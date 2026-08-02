Индивидуальная
до 7 чел.
Монако - не только про гламур (хотя и про него тоже)
Прогулка по Монте-Карло, дворец, старинные улочки и виды на Средиземное море. Узнайте, как Монако стало символом роскоши и величия
Начало: В Монако
10 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €190 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Монако - сказка, ставшая реальностью
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Монако. Прогулка по знаковым местам княжества оставит незабываемые впечатления и раскроет тайны элитного мира
Начало: У арт-объекта «Небесное зеркало»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €156 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Монако
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
С Монако на «ты»
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от €188 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья из Монако
Исследуйте средневековые городки, насладитесь ароматами парфюмерии и откройте для себя панорамы Лазурного побережья. Путешествие, полное открытий
Начало: На границе Франции и Монако
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 авг в 09:45
€189 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Монако каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€50 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Монако
За один день вы посетите 9 городов Лазурного побережья! Откройте для себя Княжество Монако, мир кино в Каннах и ароматы Фрагонар в Эзе
Начало: Экскурсии на границе Франции и Монако
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 авг в 09:45
€299 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Монако
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У входа в офис Туристической информации
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
18 авг в 15:00
20 авг в 10:00
€125 за человека
Индивидуальная
Всё самое интересное в Княжестве Монако
С посещением легендарного казино «Монте-Карло»
Начало: В Монако-Виль
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:00
от €450 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гламурная прогулка по Монте-Карло (18+)
Побывать в самых пафосных местах Монте-Карло и услышать истории, которых нет в путеводителях
Начало: Возле Казино Монте-Карло
12 окт в 14:00
13 окт в 14:00
от €175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Любовь и искусство в Эзе: по следам фильма «Любовь вслепую»
Отправиться из Монако в старую деревню, которая вдохновила деятелей кино, художников и писателей
Начало: В Эзе
10 авг в 10:30
16 авг в 10:30
от €177 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Блеск Монако: эксклюзивная экскурсия от вашего отеля
Увидеть смену караула у дворца, узнать историю династии Гримальди
Начало: По адресу проживания в Монако
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €420 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Главное в Монако: от казино до Княжеского дворца
Погрузиться в историю, роскошь и повседневную жизнь самого маленького княжества Лазурного Берега
Начало: Около Square Beaumarchais
Расписание: во вторник и четверг в 10:30
18 авг в 10:30
25 авг в 10:30
€59 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу
Погрузитесь в атмосферу Лазурного берега: Ницца, Эз, Монако, Канны и Антибы ждут вас с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
€689 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса
Начало: Плас д’арм, ла кондамин, 98000 монако
Расписание: Ежедневно. Время оговаривается
€1500 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Аренда яхты в Монако - роскошь на воде
Начало: Монако
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Ницце, Эз и Монако, Монте Карло
Погрузитесь в атмосферу Лазурного берега: Ницца, Эз и Монако. Откройте секреты древних городов и насладитесь панорамными видами
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
€549 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лазурный Берег: Ницца, Монако и Канны за один день
Начало: Ваш отель
€430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
Погрузитесь в атмосферу Лигурии, следуя по тропам Клода Моне. Уникальные виды, история и искусство ждут вас в Бордигере и Дольчеаква
Расписание: по запросу
€300 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Сказочное Княжество Монако
Откройте для себя сказочное княжество Монако: история Гримальди, Монте-Карло и уникальные достопримечательности ждут вас
Расписание: по запросу
€450 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Расписание: по запросу
€250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Княжество Себорга и Сан-Ремо
Увлекательное путешествие по живописным местам, где средневековые улочки соседствуют с итальянским шармом Сан-Ремо
Расписание: по запросу
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Ниццы в люксовый Монако
Начало: Офис туризма в Монако, бульвар де Муля 2А
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Цитрусовый Джайв Ментона
Начало: Адрес по согласованию с гидом перед экскурсией
€180 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
€280
€350 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия в Монако
Начало: Монако
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280
€350 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
€280
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Большое спасибо Диане за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, информативно и при этом легко воспринималось. Видно, что гид отлично
+2
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Е
Татьяна великолепный человек! так интересно показала нам Монако 🇲🇨! провела по самым интересным местам! Очень интреный рассказ про семью князя Монако 🇲🇨! посетили вкусную кондитерскую 🧁! всем советую посетить по возможности Монако с экскурсией Татьяны 🌺
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Отлично составленный маршрут позволил посмотреть все Монако за 3 ч. Диане спасибо за интересный рассказ, сувенир и выбранное время для экскурсии. Монако впечатлил-рекомендуем.)
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И
Полный врсторг! Не смотря на невыносимую жару, экскурсия очень понравилась. Гид -профессионал. Рассказывает действительно интересные факты. Отвечает на все вопросы. Огромное спасибо.
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Т
Лара очень интересно и понятно рассказала про Монте-Карло. Было комфортно и увлекательно и взрослым, и детям!
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П
Экскурсия понравилась, все по существу
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А
Элина превосходный гид! очень внимательная, интересно всё рассказывает! за слушаешься! время пролетело не заметно.
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Чудесный гид Элина провела невероятно интересную экскурсию по Монако (а мне есть с чем сравнить, часто беру гидов в разных городах), действительно глубокие чувства знания, юмор, очень большой словарный запас, что делает экскурсию еще ярче и насыщеннее.
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П
Была в Монако несколько раз, в этом году решили заказать экскурсию, ни разу не пожалели. Лариса открыла нам страну с
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В
Великолепная экскурсия по Монако!
Лариса очень интересно рассказала и показала о княжестве, его истории и жизни. Мы не заметили, как прошло
Лариса очень интересно рассказала и показала о княжестве, его истории и жизни. Мы не заметили, как прошло
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Всего 206 отзывов в Монако
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Ответы на вопросы от путешественников по Монако
Самые популярные экскурсии в Монако
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Монако
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Монако в августе 2026
Сейчас в Монако можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 50 до 1500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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