэропорта и бортпроводниками, запомните несколько базовых фраз:

Where do I collect my luggage? — Где я могу забрать свой багаж?

How can I get to Terminal …? — Как я могу попасть в Терминал …?

When is the boarding time? — Во сколько посадка?

Where is the check-in counter for … Airlines? — Где стойка регистрации … авиалиний?

Where is the information office? — Где справочная?

Can you help me with my carry-on bag? — Можете вы помочь мне с моей ручной кладью?

May I recline my seat? — Можно я откину мое сидение?

Sorry, can I get past, please? — Простите, можно мне пройти, пожалуйста?

А если вы вдруг столкнетесь с проблемами со здоровьем во время полета, обязательно обратитесь за помощью к бортпроводнику. Для этого достаточно сказать пару предложений:

I don’t feel very well. May I have a sick bag? — Я не очень хорошо себя чувствую. Можно гигиенический пакет?

В такси

Вот вы уже прилетели в другую страну и с нетерпением ждете того момента, когда отдохнете после полета в гостинице. Если вдруг ваш отель не предоставляет трансфера, придется вызывать такси самому. В этом нет ничего сложно, если вы знаете следующие фразы:

Do you know where I can get a taxi? — Вы не знаете, где можно поймать такси?

Take me to this address, please — Отвезите меня по этому адресу, пожалуйста.

May I open/close the window? — Я могу открыть/закрыть окно?

А для того, чтобы расплатиться с водителем наличными, попросите его остановиться у ближайшего банкомата: Could we stop at a cash-point?

И не забудьте попросить его подождать в конкретном месте: Could you wait for me here?

В отеле

Добраться до отеля — это еще полдела, ведь вам еще нужно заселиться. Сначала нужно подойти на стойку регистрации (reception) и узнать о вариантах вашего размещения (accommodation). Вооружитесь несколькими важными фразами, чтобы правильно все объяснить сотруднику и получить свой желаемый номер:

I’ve got a reservation in your hotel — Я забронировал(а) номер у вас в отеле.

I want a single/double room — Мне нужен одноместный/двухместный номер.

What time do I need to check out? — Во сколько мне нужно выселиться?

What is the daily rate for this room? — Сколько стоит этот номер в сутки?

I’d like to book a room overviewing the sea — Я бы хотел забронировать номер с видом на море.

May I have a late check-out? — Могу ли я попросить поздний выезд?

На улице

Оказавшись на улицах незнакомого города, вам, скорее всего, нужна будет помощь местных. Конечно, если вы заранее скачаете оффлайн-карту, ориентироваться по городу будет намного легче. Но иногда советы жителей могут быть намного полезнее. Эти вопросы помогут вам не заблудиться в новом месте:

Excuse me. Can you help me, please? — Извините. Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста?

Would you mind giving me some directions? — Не могли бы вы объяснить мне, как пройти?

Could you tell me how to get to the ...? — Вы не подскажете, как добраться до…

Can you show me on the map? — Вы можете показать мне на карте?

На вокзале и остановке

Все время передвигаться на такси — довольно дорого. Поэтому туристы чаще всего предпочитают передвигаться на автобусах и ездить за город на поезде. Обратите внимание на эти полезные предложения — они вам помогут общаться с кассирами и проводниками:

When does the train to … leave? — Когда отправляется поезд на …?

How can I get to platform number…? — Как я могу добраться до … платформы?

Does this bus/train go to the city center? — Этот автобус/поезд идет в центр?

When does the next/last bus leave? — Когда отправляется следующий/последний автобус?

Where is the ticket office? — Где находятся автоматы с билетами?

Where are the ticket machines? — Где находятся билетные автоматы?

В кафе и ресторанах

Каждому туристу необходимо знать хотя бы парочку разговорных фраз, чтобы грамотно изъясняться с персоналом в кафе и ресторанах. Собрали для вас самые нужные предложения:

I’d like to place an order — Я хотел бы сделать заказ.

Is there an English menu? — У вас есть меню на английском?

Check, please — Счет, пожалуйста. (ещё лайфхак для всех стран, можно просто показать жест, словно вы пишете рукой на рук держа ручку ✍️. С улыбкой конечно 😊)

Does it include the service charge? — Плата за обслуживание включена в счет?

I will pay with a credit card/in cash — Я хотел бы оплатить кредитной картой/наличными.

Keep the change, please — Сдачи не надо.

