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Экскурсии в Монте-Карло

Найдено 4 экскурсии в Монте-Карло на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Путешествие по Лазурному берегу: средневековый Эз, парфюмерия и знаменитые трассы Монако ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
€159 за человека
Монако. Добро пожаловать в сказку
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Монако. Добро пожаловать в сказку
Уникальная экскурсия по Монако подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя величие княжеского дворца и очарование средневекового Эза
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
€490 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в атмосферу Лазурного берега: Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс. Уникальные места и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
€159 за человека
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
€459 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

V
Почувствуйте неповторимую атмосферу Княжества Монако
Приятная получилась прогулка с Полиной!
Хочется отметить, что это был не скучный школьный урок с сухими фактами, а классное описание такого
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изысканного города Монако.
С Полиной время пролетело незаметно, в ходе разговора мы получили много ссылок на места, произведения, на людей, чьи биографии стоит почитать.
Интересно, сочно, со вкусом.
Такой и должна быть экскурсия.
Благодарим!

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B
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Елена, спасибо большое за отзыв, очень приятно и полезная информация.
Для туристов: Вход в холл свободный, а к крупье платный -
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17 € за человека и там экскурсия занимает 40 минут. Экскурсия у нас только на пол дня и мы к сожалению не планируем посещать музеи и подобные мероприятия. После окочания экскурсии возможно остаться в Монте-Карло и своим ходом сходить в ресторан, зайти в казино - входной билет даёт право часть денег проиграть в казино после 14ч00 (всё совпадает с окончанием экскурсии).

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Всего 1 отзыв в Монте-Карло

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Ответы на вопросы от путешественников по Монте-Карло

Самые популярные экскурсии в Монте-Карло
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло;
  2. Монако. Добро пожаловать в сказку;
  3. Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс;
  4. Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс.
Сколько стоит экскурсия по Монте-Карло в августе 2026
Сейчас в Монте-Карло можно забронировать 4 экскурсии от 159 до 490. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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