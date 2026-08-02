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почти три часа, хотелось гулять и гулять по этому прекрасному месту и слушать Ларисины рассказы. За время экскурсии у нас получилось увидеть город и при свете дне и при ночном освещении, которое из-за дополнительного новогоднего убранства казалось еще ярче. Мы узнали много нового, интересного и познавательного и у нас осталось, что еще посмотреть, а значит есть повод вернуться.