Отзыв на: С Монако на «ты»! П Полина 5 Замечательный экскурсовод и милая девушка Элина. Несмотря на то что бывали в Монако, узнали много нового и познавательного и получили удовольствие от общения.

Отзыв на: Монако по следам «Орла и решки» А Александра 5 Мы замечательно проверили время с очаровательной Полиной. Остались под впечатлением от сказочного Монако. Спасибо огромное Полине за информативную и интересную экскурсию, а также за внимательное отношение к нам. По её рекомендации мы очень вкусно поужинали возле княжеского дворца, помимо этого она поделилась другой полезной для нас информацией. Очень рекомендуем!

Отзыв на: Монако по следам «Орла и решки» O Olga 5 Мы довольны экскурсией. Монако первый раз трудно посмотреть самим. Надо знать, где лифты, чтобы удобно добраться от достопримечательности до достопримечательности. Полина хороший рассказчик и даёт выжимку из фактов. Ее с интересом слушали наши дети. Видно, что она любит свою работу. Она полна энтузиазма. Нам понравилось. Спасибо, Полина.

Отзыв на: Монако по следам «Орла и решки» В Владимир 5 Рекомендую экскурсию. Полина отлично владеет материалом, знает как историю так и современную жизнь Монако, что сделало нашу экскурсию действительно всеобъемлющей и интересной. Подача материала легка и не перегружена сухими фактами, в основном подаётся через разные истории, связанные с местом и/или историческим персонажем. Отдельно подчеркну готовность гида помочь в решении различных вопросов, от рекомендаций по ресторанам до разблокировки а/м, припаркованного не по правилам (за что Полине большое человеческое спасибо. ).

Отзыв на: С Монако на «ты»! Д Дина 5 Энергичная, легкая в общении Элина. Нам очень понравилось гулять с Элиной по Монако!

Отзыв на: С Монако на «ты»! К Ксения 5 Элина отлично провела нашу экскурсию. Определили самые интересные места для нас и скорректировали маршрут по пожеланию всех участников нашего небольшого путешествия. Спасибо большое, обязательно порекомендуем Вас. Так же хочется отметить, что Элина проконсультировала по всем моментам отдыха на будущие дни и сообщила нам о предстоящих трудностях с транспортом в Ницце в дни нашего отлёта, чтобы мы подстраховались заранее. Большое спасибо!

Отзыв на: Добро пожаловать в княжество Монако! Ж Жанна 5 Огромное спасибо за экскурсию в Монако. Очень содержательно и интересно!