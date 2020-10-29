Летим в Кишинёв

Как добраться до Кишинёва на самолёте

В Кишинёве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chisinau International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кишинёва

  1. Кишинёв KIV
    Chisinau International Airport

Самые дешёвые билеты в Кишинёв из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.10.2020из 🇩🇪Берлина1 3612ч 5м
01.01.2021из 🇩🇪Меммингена1 3622ч 15м
27.11.2020из 🇩🇪Гамбурга1 3622ч 35м
29.11.2020из 🇮🇹Вероны1 3622ч 20м
16.12.2020из 🇨🇭Базеля1 3652ч 35м
14.11.2020из 🇩🇪Дортмунда1 7262ч 35м
31.10.2020из 🇮🇹Рима1 8132ч 20м
01.01.2021из 🇮🇹Болоньи1 8162ч 15м
23.10.2020из 🇮🇹Милана1 8432ч 25м
29.11.2020из 🇬🇧Лондона1 9463ч 15м
26.10.2020из 🇬🇧Ливерпуля2 2713ч 20м
31.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива2 44823ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇴Бухареста2 73613ч 55м (⇵1)
12.11.2020из 🇧🇬Софии2 75526ч 10м (⇵1)
26.11.2020из 🇵🇱Варшавы2 86816ч (⇵1)
29.10.2020из 🇦🇹Вены2 91016ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Киева2 91522ч 25м (⇵1)
29.10.2020из 🇱🇻Риги2 93115ч (⇵1)
22.10.2020из 🇪🇪Таллина2 99714ч 20м (⇵1)
22.10.2020из 🇪🇸Барселоны3 00014ч 40м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 0026ч 20м (⇵1)
29.10.2020из 🇮🇪Дублина3 0026ч 5м (⇵1)
04.12.2020из 🇵🇹Лиссабона3 00422ч 20м (⇵1)
13.12.2020из 🇳🇴Осло3 06724ч (⇵1)
08.12.2020из 🇫🇷Парижа3 178
11.11.2020из 🇧🇪Брюсселя3 24131ч 55м (⇵2)
22.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга3 31324ч 30м (⇵1)
31.10.2020из 🇨🇿Праги3 35734ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇬🇷Афин3 37118ч (⇵1)
07.11.2020из 🇭🇺Будапешта3 47217ч 40м (⇵1)
26.11.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме3 49421ч 55м (⇵1)
07.11.2020из 🇫🇷Марселя3 52226ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Пармы3 5422ч 20м
05.12.2020из 🇷🇺Москвы3 54924ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇳🇱Эйндховена3 63319ч 55м (⇵1)
29.10.2020из 🇱🇹Вильнюса3 69524ч 15м (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 6966ч 45м (⇵1)
20.11.2020из 🇪🇸Мадрида3 71828ч 40м (⇵1)
01.12.2020из 🇵🇱Гданьска3 76318ч 35м (⇵1)
29.10.2020из 🇩🇰Копенгагена3 81024ч 35м (⇵2)
21.11.2020из 🇲🇹Валлетты3 81521ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇪🇸Валенсии3 97212ч (⇵1)
13.11.2020из 🇪🇸Сантандера3 9978ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇪🇸Аликанте4 00710ч 35м (⇵1)
17.12.2020из 🇫🇷Лиона4 0076ч 25м (⇵1)
07.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне4 00730ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇩🇰Биллунн4 00812ч 55м (⇵1)
06.11.2020из 🇨🇾Пафоса4 20725ч (⇵2)
15.12.2020из 🇮🇹Неаполя4 32812ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇱Познани4 36014ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Венеции4 37021ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Бремена4 54128ч (⇵1)
01.12.2020из 🇩🇪Нюрнберга4 55331ч (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇹Кальяри4 56613ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇪Кёльна4 58024ч 35м (⇵2)
31.10.2020из 🇳🇱Амстердама4 60419ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇹🇷Антальи4 64831ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇸Тенерифе4 68334ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇷Бордо4 72217ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа4 75454ч 50м (⇵2)
30.11.2020из 🇦🇱Тираны4 79121ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки4 86432ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Салоников4 87825ч 40м (⇵1)
05.11.2020из 🇺🇦Львова4 91026ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇵🇱Лодзи4 93910ч 45м (⇵1)
30.11.2020из 🇵🇱Вроцлава4 94419ч 5м (⇵1)
25.02.2021из 🇷🇺Волгограда4 96722ч 45м (⇵1)
19.12.2020из 🇮🇹Турина4 99548ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇾Ларнаки5 03331ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇱🇹Каунаса5 07719ч 40м (⇵1)
15.11.2020из 🇸🇪Гётеборга5 08622ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇬🇧Бирмингема5 10929ч 45м (⇵2)
02.12.2020из 🇫🇷Ниццы5 24444ч 25м (⇵2)
27.11.2020из 🇮🇸Рейкьявика5 44213ч 10м (⇵1)
03.11.2020из 🇺🇦Одессы5 46416ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Аланьи5 50711ч 10м (⇵2)
21.10.2020из 🇬🇧Глазго5 53126ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Даламана5 72213ч 25м (⇵2)
04.12.2020из 🇩🇪Штутгарта5 73723ч 30м (⇵1)
15.11.2020из 🇬🇪Тбилиси5 78153ч 50м (⇵2)
13.12.2020из 🇷🇺Уфы5 82217ч 5м (⇵2)
31.01.2021из 🇷🇺Краснодара5 94419ч 55м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Воронежа5 9879ч 25м (⇵1)
22.11.2020из 🇨🇭Женевы5 9959ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Триеста6 09938ч 40м (⇵2)
19.12.2020из 🇷🇺Калининграда6 31149ч 25м (⇵2)
06.12.2020из 🇬🇧Абердина6 31427ч 40м (⇵1)
01.12.2020из 🇨🇭Цюриха6 4949ч 15м (⇵1)
14.01.2021из 🇷🇺Архангельска6 63311ч 5м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)6 68619ч 55м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Казани6 68617ч 30м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Оренбурга6 74622ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇾Минска6 7681ч 30м
17.03.2021из 🇷🇺Сочи6 8609ч 50м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Перми6 95511ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇹🇷Кайсери6 96535ч (⇵2)
01.03.2021из 🇷🇺Екатеринбурга6 97111ч 15м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇪Мюнхена6 97945ч 10м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Ижевска7 07318ч 20м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Нижневартовска7 11215ч 50м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Кишинёва