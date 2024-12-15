Найдено 1 тур в Монако на русском языке, цена €8 000. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

На машине 8 дней VIP-тур по роскошным городам Франции из Монако: всё включено С комфортом увидеть значимые места более 10 городов, отведать локальных блюд и посмотреть кабаре-шоу Начало: Монако, в первой половине дня, рекомендуем прибыть... € 8 000 за человека

Узнайте больше о Монако с нашими турми на русском языке по доступным ценам от €8000. Откройте для себя все достопримечательности и историю города Монако, прогуляйтесь по улицам и получите незабываемые впечатления от посещения Монако