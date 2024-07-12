Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Путешествие по Лазурному берегу: средневековый Эз, парфюмерия и знаменитые трассы Монако ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
€159 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Монако. Добро пожаловать в сказку
Уникальная экскурсия по Монако подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя величие княжеского дворца и очарование средневекового Эза
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
€490 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в атмосферу Лазурного берега: Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс. Уникальные места и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
€159 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
€459 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
V
Почувствуйте неповторимую атмосферу Княжества Монако
Приятная получилась прогулка с Полиной!
Хочется отметить, что это был не скучный школьный урок с сухими фактами, а классное описание такого
Хочется отметить, что это был не скучный школьный урок с сухими фактами, а классное описание такого
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B
Елена, спасибо большое за отзыв, очень приятно и полезная информация.
Для туристов: Вход в холл свободный, а к крупье платный -
Для туристов: Вход в холл свободный, а к крупье платный -
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Всего 1 отзыв в Монте-Карло
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Ответы на вопросы от путешественников по Монте-Карло
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Сколько стоит экскурсия по Монте-Карло в августе 2026
Сейчас в Монте-Карло можно забронировать 4 экскурсии от 159 до 490. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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