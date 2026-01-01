По загадочной Мьянме в мини-группе с вылетом из Бангкока

Полюбоваться пагодами на закате, прикоснуться к жизни монахов и ремесленников и покататься на e-bike
Поездка в закрытую и малоизвестную Мьянму, куда редко добираются путешественники, — это шанс увидеть страну без прикрас. Мы начнём с колониального Янгона, где золотой купол Шведагона сияет в лучах закатного
солнца.

В Багане встретим рассвет среди тысячелетних пагод и проводим день над рекой Иравади, будем кататься на e-bike по храмовым равнинам и деревням, где до сих пор живы традиции.

В Мандалае заглянем в монастыри, прислушаемся к тишине древних столиц и постоим на легендарном мосту У-Бейн — самой длинной деревянной переправе мира.

Нас ждут рынки, ремесленные мастерские, вкусная еда и прикосновение к местной жизни с проживанием в комфортных отелях.

Всё продумано так, чтобы путешествие было лёгким и безопасным, а впечатления — настоящими и глубокими.

Описание тура

Организационные детали

Экипировка: лёгкая одежда для жары, тёплые вещи для вечера, крем SPF, головной убор, удобная обувь, одежда для храмов (закрытые плечи и колени).

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины в проверенных кафе и ресторанах. Дополнительные снеки и напитки оплачиваются отдельно.

Транспорт. Между городами — ночные автобусы с кондиционером и раскладывающимися креслами. Дневные переезды — на легковых авто, такси или минивэнах.

Возраст участников. 18+.

Виза. Гражданам РФ виза в Мьянму не требуется. Для других стран оформляется онлайн (не включено). Помогаем с инструкциями и подачей.

Уровень сложности. Лёгкий: прогулки по городам, без продолжительных треков. Возможны короткие хайкинги, но спецподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт в Янгон, пагода Шведагон

Встречаемся в Бангкоке и вылетаем в Янгон. После заселения в гостиницу и небольшого отдыха отправимся навстречу первым впечатлениям. Прогуляемся к пагоде Шведагон — главной святыне буддистов страны. Именно на закате, когда купол, покрытый золотом, сияет особенно ярко, это место вызывает яркие эмоции и задаёт настроение всему путешествию.

2 день

Знакомство с Янгоном, переезд в Баган

В первой половине дня прогуляемся по историческому колониальному кварталу. Осмотрим старые здания, заглянем в чайные лавки и уличные рынки и окунёмся в неповторимую атмосферу города. Мы прочувствуем ритм столицы и узнаем, как она живёт изо дня в день.

Вечером выйдем на главную улицу города, чтобы увидеть, каким он становится в условиях комендантского часа, когда повседневная жизнь стихает, но сохраняется особая энергетика и внутренний ритм. А в ночь на автобусе отправимся в Баган.

3 день

Баган: рассвет среди пагод, прогулка на e-bike, закат и катание на лодке

Ранним утром прибудем в Баган. Разместимся в отеле и отправимся встречать рассвет среди древних пагод. Днём на электромобилях прокатимся по храмовым равнинам: посетим уединённые деревушки, мастерские и чайные.

Во второй половине дня вновь исследуем нетуристические уголки, а затем встретим закат над храмовым горизонтом. Если позволит погода, сможем совершить короткую лодочную прогулку по реке Иравади.

4 день

Встреча рассвета, деревни, храмы и закат

Сегодня встретим рассвет на другой смотровой точке, чтобы увидеть храмовый комплекс с иной перспективы. После завтрака продолжим путешествие по Багану на e-bike, заезжая в малоизвестные храмы и деревни, где можно понаблюдать за работой ремесленников и познакомиться с бытом местных жителей.

Днём будет время для отдыха или неспешных прогулок. Вечером снова встретим закат — теперь с панорамой на древний город Иравади и величественные пагоды.

5 день

Переезд в Мандалай, Мандалай-Хилл

После завтрака покинем Баган и отправимся в Мандалай. В пути сделаем небольшие остановки для фото и перекуса. По приезде разместимся в отеле и направимся на Мандалай-Хилл — холм, откуда открывается лучший вид на город и реку Иравади. Здесь встретим закат, а затем поужинаем в одном из ресторанов города.

6 день

Монастыри, мастреские ремесленников, древние столицы, закан на мосту У-Бейн

Утро этого дня посвятим монастырям: понаблюдаем за повседневной жизнью монахов и узнаем о местных традициях. Заглянем в мастерские ремесленников, где работают мастера по дереву, золотым листам и тканям.

После обеда отправимся в древние столицы неподалёку от Мандалая. Завершим день проводами заката на знаменитом мосту У-Бейн — самой длинной деревянной переправе в мире, которая особенно красива в мягком вечернем свете.

7 день

Рынки Мандалая, свободное время, переезд в Янгон

Утром прогуляемся по рынкам Мандалая, попробуем национальные закуски и приобретём сувениры. После обеда будет время для отдыха или самостоятельной прогулки.

Вечером сядем на ночной автобус в Янгон, чтобы утром вновь оказаться в столице.

8 день

Прибытие в Янгон, вылет в Бангкок

Ранним утром прибудем в Янгон. Завтракаем и, при желании, успеваем немного прогуляться или заехать на рынок за последними покупками. Затем вылетаем в Бангкок, где завершится наш тур.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник140 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Перелёты Бангкок - Янгон
  • Все внутренние переезды
  • Сопровождение
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бангкока и обратно
  • Питание вне программы (от $2-5 за один приём)
  • Дополнительные активности (например, полёт на воздушном шаре в Багане - от $300)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, 5:00
Завершение: Бангкок, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гордей
Гордей — ваш гид в Янгоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 255 туристов
Я — путешественник, побывавший в более чем 50 странах, от популярных направлений до мест, куда мало кто доезжает. Меня тянет туда, где жизнь настоящая: Сирия, Мьянма, другие уголки, где нет
массового туризма. Сейчас я создаю авторские маршруты для небольших групп, где каждый день — это впечатления и встречи, которые невозможно повторить в одиночной поездке, ведь такой уровень погружения в локальную жизнь требует опыта, связей и умения быть «своим» в любой стране. Главное, что я хочу дать людям — ощущение наполненности. Чтобы после поездки не осталось мысли «я бы сам мог это увидеть, только дешевле», а было чувство, что ты прожил уникальный опыт, которого нигде больше не получишь. Я уделяю внимание деталям: комфортному транспорту, атмосферным отелям, местам без толпы туристов и, главное, живому общению. Я знаю, как разговорить даже самых тихих участников группы и сделать так, чтобы каждый почувствовал себя своим и среди местных, и среди попутчиков.

