8 дней
VIP-тур по роскошным городам Франции из Монако: всё включено
С комфортом увидеть значимые места более 10 городов, отведать локальных блюд и посмотреть кабаре-шоу
Начало: Монако, в первой половине дня, рекомендуем прибыть...
15 дек в 08:00
25 дек в 08:00
€8 000 за человека
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