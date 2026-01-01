Экипировка: лёгкая одежда для жары, тёплые вещи для вечера, крем SPF, головной убор, удобная обувь, одежда для храмов (закрытые плечи и колени).

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины в проверенных кафе и ресторанах. Дополнительные снеки и напитки оплачиваются отдельно.

Транспорт. Между городами — ночные автобусы с кондиционером и раскладывающимися креслами. Дневные переезды — на легковых авто, такси или минивэнах.

Возраст участников. 18+.

Виза. Гражданам РФ виза в Мьянму не требуется. Для других стран оформляется онлайн (не включено). Помогаем с инструкциями и подачей.

Уровень сложности. Лёгкий: прогулки по городам, без продолжительных треков. Возможны короткие хайкинги, но спецподготовка не нужна.