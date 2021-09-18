Экскурсии Монако

Все экскурсии в Монако

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Монако – доступно 25 экскурсий на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от €62. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Монако почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Монако на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Монако - Гламур и роскошь моего Княжества (групповая)
62
за 1 чел.
Монако - Гламур и роскошь моего Княжества (групповая)
по понедельникам в 9:00
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
69
за 1 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу
Несколько раз в неделю
Монако по следам «Орла и решки»
Индивидуальная экскурсия
5
11
159
за 1-7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»
Изучить все главные места княжества и почувствовать его пульс
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
Индивидуальный тур
12ч
720
за 1-4 чел.
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
По договоренности с гидом
С Монако на «ты»!
Индивидуальная экскурсия
5
6
120
за 1-4 чел.
С Монако на «ты»!
Главные достопримечательности и необычные скульптуры княжества на дружеской прогулке
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
по запросу
Из Ниццы в бесподобный Монако
85
за 1 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
Познакомиться с визитными карточками и удивительной историей карликового государства
во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
Величие Княжества Монако
Индивидуальная экскурсия
10ч
450
за 1-4 чел.
Величие Княжества Монако
Чтобы посетить Монако, не обязательно быть прожигателем жизни, представителем золотой молодежи и просто...
зима, весна, лето, осень, в любой день по предварительной записи не менее 3х дней
Добро пожаловать в княжество Монако!
Индивидуальная экскурсия
5
1
150
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако!
Посетить знаковые места города-государства и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
Монако - Гламур и роскошь моего Княжества
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-5 чел.
Монако - Гламур и роскошь моего Княжества
по договоренности, ежедневно
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-5 чел.
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Правила игры в высшем свете, самые фешенебельные заведения и история успеха карликового государства
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса
Индивидуальная экскурсия
10ч
800
за 1-5 чел.
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса
Ежедневно. Время оговаривается
Монако и Грейс Келли
Индивидуальная экскурсия
3
2
200
за 1-5 чел.
Монако и Грейс Келли
Познакомиться с судьбой Княжества через истории о его прекрасной принцессе
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-4 чел.
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
по запросу
Ницца и город Эз-Виллаж
Индивидуальная экскурсия
350
за 1-4 чел.
Ницца и город Эз-Виллаж
по запросу
Сказочное Княжество Монако
Индивидуальная экскурсия
450
за 1-4 чел.
Сказочное Княжество Монако
по запросу
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-4 чел.
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен
по запросу
Экскурсия по Ницце, Эз и Монако, Монте Карло
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
289
за 1-7 чел.
Экскурсия по Ницце, Эз и Монако, Монте Карло
Ежедневно
Экскурсия по Лазурному Берегу
Индивидуальная экскурсия
5
1
499
за 1-7 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу
Приглашаем вас в путешествие по Лазурному берегу
Ежедневно
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
289
за 1-7 чел.
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Ежедневно
Из Монако в Канны
Индивидуальная экскурсия
330
за 1-7 чел.
Из Монако в Канны
ежедневно по договоренности
Вкус Прованса
Индивидуальная экскурсия
499
за 1-7 чел.
Вкус Прованса
Ежедневно
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
4ч 30м
69
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Осмотрите главные достопримечательности Канн и побывайте на месте, где встречаются самые популярные мировые...
Ежедневно
Княжество Себорга и Сан-Ремо
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-4 чел.
Княжество Себорга и Сан-Ремо
по запросу

Последние отзывы «Экскурсии Монако»

  • Отзыв на: С Монако на «ты»!
    П
    Полина
    18 сентября 2021
    5
    Замечательный экскурсовод и милая девушка Элина. Несмотря на то что бывали в Монако, узнали много нового и познавательного и получили удовольствие от общения.
  • Отзыв на: Монако по следам «Орла и решки»
    А
    Александра
    17 июля 2021
    5
    Мы замечательно проверили время с очаровательной Полиной. Остались под впечатлением от сказочного Монако. Спасибо огромное Полине за информативную и интересную экскурсию, а также за внимательное отношение к нам. По её рекомендации мы очень вкусно поужинали возле княжеского дворца, помимо этого она поделилась другой полезной для нас информацией. Очень рекомендуем!
  • Отзыв на: Монако по следам «Орла и решки»
    O
    Olga
    24 августа 2020
    5
    Мы довольны экскурсией. Монако первый раз трудно посмотреть самим. Надо знать, где лифты, чтобы удобно добраться от достопримечательности до достопримечательности. Полина хороший рассказчик и даёт выжимку из фактов. Ее с интересом слушали наши дети. Видно, что она любит свою работу. Она полна энтузиазма. Нам понравилось. Спасибо, Полина.
  • Отзыв на: Монако по следам «Орла и решки»
    В
    Владимир
    10 марта 2020
    5
    Рекомендую экскурсию. Полина отлично владеет материалом, знает как историю так и современную жизнь Монако, что сделало нашу экскурсию действительно всеобъемлющей и интересной. Подача материала легка и не перегружена сухими фактами, в основном подаётся через разные истории, связанные с местом и/или историческим персонажем. Отдельно подчеркну готовность гида помочь в решении различных вопросов, от рекомендаций по ресторанам до разблокировки а/м, припаркованного не по правилам (за что Полине большое человеческое спасибо. ).
  • Отзыв на: С Монако на «ты»!
    Д
    Дина
    25 февраля 2020
    5
    Энергичная, легкая в общении Элина. Нам очень понравилось гулять с Элиной по Монако!
  • Отзыв на: С Монако на «ты»!
    К
    Ксения
    20 февраля 2020
    5
    Элина отлично провела нашу экскурсию. Определили самые интересные места для нас и скорректировали маршрут по пожеланию всех участников нашего небольшого путешествия. Спасибо большое, обязательно порекомендуем Вас. Так же хочется отметить, что Элина проконсультировала по всем моментам отдыха на будущие дни и сообщила нам о предстоящих трудностях с транспортом в Ницце в дни нашего отлёта, чтобы мы подстраховались заранее. Большое спасибо!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в княжество Монако!
    Ж
    Жанна
    11 ноября 2019
    5
    Огромное спасибо за экскурсию в Монако. Очень содержательно и интересно!
  • Отзыв на: Монако и Грейс Келли
    В
    Вадим
    6 мая 2019
    5
    Шикарная экскурсия, жизнь и история города в увлекательной и живой подаче! Татьяна великолепна!
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