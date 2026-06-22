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хотя это качество у нее на высшем уровне, она профессионал своего дела, но в первую очередь человек очень любящий родной город. в процессе экскурсии мы меняли маршруты по желанию (кое-что я успел уже посмотреть остановившись в центре, а кое-где мне захотелось побывать просто посмотрев карту) и это было самым лучшим решением, ибо раскрывало моего сопровождающего во всей красе. Мне было очень интересно, Ирина просто кладезь информации, буквально на каждом повороте, приближаясь к очередному зданию, она рассказывала о нем не просто факты, а целую историю. Я будто гулял с другом который просвещал меня о каждом кирпичике с любовью выстроенного его предками дома.

Я всегда искренне восхищаюсь таким людям, людям любящим, интересующимися, сохраняющим. Очень советую перед экскурсией хотя бы немного почитать о городе и наметить места где бы хотелось побывать, это будет очень увлекательно именно с Ириной. У меня в планах посетить этот город и страну еще и это, во-многом, сложено под впечатлением от того кто меня с Кишиневом познакомил.