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Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне

Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Монако
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
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Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне

Что вы увидите

  • Бордигера
  • Дольчеаква
Бордигера — один из самых красивых 🤩 городов Лигурии. Экскурсия ⛳ по городу начинается с церкви Св. Ампилия и с набережной города. Мы поднимаемся наверх в исторический квартал, где находится церковь ⛪ Св. Марии Магдалины, узенькие улочки и старинные каменные дома со сводами. Мы пройдём по тропе Моне с остановками в самых красивых местах, запечатлённых на картинах Моне. Поднимемся в художественную галерею Помпея Мориани, где Моне любил работать в парке 🌳 экскурсия продолжится в городке Дольчеаква. Клод Моне, вдохновлённый изумительным видом города, запечатлел его красоту на своих полотнах, Наполеон признал местное вино 🍷 одним из самых лучших! Город 🏙️, построенный в VIII веке, сохранил свою аутентичность и индивидуальность. Старинные каменные дома, поросшие плющом и легендами, средневековый мост «Бриллиант лёгкости» через речку Нервия, полуразрушенный замок 🏰 Дория впитали в себя многовековую историю 📖 города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (аренда авто 50 евро/час)
  • Вход в галлерею Мариани
  • Обед
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна П.
Татьяна П.
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