Описание тура
Организационные детали
Экипировка: лёгкая одежда для жары, тёплые вещи для вечера, крем SPF, головной убор, удобная обувь, одежда для храмов (закрытые плечи и колени).
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины в проверенных кафе и ресторанах. Дополнительные снеки и напитки оплачиваются отдельно.
Транспорт. Между городами — ночные автобусы с кондиционером и раскладывающимися креслами. Дневные переезды — на легковых авто, такси или минивэнах.
Возраст участников. 18+.
Виза. Гражданам РФ виза в Мьянму не требуется. Для других стран оформляется онлайн (не включено). Помогаем с инструкциями и подачей.
Уровень сложности. Лёгкий: прогулки по городам, без продолжительных треков. Возможны короткие хайкинги, но спецподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Перелёт в Янгон, пагода Шведагон
Встречаемся в Бангкоке и вылетаем в Янгон. После заселения в гостиницу и небольшого отдыха отправимся навстречу первым впечатлениям. Прогуляемся к пагоде Шведагон — главной святыне буддистов страны. Именно на закате, когда купол, покрытый золотом, сияет особенно ярко, это место вызывает яркие эмоции и задаёт настроение всему путешествию.
Знакомство с Янгоном, переезд в Баган
В первой половине дня прогуляемся по историческому колониальному кварталу. Осмотрим старые здания, заглянем в чайные лавки и уличные рынки и окунёмся в неповторимую атмосферу города. Мы прочувствуем ритм столицы и узнаем, как она живёт изо дня в день.
Вечером выйдем на главную улицу города, чтобы увидеть, каким он становится в условиях комендантского часа, когда повседневная жизнь стихает, но сохраняется особая энергетика и внутренний ритм. А в ночь на автобусе отправимся в Баган.
Баган: рассвет среди пагод, прогулка на e-bike, закат и катание на лодке
Ранним утром прибудем в Баган. Разместимся в отеле и отправимся встречать рассвет среди древних пагод. Днём на электромобилях прокатимся по храмовым равнинам: посетим уединённые деревушки, мастерские и чайные.
Во второй половине дня вновь исследуем нетуристические уголки, а затем встретим закат над храмовым горизонтом. Если позволит погода, сможем совершить короткую лодочную прогулку по реке Иравади.
Встреча рассвета, деревни, храмы и закат
Сегодня встретим рассвет на другой смотровой точке, чтобы увидеть храмовый комплекс с иной перспективы. После завтрака продолжим путешествие по Багану на e-bike, заезжая в малоизвестные храмы и деревни, где можно понаблюдать за работой ремесленников и познакомиться с бытом местных жителей.
Днём будет время для отдыха или неспешных прогулок. Вечером снова встретим закат — теперь с панорамой на древний город Иравади и величественные пагоды.
Переезд в Мандалай, Мандалай-Хилл
После завтрака покинем Баган и отправимся в Мандалай. В пути сделаем небольшие остановки для фото и перекуса. По приезде разместимся в отеле и направимся на Мандалай-Хилл — холм, откуда открывается лучший вид на город и реку Иравади. Здесь встретим закат, а затем поужинаем в одном из ресторанов города.
Монастыри, мастреские ремесленников, древние столицы, закан на мосту У-Бейн
Утро этого дня посвятим монастырям: понаблюдаем за повседневной жизнью монахов и узнаем о местных традициях. Заглянем в мастерские ремесленников, где работают мастера по дереву, золотым листам и тканям.
После обеда отправимся в древние столицы неподалёку от Мандалая. Завершим день проводами заката на знаменитом мосту У-Бейн — самой длинной деревянной переправе в мире, которая особенно красива в мягком вечернем свете.
Рынки Мандалая, свободное время, переезд в Янгон
Утром прогуляемся по рынкам Мандалая, попробуем национальные закуски и приобретём сувениры. После обеда будет время для отдыха или самостоятельной прогулки.
Вечером сядем на ночной автобус в Янгон, чтобы утром вновь оказаться в столице.
Прибытие в Янгон, вылет в Бангкок
Ранним утром прибудем в Янгон. Завтракаем и, при желании, успеваем немного прогуляться или заехать на рынок за последними покупками. Затем вылетаем в Бангкок, где завершится наш тур.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|140 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Перелёты Бангкок - Янгон
- Все внутренние переезды
- Сопровождение
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бангкока и обратно
- Питание вне программы (от $2-5 за один приём)
- Дополнительные активности (например, полёт на воздушном шаре в Багане - от $300)