VIP-тур по роскошным городам Франции из Монако: всё включено

С комфортом увидеть значимые места более 10 городов, отведать локальных блюд и посмотреть кабаре-шоу
Приглашаем в насыщенное автопутешествие в мини-группе с проживанием в отелях 5* — проедем от Монако до Парижа через Ниццу, Канны, Марсель, Монпелье, Бордо и другие значимые места Франции. Погуляем по
читать дальше

роскошным городам, рассмотрим изысканные интерьеры дворцов, полюбуемся лазурным морем. Посетим Версаль, крепость Каркасон, музей Пабло Пикассо и другие знаменитые локации. Живописные и величественные панорамы будем совмещать с погружением в гастрономию.

Вы отведаете морских деликатесов, сыров, мясных блюд высшего качества, традиционных десертов и несколько сортов вина — питание включено в стоимость тура. Также посетите кабаре-шоу в Париже.

VIP-тур по роскошным городам Франции из Монако: всё включено
VIP-тур по роскошным городам Франции из Монако: всё включено
VIP-тур по роскошным городам Франции из Монако: всё включено
Ближайшие даты:
30
мар15
апр30
апр15
мая30
мая15
июн30
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Наше путешествие будет проходить в комфортном режиме в мини-группе, без спешки и суеты.

Для путешествия вам необходимо оформить визу и страховку.

Проживание. В отелях 5* с высоким уровнем сервиса. В 2-местных номерах со всеми удобствами. 1-местное размещение — с доплатой.

Питание. Всё включено с завтрака 1-го дня по ужин последнего. Отдельно оплачиваются алкогольные напитки. Ежедневно вы будете пробовать локальную кухню, включая морские деликатесы, сыры, мясные блюда и вкуснейшие десерты, посещать одни из лучших ресторанов. На французской винодельне продегустируете несколько сортов вина.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль на 8 пассажирских мест с кондиционером.

Дети. Возраст по договорённости.

Виза. Нужна.

Остались вопросы?

Программа тура по дням

1 день

Монако

Сегодня мы исследуем Монако — княжество, которое славится своей роскошью. Увидим исторический центр Монако-Вилль, порт Эркюль, прогуляемся по набережным, паркам и садам. Посетим знаменитое казино Монте-Карло, княжеский замок Гримальди, собор Святого Николая и Океанографический музей Жака-Ива Кусто. Заглянем в кондитерскую, где отведаем изысканных десертов с кофе. Также мы увидим японский сад и розарий Грейс Келли.

После ужина в ресторане заселимся в отель, где жили Ленин и Чехов.

МонакоМонакоМонакоМонакоМонакоМонако
2 день

Ницца

Сегодня переезжаем в солнечную и гламурную Ниццу.

Прогуляемся по Английской набережной, где увидим Старый город, морской порт, площадь Массена, отель Негреско и Музей Матисса с его произведениями. После обеда в ресторане с морепродуктами посетим Виль Франш Сюр Мер и КапФерра. Здесь находится роскошная вилла барона Ротшильда с огромной территорией. Вы осмотрите изысканные интерьеры, антикварную мебель и коллекцию фарфора, пройдётесь по тематическим садам, которые включены в список «Замечательных садов Франции».

После насыщенного дня нас ждёт ужин и отдых.

НиццаНиццаНиццаНицца
3 день

Антиб и Канны

Проведём день в Антибе, городе с лазурным берегом между Ниццей и Каннами, который пользуется популярностью среди состоятельных людей. Посетим форт Карре, где в 1794 году был заключён Наполеон Бонапарт. Зайдём в музей Пабло Пикассо в замке Гримальди.

После обеда мы отправимся в буржуазный город Канны. Нас ждут самые интересные музеи, панорама со сторожевой башни, набережная Круазетт, Дворец фестивалей и аллея Звёзд.

Антиб и КанныАнтиб и КанныАнтиб и КанныАнтиб и Канны
4 день

Марсель и Монпелье

Сегодня отправимся в один из крупнейших портов Франции — Марсель. Вы увидите собор и другие значимые локации города, прогуляетесь по старому морскому порту и погрузитесь в историю.

После обеда выезжаем в Монпелье. Здесь есть всё, что характерно для юга Франции: исторический центр с тенистыми улочками, уютные кафе и рестораны с изысканной кухней, виноградники, пляжи и модные магазины.

К ужину нас ждёт ресторан, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Здесь подают разнообразные морские деликатесы, мясные блюда, копчёности, хамон, прошутто, а также сотни сортов сыров. Для десертов выделен отдельный зал. Всё это можно есть без ограничений.

Марсель и МонпельеМарсель и МонпельеМарсель и МонпельеМарсель и Монпелье
5 день

Каркасон и Лурд

После завтрака исследуем средневековую крепость Каркасон, которая стала площадкой для множества известных исторических фильмов, таких как «Фантомас» и «Разиня».

Во второй половине дня посетим Лурд — место, где ощущается сила, вера и исцеление. Осмотрим старинный собор и прикоснёмся к святыням. К ужину будем в изысканном Биаррице.

Каркасон и ЛурдКаркасон и ЛурдКаркасон и ЛурдКаркасон и Лурд
6 день

Биарриц и Бордо

Сегодня изучим Биарриц — место отдыха французской богемы и буржуазии. Прогуляемся по набережной, полюбуемся видами на Бискайский залив. Посетим дворец, подаренный Наполеоном своей возлюбленной. Здесь же выпьем кофе.

На обед отправимся в Бордо — столицу винодельческого региона. Пройдёмся по Биржевой площади, увидим храм Святого Михаила, собор Сен-Андре, башню Пе-Берлан, церковь Нотр-Дам и музей. Попробуем лучшие вина и узнаем, как они производятся.

Биарриц и БордоБиарриц и БордоБиарриц и БордоБиарриц и БордоБиарриц и Бордо
7 день

Мон-Сен-Мишель и Версаль

После завтрака отправляемся к Мон-Сен-Мишель — визитной карточке Нормандии. На острове-скале эффектно возвышается монастырский комплекс. Высочайшие на всём материке приливы делают территорию неприступной.

Затем посетим Версаль — великолепный дворцово-парковый комплекс Европы и бывшую резиденцию французских королей. Вы увидите дворцы, прогуляетесь по саду и узнаете историю этого великолепного произведения классицизма.

Мон-Сен-Мишель и ВерсальМон-Сен-Мишель и ВерсальМон-Сен-Мишель и ВерсальМон-Сен-Мишель и Версаль
8 день

Париж

Сегодня весь день будем гулять по Парижу. Вы увидите главные места столицы Франции, выпьете горячего шоколада на Елисейских полях, заглянете на Монмартр, высочайшую точку города, и посетите шоу кабаре.

Путешествие завершится после ужина.

ПарижПарижПарижПариж

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€10 000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Дегустация вина
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты на локации по программе
  • Шоу кабаре в Париже
Что не входит в цену
  • Билеты до Монако и обратно из Парижа в ваш город
  • Алкогольные напитки и питание вне программы
  • 1-местное размещение - цена по запросу
  • Дополнительные развлечения
  • Виза и страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Монако, в первой половине дня, рекомендуем прибыть в страну накануне
Завершение: Париж, после ужина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.