В списке европейских государств, княжество Монако по площади стоит на последнем месте, если не считать город-государство Ватикан. Экскурсия по Монако, откроет вам всю прелесть этого райского уголка, который занимает всего 1,91 кв. км.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величие княжеского дворца
- 🚗 Прогулка по трассе Формулы-1
- 🌿 Очарование средневекового Эза
- 🎲 Атмосфера площади Монте-Карло
- 🌸 Секреты парфюмерии Фрагонар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Княжеский дворец
- Площадь Монте-Карло
- Фабрика Фрагонар
Описание экскурсииЧто вас ждет? Вы сможете отправиться на вершину скалы, где высится первейший объект знакомства с Монако — княжеский дворец, возникший на месте бывшей генуэзской крепости восемнадцатого века и с течением времени претерпевший значительные изменения. Над ним поработала фантазия архитекторов, украсивших его декоративными «излишествами» в мавританском стиле. Во время экскурсии по Монако я смогу завести вас внутрь дворца, насчитывающего 180 комнат, так как некоторые его парадные залы открыты для туристов. Далее по трассе Формулы-1 мы проедем на легендарную площадь Монте Карло, где находятся знаменитое казино, Отель Де Пари и Кафе Де Пари. Tакже мы совершим прогулку по средневековому городу Эз, нависающему словно орлиное гнездо над бухтой Вильфранш. Здесь же, вам откроются секреты создания парфюмерии на фабрике Фрагонар.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Княжеский дворец
- Трасса Формула-1
- Казино
- Город Эз
- Фабрика Фрагонар
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты
- Обед.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.