Как добраться до Сиддхартханагара на самолёте

В Сиддхартханагаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bhairawa Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сиддхартханагара

Бхайрава BWA Bhairawa Airport

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