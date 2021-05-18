Полезная информация о Кишинёве
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Местное время в Кишинёве
21:2200
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇩 Молдавия
|Название города
|Кишинёв
|По-английски
|Chisinau
|Это столица
|Кишинёв является столицей Молдавии
|Население города
|635 994 чел.
|Аэропорт
|Кишинёв KIV
|Часовой пояс
|Europe/Chisinau
|Средняя высота
|55 м. от уровня моря
Где находится Кишинёв на карте
Кишинёв
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