Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В списке европейских государств, княжество Монако по площади стоит на последнем месте, если не считать город-государство Ватикан. Экскурсия по Монако, откроет вам всю прелесть этого райского уголка, который занимает всего 1,91 кв. км. 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Величие княжеского дворца

🚗 Прогулка по трассе Формулы-1

🌿 Очарование средневекового Эза

🎲 Атмосфера площади Монте-Карло

🌸 Секреты парфюмерии Фрагонар

Татьяна Ваш гид в Монте-Карло Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности €490 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Княжеский дворец

Площадь Монте-Карло

Фабрика Фрагонар

Описание экскурсии Что вас ждет? Вы сможете отправиться на вершину скалы, где высится первейший объект знакомства с Монако — княжеский дворец, возникший на месте бывшей генуэзской крепости восемнадцатого века и с течением времени претерпевший значительные изменения. Над ним поработала фантазия архитекторов, украсивших его декоративными «излишествами» в мавританском стиле. Во время экскурсии по Монако я смогу завести вас внутрь дворца, насчитывающего 180 комнат, так как некоторые его парадные залы открыты для туристов. Далее по трассе Формулы-1 мы проедем на легендарную площадь Монте Карло, где находятся знаменитое казино, Отель Де Пари и Кафе Де Пари. Tакже мы совершим прогулку по средневековому городу Эз, нависающему словно орлиное гнездо над бухтой Вильфранш. Здесь же, вам откроются секреты создания парфюмерии на фабрике Фрагонар.

