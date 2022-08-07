В аэропорту и самолете
Первое место, где вам может пригодиться английский, — это аэропорт. Для того, чтобы не попасть в неловкую ситуацию при общении с работниками аэропорта и бортпроводниками, запомните несколько базовых фраз:
Where do I collect my luggage? — Где я могу забрать свой багаж?
How can I get to Terminal …? — Как я могу попасть в Терминал …?
When is the boarding time? — Во сколько посадка?
Where is the check-in counter for … Airlines? — Где стойка регистрации … авиалиний?
Where is the information office? — Где справочная?
Can you help me with my carry-on bag? — Можете вы помочь мне с моей ручной кладью?
May I recline my seat? — Можно я откину мое сидение?
Sorry, can I get past, please? — Простите, можно мне пройти, пожалуйста?
А если вы вдруг столкнетесь с проблемами со здоровьем во время полета, обязательно обратитесь за помощью к бортпроводнику. Для этого достаточно сказать пару предложений:
I don’t feel very well. May I have a sick bag? — Я не очень хорошо себя чувствую. Можно гигиенический пакет?
В такси
Вот вы уже прилетели в другую страну и с нетерпением ждете того момента, когда отдохнете после полета в гостинице. Если вдруг ваш отель не предоставляет трансфера, придется вызывать такси самому. В этом нет ничего сложно, если вы знаете следующие фразы:
Do you know where I can get a taxi? — Вы не знаете, где можно поймать такси?
Take me to this address, please — Отвезите меня по этому адресу, пожалуйста.
May I open/close the window? — Я могу открыть/закрыть окно?
А для того, чтобы расплатиться с водителем наличными, попросите его остановиться у ближайшего банкомата: Could we stop at a cash-point?
И не забудьте попросить его подождать в конкретном месте: Could you wait for me here?
В отеле
Добраться до отеля — это еще полдела, ведь вам еще нужно заселиться. Сначала нужно подойти на стойку регистрации (reception) и узнать о вариантах вашего размещения (accommodation). Вооружитесь несколькими важными фразами, чтобы правильно все объяснить сотруднику и получить свой желаемый номер:
I’ve got a reservation in your hotel — Я забронировал(а) номер у вас в отеле.
I want a single/double room — Мне нужен одноместный/двухместный номер.
What time do I need to check out? — Во сколько мне нужно выселиться?
What is the daily rate for this room? — Сколько стоит этот номер в сутки?
I’d like to book a room overviewing the sea — Я бы хотел забронировать номер с видом на море.
May I have a late check-out? — Могу ли я попросить поздний выезд?
На улице
Оказавшись на улицах незнакомого города, вам, скорее всего, нужна будет помощь местных. Конечно, если вы заранее скачаете оффлайн-карту, ориентироваться по городу будет намного легче. Но иногда советы жителей могут быть намного полезнее. Эти вопросы помогут вам не заблудиться в новом месте:
Excuse me. Can you help me, please? — Извините. Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста?
Would you mind giving me some directions? — Не могли бы вы объяснить мне, как пройти?
Could you tell me how to get to the ...? — Вы не подскажете, как добраться до…
Can you show me on the map? — Вы можете показать мне на карте?
На вокзале и остановке
Все время передвигаться на такси — довольно дорого. Поэтому туристы чаще всего предпочитают передвигаться на автобусах и ездить за город на поезде. Обратите внимание на эти полезные предложения — они вам помогут общаться с кассирами и проводниками:
When does the train to … leave? — Когда отправляется поезд на …?
How can I get to platform number…? — Как я могу добраться до … платформы?
Does this bus/train go to the city center? — Этот автобус/поезд идет в центр?
When does the next/last bus leave? — Когда отправляется следующий/последний автобус?
Where is the ticket office? — Где находятся автоматы с билетами?
Where are the ticket machines? — Где находятся билетные автоматы?
В кафе и ресторанах
Каждому туристу необходимо знать хотя бы парочку разговорных фраз, чтобы грамотно изъясняться с персоналом в кафе и ресторанах. Собрали для вас самые нужные предложения:
I’d like to place an order — Я хотел бы сделать заказ.
Is there an English menu? — У вас есть меню на английском?
Check, please — Счет, пожалуйста. (ещё лайфхак для всех стран, можно просто показать жест, словно вы пишете рукой на рук держа ручку ✍️. С улыбкой конечно 😊)
Does it include the service charge? — Плата за обслуживание включена в счет?
I will pay with a credit card/in cash — Я хотел бы оплатить кредитной картой/наличными.
Keep the change, please — Сдачи не надо.
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