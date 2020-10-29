Как добраться до Кишинёва на самолёте
В Кишинёве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chisinau International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кишинёва
- Кишинёв KIVChisinau International Airport
Самые дешёвые билеты в Кишинёв из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 361
|2ч 5м
|01.01.2021
|из 🇩🇪Меммингена
|1 362
|2ч 15м
|27.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|1 362
|2ч 35м
|29.11.2020
|из 🇮🇹Вероны
|1 362
|2ч 20м
|16.12.2020
|из 🇨🇭Базеля
|1 365
|2ч 35м
|14.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 726
|2ч 35м
|31.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 813
|2ч 20м
|01.01.2021
|из 🇮🇹Болоньи
|1 816
|2ч 15м
|23.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 843
|2ч 25м
|29.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 946
|3ч 15м
|26.10.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|2 271
|3ч 20м
|31.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 448
|23ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 736
|13ч 55м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 755
|26ч 10м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 868
|16ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 910
|16ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 915
|22ч 25м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 931
|15ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 997
|14ч 20м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 000
|14ч 40м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 002
|6ч 20м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|3 002
|6ч 5м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|3 004
|22ч 20м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇳🇴Осло
|3 067
|24ч (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 178
|3ч
|11.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|3 241
|31ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|3 313
|24ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 357
|34ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 371
|18ч (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|3 472
|17ч 40м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|3 494
|21ч 55м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 522
|26ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Пармы
|3 542
|2ч 20м
|05.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 549
|24ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|3 633
|19ч 55м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 695
|24ч 15м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 696
|6ч 45м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 718
|28ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|3 763
|18ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|3 810
|24ч 35м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|3 815
|21ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|3 972
|12ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|3 997
|8ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|4 007
|10ч 35м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇫🇷Лиона
|4 007
|6ч 25м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|4 007
|30ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|4 008
|12ч 55м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|4 207
|25ч (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|4 328
|12ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|4 360
|14ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|4 370
|21ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Бремена
|4 541
|28ч (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|4 553
|31ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|4 566
|13ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|4 580
|24ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 604
|19ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|4 648
|31ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|4 683
|34ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Бордо
|4 722
|17ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|4 754
|54ч 50м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|4 791
|21ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|4 864
|32ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|4 878
|25ч 40м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|4 910
|26ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|4 939
|10ч 45м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|4 944
|19ч 5м (⇵1)
|25.02.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|4 967
|22ч 45м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇮🇹Турина
|4 995
|48ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|5 033
|31ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|5 077
|19ч 40м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|5 086
|22ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|5 109
|29ч 45м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|5 244
|44ч 25м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|5 442
|13ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|5 464
|16ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|5 507
|11ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇧Глазго
|5 531
|26ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Даламана
|5 722
|13ч 25м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|5 737
|23ч 30м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|5 781
|53ч 50м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 822
|17ч 5м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|5 944
|19ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|5 987
|9ч 25м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|5 995
|9ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Триеста
|6 099
|38ч 40м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|6 311
|49ч 25м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇬🇧Абердина
|6 314
|27ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|6 494
|9ч 15м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Архангельска
|6 633
|11ч 5м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|6 686
|19ч 55м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|6 686
|17ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|6 746
|22ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 768
|1ч 30м
|17.03.2021
|из 🇷🇺Сочи
|6 860
|9ч 50м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|6 955
|11ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|6 965
|35ч (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|6 971
|11ч 15м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 979
|45ч 10м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|7 073
|18ч 20м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|7 112
|15ч 50м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кишинёва
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кишинёва, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Барселона, Стамбул, Санкт-Петербург и Лондон
- 17.10.202023.10.2020
- 09.11.202016.11.2020
- 23.12.202021.01.2021
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