Бордигера — один из самых красивых 🤩 городов Лигурии. Экскурсия ⛳ по городу начинается с церкви Св. Ампилия и с набережной города. Мы поднимаемся наверх в исторический квартал, где находится церковь ⛪ Св. Марии Магдалины, узенькие улочки и старинные каменные дома со сводами. Мы пройдём по тропе Моне с остановками в самых красивых местах, запечатлённых на картинах Моне. Поднимемся в художественную галерею Помпея Мориани, где Моне любил работать в парке 🌳 экскурсия продолжится в городке Дольчеаква. Клод Моне, вдохновлённый изумительным видом города, запечатлел его красоту на своих полотнах, Наполеон признал местное вино 🍷 одним из самых лучших! Город 🏙️, построенный в VIII веке, сохранил свою аутентичность и индивидуальность. Старинные каменные дома, поросшие плющом и легендами, средневековый мост «Бриллиант лёгкости» через речку Нервия, полуразрушенный замок 🏰 Дория впитали в себя многовековую историю 📖 города.