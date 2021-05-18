Всё о Кишинёве

Полезная информация о Кишинёве

Что нужно знать о Кишинёве: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кишинёв, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Кишинёве
21:2200
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇩 Молдавия
Название городаКишинёв
По-английскиChisinau
Это столицаКишинёв является столицей Молдавии
Население города635 994 чел.
АэропортКишинёв KIV
Часовой поясEurope/Chisinau
Средняя высота55 м. от уровня моря

Где находится Кишинёв на карте

Кишинёв фото города
Кишинёв

Популярные экскурсии в Кишинёве

Беговая экскурсия по Кишинёву
Беговая экскурсия по Кишинёву
5
4 отзыва
50
за чел.
Рассмотреть исторический центр города в динамичном темпе комфортной пробежки
Мой белый город, ты — цветок из камня
Мой белый город, ты — цветок из камня
4
3 отзыва
72
за чел.
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
С Кишиневом на «ты»
С Кишиневом на «ты»
50
за чел.
Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города
Bar-hopping в Кишинёве
Bar-hopping в Кишинёве
50
за чел.
Пройти по топовым питейным заведениям с разной концепцией и ощутить ритм ночного города
Все экскурсии Кишинёва

Когда лучше лететь в Кишинёв

Расписание авиа-рейсов