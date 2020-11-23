Как добраться до Красноярска на самолёте
В Красноярске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yemelyanovo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Красноярска
- Емельяново (Д.А. Хворостовского) KJAYemelyanovo Airport
Самые дешёвые билеты в Красноярск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|1 999
|1ч 45м
|15.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|2 006
|2ч
|29.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 499
|2ч 30м
|15.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|2 549
|3ч 20м
|14.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|2 907
|1ч 30м
|26.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|2 980
|2ч
|20.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|3 069
|1ч 20м
|26.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 099
|4ч 35м
|20.12.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|3 123
|2ч 30м
|01.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|3 385
|1ч 30м
|14.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|3 485
|1ч 55м
|07.11.2020
|из 🇷🇺Братска
|3 705
|1ч 55м
|24.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 807
|28ч 35м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|3 885
|1ч 40м
|16.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|3 998
|7ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|4 196
|2ч
|04.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|4 215
|4ч 55м
|01.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|4 240
|2ч 15м
|24.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|4 303
|31ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|4 420
|14ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Пскова
|4 467
|19ч 5м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|4 498
|8ч (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|4 598
|9ч 35м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Брянска
|4 668
|9ч (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|4 686
|23ч 25м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|4 686
|23ч 15м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|4 686
|23ч (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Орска
|4 742
|24ч 50м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|4 806
|10ч 55м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|4 848
|16ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|4 850
|40ч 15м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|4 870
|19ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|4 870
|29ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|4 933
|22ч 20м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|4 970
|29ч 10м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|4 998
|17ч 15м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|5 061
|7ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|5 103
|25ч 5м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Кургана
|5 170
|21ч 15м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|5 170
|20ч 5м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|5 170
|12ч 45м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|5 189
|34ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|5 200
|3ч 30м
|15.10.2020
|из 🇷🇺Полярного
|5 200
|2ч 10м
|17.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|5 215
|23ч 30м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|5 250
|2ч
|14.11.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|5 279
|20ч 20м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|5 385
|34ч 10м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|5 399
|30ч 50м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|5 458
|29ч 30м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Магаса
|5 470
|12ч 45м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|5 498
|16ч 25м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|5 498
|17ч 5м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|5 498
|16ч 15м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Абакана
|5 531
|36ч 25м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|5 670
|21ч 40м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|5 721
|13ч 35м (⇵1)
|25.11.2020
|из Ялты
|5 778
|34ч 45м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|5 834
|37ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|6 070
|20ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|6 266
|30ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|6 308
|7ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|6 348
|13ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|6 469
|34ч 45м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|6 474
|15ч 55м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Калуги
|6 798
|18ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Белоярского
|6 818
|22ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Талакана
|6 850
|2ч
|19.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|6 950
|3ч 40м
|17.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|6 970
|28ч 45м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇮🇹Рима
|7 731
|10ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Усть-Илимска
|7 789
|15ч 25м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 801
|12ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|7 881
|40ч 40м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|7 995
|10ч 30м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|8 117
|16ч 10м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|8 156
|26ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|8 222
|18ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|8 276
|42ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Мирного
|8 300
|2ч 5м
|20.10.2020
|из 🇷🇺Липецка
|8 361
|40ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|8 643
|31ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|8 684
|37ч 20м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇬🇷Афин
|8 859
|29ч 40м (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|8 874
|30ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|8 885
|34ч 15м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|8 901
|48ч 30м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Кута
|8 908
|7ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|8 950
|6ч 40м
|10.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|8 950
|7ч
|01.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 986
|29ч 20м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|9 129
|15ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|9 187
|30ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|9 192
|20ч 35м (⇵1)
|20.03.2021
|из 🇮🇹Милана
|9 220
|29ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|9 228
|32ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|9 264
|10ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|9 339
|32ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Бора
|9 383
|1ч 55м
|13.10.2020
|из 🇷🇺Бугульмы
|9 384
|19ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Красноярска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Красноярска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Анталья, Стамбул и Калининград
- 18.11.202026.11.2020
- 18.11.202026.11.2020
- 17.11.202026.11.2020
- 21.10.202023.10.2020
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