Полезная информация о Мире
Что нужно знать о Мире: 87 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Мира
|Название
|Мир
|По-английски
|World
|Статья о стране
|Статья о Мире
|Код ISO
|WD
Подробная статья
Где находится Мир на карте
Чем заняться
Лучшие горнолыжные курортыЯрмарки Европы12 мест Европы и АмерикиПодарки на 8 мартаЭкономим в Европе5 стран для влюблённыхРыболовля на спиннингСоветы для изучения английскогоВыбираем лучшую камеру для туристов3 страны ЕвропыМалоизвестные объекты ЮНЕСКОЛучшие места для отпуска13 городов ЕвропыЛучшие места для отдыха на Средиземноморье20 странных фестивалей мираТоп 10 самых красивых стран ЕвропыГде жить дешевле? Топ-9 стран для бюджетного туризма10 самых романтических мест в мире, не считая ПарижаКак стать успешным автотуристом при путешествии автостопомТоп-10 самых необычных улиц мираЖаркий Новый год — куда поехать его праздноватьКак отмечают Рождество в разных странахУзнайте, как выбрать подарки на Рождество и приготовить праздничные блюда!5 самых необычных традиций празднования Нового годаДайвинг – лучший вид активного туризмаСамые высокие небоскребы в мире8 красивейших пляжей мираКак отпраздновать рождественские праздники в Европе?Подарки на свадьбу в разных странах мира7 захватывающих дух отелей под открытым небом5 самых интересных и красивых ресторанов мираСамые дружелюбные страны в мире — где к туристу относятся очень хорошо5 городов Европы — для поездки на новогодние каникулыКакой отдых и курорт выбратьНовый год за границей, 5 лучших городов для встречи НГ
О поездках
На отдых зимойПолезные вещи в тур на автоБизнес авиацияО первом перелётеВыгода горящих туровОтдых с детьми на природеКоронавирусная инфекция COVID-19Куда поехать с семьёйВодный туризм: организация, правила и техника безопасностиГде и как снимать жилье для семейного летнего отдыха у моряВсё, что нужно знать о путешествии с ребёнкомГеокешинг — что это за игра такаяЧто брать с собой в поездПростые меры предосторожности на отдыхеОсновы шоппинга в Европе — советы для удачных покупокКак не обжечься на выборе турфирмыКакой вид отдыха выбрать для своего будущего путешествияСамые необычные кинотеатры мираОпасности поджидающие туристов на высоких вершинах гор и что нужно сделать, чтобы с ними справитьсяА вы знали? Чем занимаются туристы на круизном лайнере10 лучших аэропортов мираКак обманывают туристов за границейСтраховка в путешествиях — как выбрать и купить? (+ онлайн калькулятор)Куда поехать на отдых в декабре — обзор 20 тёплых стран, погода и температура моря4 жарких страны, где можно купаться зимой в теплом мореКак бюджетно путешествовать по Европе4 простых способа, как не заблудиться в чужой стране5 лучших мест в Европе, которые просто созданы для посещения осеньюГорящая путевка или бронирование тура заранее?Самые интересные и опасные аэропортыКрупнейший лайнерНа море в ноябре - самые теплые курорты6 мифов — так ли сложно поехать на отдых в заграницу?10 способов экономииКуда поехать отдыхать осенью (в сентябре, октябре или ноябре)Собираемся в командировку, что с собой взять, образец хорошей подготовкиКак подготовиться к путешествию с ребенком на самолетеСобираем чемодан