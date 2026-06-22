Индивидуальная
до 3 чел.
Мой белый город, ты - цветок из камня
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
11 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Кишинёвом
Познакомьтесь с Кишинёвом через его исторические места и удивительные истории. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, оставивших след в городе
Начало: В сквере Михая Эминеску
14 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €58 за всё до 6 чел.
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Беговая экскурсия по Кишинёву
Насладитесь беговой экскурсией по Кишинёву, где каждый шаг откроет новые грани города. Узнайте о его славном прошлом и почувствуйте ритм столицы
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от €120 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 04:00
10 авг в 00:00
от €30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пушкин в Кишинёве: театрализованная экскурсия
Я покажу вам Кишинёв таким, каким его видел Александр Сергеевич
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от €90 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Я искренне благодарен Ирине за то, что она открыла мне город в котором я оказался впервые.
Ирина это не просто гид,
Ирина это не просто гид,
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К
Нам все очень понравилось, Ирина прекрасный экскурсовод!
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М
Мы остались в полном восторге от прогулки по Кишинёву! Инна покорила глубиной и обширностью знаний о городе, помимо общей информации
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П
Инна, большое спасибо Вам за прекрасную экскурсию!
Вы показали нам Кишинёв со всех сторон — интересно, красиво и с душой. Мы получили огромное удовольствие и остались под очень приятным впечатлением. Спасибо за Ваш профессионализм, внимание и тёплую атмосферу!
Вы показали нам Кишинёв со всех сторон — интересно, красиво и с душой. Мы получили огромное удовольствие и остались под очень приятным впечатлением. Спасибо за Ваш профессионализм, внимание и тёплую атмосферу!
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В
Водитель ездил очень осторожно, машина была чистая и ухоженная. Приехал точно по времени, без задержек.
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Сегодня была просто замечательная экскурсия с Инной по столице Молдовы.
Я влюбилась в Кишинев, глядя её глазами. Удалось с помощью такого
Я влюбилась в Кишинев, глядя её глазами. Удалось с помощью такого
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A
Гид по Кишинёву был просто превосходным! Мы увидели все главные достопримечательности, гид очень увлечённо и подробно рассказывал. Время пролетело незаметно, и мы остались в полном восторге!
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Л
Недавно побывали на экскурсии по Кишинёву с гидом Инной — это было просто замечательно! Инна — настоящий профессионал и очень
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Наша машина была такси. Водитель встретил нас внутри терминала с табличкой.
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D
водитель был очень любезен и внимателен
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Всего 72 отзыва в Кишинёве
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Ответы на вопросы от путешественников по Кишинёву
Самые популярные экскурсии в Кишинёве
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Сколько стоит экскурсия по Кишинёву в августе 2026
Сейчас в Кишинёве можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 120. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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