Мой белый город, ты — цветок из камня

Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии

Если вы оказались в Кишинёве, я покажу вам много интересного. Вас ждут главные достопримечательности и символы города — памятник Штефану Великому, одноимённый парк, Кафедральный собор, значимые архитектурные объекты. Я поделюсь с вами историей города, интересными фактами о Молдавии, легендами и тайнами. А в конце экскурсии можно зайти в ресторан национальной кухни с живой музыкой и пообедать с бокалом молдавского вина.