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17 € за человека и там экскурсия занимает 40 минут. Экскурсия у нас только на пол дня и мы к сожалению не планируем посещать музеи и подобные мероприятия. После окочания экскурсии возможно остаться в Монте-Карло и своим ходом сходить в ресторан, зайти в казино - входной билет даёт право часть денег проиграть в казино после 14ч00 (всё совпадает с окончанием экскурсии).