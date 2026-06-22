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Экскурсии в Кишинёве

Найдено 5 экскурсий в Кишинёве на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Мой белый город, ты - цветок из камня
На машине
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Мой белый город, ты - цветок из камня
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
11 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €100 за всё до 3 чел.
Знакомство с Кишинёвом
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Кишинёвом
Познакомьтесь с Кишинёвом через его исторические места и удивительные истории. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, оставивших след в городе
Начало: В сквере Михая Эминеску
14 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €58 за всё до 6 чел.
Беговая экскурсия по Кишинёву
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
Беговая экскурсия по Кишинёву
Насладитесь беговой экскурсией по Кишинёву, где каждый шаг откроет новые грани города. Узнайте о его славном прошлом и почувствуйте ритм столицы
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от €120 за всё до 50 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 04:00
10 авг в 00:00
от €30 за всё до 3 чел.
Пушкин в Кишинёве: театрализованная экскурсия
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пушкин в Кишинёве: театрализованная экскурсия
Я покажу вам Кишинёв таким, каким его видел Александр Сергеевич
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от €90 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Руслан
Мой белый город, ты - цветок из камня
Я искренне благодарен Ирине за то, что она открыла мне город в котором я оказался впервые.
Ирина это не просто гид,
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хотя это качество у нее на высшем уровне, она профессионал своего дела, но в первую очередь человек очень любящий родной город. в процессе экскурсии мы меняли маршруты по желанию (кое-что я успел уже посмотреть остановившись в центре, а кое-где мне захотелось побывать просто посмотрев карту) и это было самым лучшим решением, ибо раскрывало моего сопровождающего во всей красе. Мне было очень интересно, Ирина просто кладезь информации, буквально на каждом повороте, приближаясь к очередному зданию, она рассказывала о нем не просто факты, а целую историю. Я будто гулял с другом который просвещал меня о каждом кирпичике с любовью выстроенного его предками дома.
Я всегда искренне восхищаюсь таким людям, людям любящим, интересующимися, сохраняющим. Очень советую перед экскурсией хотя бы немного почитать о городе и наметить места где бы хотелось побывать, это будет очень увлекательно именно с Ириной. У меня в планах посетить этот город и страну еще и это, во-многом, сложено под впечатлением от того кто меня с Кишиневом познакомил.

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К
Мой белый город, ты - цветок из камня
Нам все очень понравилось, Ирина прекрасный экскурсовод!
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М
Знакомство с Кишинёвом
Мы остались в полном восторге от прогулки по Кишинёву! Инна покорила глубиной и обширностью знаний о городе, помимо общей информации
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мы окунулись в мириады любопытных фактов о достопримечательностях и жителях столицы. Спасибо Инне за её горящие глаза и бесконечную любовь к своему делу. Если захотите узнать все о Кишинёве, то только к ней. Такие гиды на вес золота!

Мы остались в полном восторге от прогулки по Кишинёву! Инна покорила глубиной и обширностью знаний о
Мы остались в полном восторге от прогулки по Кишинёву! Инна покорила глубиной и обширностью знаний о
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П
Знакомство с Кишинёвом
Инна, большое спасибо Вам за прекрасную экскурсию!
Вы показали нам Кишинёв со всех сторон — интересно, красиво и с душой. Мы получили огромное удовольствие и остались под очень приятным впечатлением. Спасибо за Ваш профессионализм, внимание и тёплую атмосферу!
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В
Выгодный трансфер в Кишинёве
Водитель ездил очень осторожно, машина была чистая и ухоженная. Приехал точно по времени, без задержек.
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Наталья
Знакомство с Кишинёвом
Сегодня была просто замечательная экскурсия с Инной по столице Молдовы.
Я влюбилась в Кишинев, глядя её глазами. Удалось с помощью такого
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чуткого и позитивного проводника заглянуть не только в главные исторические события, но и понять чем сейчас живет этот город и народ, ценности которого мне очень откликаются. Спустя 3 часа от начала нашей встречи я иду вроде по той же улице, но уже с новым мироощущением, в котором Кишинев занимает однозначно свое достойное место❣️Инна, БлагоДарю 🤗

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A
Знакомство с Кишинёвом
Гид по Кишинёву был просто превосходным! Мы увидели все главные достопримечательности, гид очень увлечённо и подробно рассказывал. Время пролетело незаметно, и мы остались в полном восторге!
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Л
Знакомство с Кишинёвом
Недавно побывали на экскурсии по Кишинёву с гидом Инной — это было просто замечательно! Инна — настоящий профессионал и очень
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душевный человек. С первых минут она смогла создать лёгкую, дружелюбную атмосферу, благодаря которой прогулка по городу превратилась в настоящее удовольствие.

Экскурсия была насыщенной, но при этом абсолютно не утомительной: Инна рассказывает живо, интересно и с большим вниманием к деталям. Особенно понравилось, что она делилась не только историческими фактами, но и интересными историями из жизни города, советовала места, куда стоит заглянуть самостоятельно.

Благодаря Инне Кишинёв открылся для нас с новой стороны — уютный, тёплый и очень атмосферный. От всей души рекомендуем этого гида всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с городом!

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Илья
Выгодный трансфер в Кишинёве
Наша машина была такси. Водитель встретил нас внутри терминала с табличкой.
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D
Выгодный трансфер в Кишинёве
водитель был очень любезен и внимателен
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Всего 72 отзыва в Кишинёве

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Ответы на вопросы от путешественников по Кишинёву

Самые популярные экскурсии в Кишинёве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Мой белый город, ты - цветок из камня;
  2. Знакомство с Кишинёвом;
  3. Беговая экскурсия по Кишинёву;
  4. Выгодный трансфер в Кишинёве;
  5. Пушкин в Кишинёве: театрализованная экскурсия.
Сколько стоит экскурсия по Кишинёву в августе 2026
Сейчас в Кишинёве можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 120. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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