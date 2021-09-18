Все экскурсии в Монако
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Монако – доступно 25 экскурсий на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от €62. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Монако почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Монако на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
2ч
€62
за 1 чел.
по понедельникам в 9:00
5ч
€69
за 1 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу
Несколько раз в неделю
Индивидуальная экскурсия
3ч
€159
за 1-7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»
Изучить все главные места княжества и почувствовать его пульс
Индивидуальный тур
12ч
€720
за 1-4 чел.
По договоренности с гидом
Индивидуальная экскурсия
4ч
€120
за 1-4 чел.
С Монако на «ты»!
Главные достопримечательности и необычные скульптуры княжества на дружеской прогулке
Индивидуальная экскурсия
5ч
€250
за 1-4 чел.
по запросу
4ч
€85
за 1 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
Познакомиться с визитными карточками и удивительной историей карликового государства
во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
€450
за 1-4 чел.
Величие Княжества Монако
Чтобы посетить Монако, не обязательно быть прожигателем жизни, представителем золотой молодежи и просто...
зима, весна, лето, осень, в любой день по предварительной записи не менее 3х дней
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако!
Посетить знаковые места города-государства и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€200
за 1-5 чел.
по договоренности, ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за 1-5 чел.
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Правила игры в высшем свете, самые фешенебельные заведения и история успеха карликового государства
Индивидуальная экскурсия
10ч
€800
за 1-5 чел.
Ежедневно. Время оговаривается
Индивидуальная экскурсия
2ч
€200
за 1-5 чел.
Монако и Грейс Келли
Познакомиться с судьбой Княжества через истории о его прекрасной принцессе
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1-4 чел.
по запросу
Индивидуальная экскурсия
7ч
€350
за 1-4 чел.
по запросу
Индивидуальная экскурсия
5ч
€450
за 1-4 чел.
по запросу
Индивидуальная экскурсия
6ч
€300
за 1-4 чел.
по запросу
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€289
за 1-7 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€499
за 1-7 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу
Приглашаем вас в путешествие по Лазурному берегу
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€289
за 1-7 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
€330
за 1-7 чел.
ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€499
за 1-7 чел.
Ежедневно
4ч 30м
€69
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Осмотрите главные достопримечательности Канн и побывайте на месте, где встречаются самые популярные мировые...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1-4 чел.
по запросу
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Последние отзывы «Экскурсии Монако»
- ППолина18 сентября 2021Замечательный экскурсовод и милая девушка Элина. Несмотря на то что бывали в Монако, узнали много нового и познавательного и получили удовольствие от общения.
- ААлександра17 июля 2021Мы замечательно проверили время с очаровательной Полиной. Остались под впечатлением от сказочного Монако. Спасибо огромное Полине за информативную и интересную экскурсию, а также за внимательное отношение к нам. По её рекомендации мы очень вкусно поужинали возле княжеского дворца, помимо этого она поделилась другой полезной для нас информацией. Очень рекомендуем!
- OOlga24 августа 2020Мы довольны экскурсией. Монако первый раз трудно посмотреть самим. Надо знать, где лифты, чтобы удобно добраться от достопримечательности до достопримечательности. Полина хороший рассказчик и даёт выжимку из фактов. Ее с интересом слушали наши дети. Видно, что она любит свою работу. Она полна энтузиазма. Нам понравилось. Спасибо, Полина.
- ВВладимир10 марта 2020Рекомендую экскурсию. Полина отлично владеет материалом, знает как историю так и современную жизнь Монако, что сделало нашу экскурсию действительно всеобъемлющей и интересной. Подача материала легка и не перегружена сухими фактами, в основном подаётся через разные истории, связанные с местом и/или историческим персонажем. Отдельно подчеркну готовность гида помочь в решении различных вопросов, от рекомендаций по ресторанам до разблокировки а/м, припаркованного не по правилам (за что Полине большое человеческое спасибо. ).
- ДДина25 февраля 2020Энергичная, легкая в общении Элина. Нам очень понравилось гулять с Элиной по Монако!
- ККсения20 февраля 2020Элина отлично провела нашу экскурсию. Определили самые интересные места для нас и скорректировали маршрут по пожеланию всех участников нашего небольшого путешествия. Спасибо большое, обязательно порекомендуем Вас. Так же хочется отметить, что Элина проконсультировала по всем моментам отдыха на будущие дни и сообщила нам о предстоящих трудностях с транспортом в Ницце в дни нашего отлёта, чтобы мы подстраховались заранее. Большое спасибо!
- Отзыв на: Добро пожаловать в княжество Монако!ЖЖанна11 ноября 2019Огромное спасибо за экскурсию в Монако. Очень содержательно и интересно!
- Отзыв на: Монако и Грейс КеллиВВадим6 мая 2019Шикарная экскурсия, жизнь и история города в увлекательной и живой подаче! Татьяна великолепна!