Все экскурсии в Кишинёве
4 экскрусии в Кишинёве, 6 отзывов, цены от €50 до €72. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Кишинёве много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Молдавии как можно лучше
Беговая экскурсия по Кишинёву
Рассмотреть исторический центр города в динамичном темпе комфортной пробежки
Необязательно быть кандидатом в мастера спорта, чтобы получить удовольствие от беговой экскурсии. Комфортный темп бега позволит сделать множество остановок в знаковых уголках Кишинёва, а восприятие города приобретёт динамику: двигаясь, мы заставим его «ожить». Кишинёв по-прежнему хранит в себе черты «Золотой столицы», которой был в XIX веке, — я помогу вам заметить это и поделюсь историями славного прошлого.
Мой белый город, ты — цветок из камня
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
Если вы оказались в Кишинёве, я покажу вам много интересного. Вас ждут главные достопримечательности и символы города — памятник Штефану Великому, одноимённый парк, Кафедральный собор, значимые архитектурные объекты. Я поделюсь с вами историей города, интересными фактами о Молдавии, легендами и тайнами. А в конце экскурсии можно зайти в ресторан национальной кухни с живой музыкой и пообедать с бокалом молдавского вина.
Bar-hopping в Кишинёве
Пройти по топовым питейным заведениям с разной концепцией и ощутить ритм ночного города
В дружеской и непринужденной атмосфере мы проведем этот день вместе — в отличном настроении и веселой компании! Я покажу самые интересные бары Кишинёва, посоветую лучшее из ассортимента каждого заведения и помогу почувствовать себя своими среди заядлых кишинёвских тусовщиков.
С Кишиневом на «ты»
Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города
Вы увидите самые интересные места Кишинева и узнаете, почему его называют «городом из белого камня» и как ему удалось стать одной из самых зеленых европейских столиц. Кроме того, я расскажу о людях, повлиявших на историю города, и поделюсь любопытными фактами о современной жизни Молдавии.