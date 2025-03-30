Приглашаем в насыщенное автопутешествие в мини-группе с проживанием в отелях 5* — проедем от Монако до Парижа через Ниццу, Канны, Марсель, Монпелье, Бордо и другие значимые места Франции. Погуляем по

роскошным городам, рассмотрим изысканные интерьеры дворцов, полюбуемся лазурным морем. Посетим Версаль, крепость Каркасон, музей Пабло Пикассо и другие знаменитые локации. Живописные и величественные панорамы будем совмещать с погружением в гастрономию. Вы отведаете морских деликатесов, сыров, мясных блюд высшего качества, традиционных десертов и несколько сортов вина — питание включено в стоимость тура. Также посетите кабаре-шоу в Париже.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Ваш гид в Монако

Владимир Ваш гид в Монако

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Наше путешествие будет проходить в комфортном режиме в мини-группе, без спешки и суеты.

Для путешествия вам необходимо оформить визу и страховку.