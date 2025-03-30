Описание тура
Организационные детали
Наше путешествие будет проходить в комфортном режиме в мини-группе, без спешки и суеты.
Для путешествия вам необходимо оформить визу и страховку.
Проживание. В отелях 5* с высоким уровнем сервиса. В 2-местных номерах со всеми удобствами. 1-местное размещение — с доплатой.
Питание. Всё включено с завтрака 1-го дня по ужин последнего. Отдельно оплачиваются алкогольные напитки. Ежедневно вы будете пробовать локальную кухню, включая морские деликатесы, сыры, мясные блюда и вкуснейшие десерты, посещать одни из лучших ресторанов. На французской винодельне продегустируете несколько сортов вина.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль на 8 пассажирских мест с кондиционером.
Дети. Возраст по договорённости.
Виза. Нужна.
Программа тура по дням
Монако
Сегодня мы исследуем Монако — княжество, которое славится своей роскошью. Увидим исторический центр Монако-Вилль, порт Эркюль, прогуляемся по набережным, паркам и садам. Посетим знаменитое казино Монте-Карло, княжеский замок Гримальди, собор Святого Николая и Океанографический музей Жака-Ива Кусто. Заглянем в кондитерскую, где отведаем изысканных десертов с кофе. Также мы увидим японский сад и розарий Грейс Келли.
После ужина в ресторане заселимся в отель, где жили Ленин и Чехов.
Ницца
Сегодня переезжаем в солнечную и гламурную Ниццу.
Прогуляемся по Английской набережной, где увидим Старый город, морской порт, площадь Массена, отель Негреско и Музей Матисса с его произведениями. После обеда в ресторане с морепродуктами посетим Виль Франш Сюр Мер и КапФерра. Здесь находится роскошная вилла барона Ротшильда с огромной территорией. Вы осмотрите изысканные интерьеры, антикварную мебель и коллекцию фарфора, пройдётесь по тематическим садам, которые включены в список «Замечательных садов Франции».
После насыщенного дня нас ждёт ужин и отдых.
Антиб и Канны
Проведём день в Антибе, городе с лазурным берегом между Ниццей и Каннами, который пользуется популярностью среди состоятельных людей. Посетим форт Карре, где в 1794 году был заключён Наполеон Бонапарт. Зайдём в музей Пабло Пикассо в замке Гримальди.
После обеда мы отправимся в буржуазный город Канны. Нас ждут самые интересные музеи, панорама со сторожевой башни, набережная Круазетт, Дворец фестивалей и аллея Звёзд.
Марсель и Монпелье
Сегодня отправимся в один из крупнейших портов Франции — Марсель. Вы увидите собор и другие значимые локации города, прогуляетесь по старому морскому порту и погрузитесь в историю.
После обеда выезжаем в Монпелье. Здесь есть всё, что характерно для юга Франции: исторический центр с тенистыми улочками, уютные кафе и рестораны с изысканной кухней, виноградники, пляжи и модные магазины.
К ужину нас ждёт ресторан, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Здесь подают разнообразные морские деликатесы, мясные блюда, копчёности, хамон, прошутто, а также сотни сортов сыров. Для десертов выделен отдельный зал. Всё это можно есть без ограничений.
Каркасон и Лурд
После завтрака исследуем средневековую крепость Каркасон, которая стала площадкой для множества известных исторических фильмов, таких как «Фантомас» и «Разиня».
Во второй половине дня посетим Лурд — место, где ощущается сила, вера и исцеление. Осмотрим старинный собор и прикоснёмся к святыням. К ужину будем в изысканном Биаррице.
Биарриц и Бордо
Сегодня изучим Биарриц — место отдыха французской богемы и буржуазии. Прогуляемся по набережной, полюбуемся видами на Бискайский залив. Посетим дворец, подаренный Наполеоном своей возлюбленной. Здесь же выпьем кофе.
На обед отправимся в Бордо — столицу винодельческого региона. Пройдёмся по Биржевой площади, увидим храм Святого Михаила, собор Сен-Андре, башню Пе-Берлан, церковь Нотр-Дам и музей. Попробуем лучшие вина и узнаем, как они производятся.
Мон-Сен-Мишель и Версаль
После завтрака отправляемся к Мон-Сен-Мишель — визитной карточке Нормандии. На острове-скале эффектно возвышается монастырский комплекс. Высочайшие на всём материке приливы делают территорию неприступной.
Затем посетим Версаль — великолепный дворцово-парковый комплекс Европы и бывшую резиденцию французских королей. Вы увидите дворцы, прогуляетесь по саду и узнаете историю этого великолепного произведения классицизма.
Париж
Сегодня весь день будем гулять по Парижу. Вы увидите главные места столицы Франции, выпьете горячего шоколада на Елисейских полях, заглянете на Монмартр, высочайшую точку города, и посетите шоу кабаре.
Путешествие завершится после ужина.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€10 000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Дегустация вина
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты на локации по программе
- Шоу кабаре в Париже
Что не входит в цену
- Билеты до Монако и обратно из Парижа в ваш город
- Алкогольные напитки и питание вне программы
- 1-местное размещение - цена по запросу
- Дополнительные развлечения
- Виза и страховка