Все экскурсии в Монте-Карло
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Монте-Карло – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €69. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Монте-Карло почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Монако на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч
€400
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
5ч
€69
за 1 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу
Несколько раз в неделю
4ч 30м
€69
за 1 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€289
за 1 чел.
Ежедневно