Всё о Непале

Полезная информация о Непале

Что нужно знать о Непале: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 5 экскурсий
Флаг Непала
Флаг Непала
НазваниеНепал
Эмодзи флаг🇳🇵
Полное названиеКоролевство Непал
По-английскиNepal
СтолицаКатманду
ГородаСписок городов
Фотографии10 фото
ВалютаНепальская рупия
Площадь140 800 км²
Население28 431 494 чел.
Телефонный код+977
Код ISONP
Основной домен.NP
Соседние страны🇮🇳 Индия🇨🇳 Китай

Где находится Непал на карте

Достопримечательности

Эверест

Популярные экскурсии в Непале

Мистический Катманду
Мистический Катманду
4.9
15 отзывов
$
125
за чел.
Прогулка по городу с буддологом
Катманду
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
5
5 отзывов
$
150
за чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
Катманду
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
5
1 отзыв
$
130
за чел.
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
$
250
за чел.
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
Катманду
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
$
1500
за чел.
Увидеть вблизи самую высокую гору мира, потрясающие долины Гималаев и пережить непередаваемые эмоции
Катманду
Все экскурсии Катманду

Фотографии

Где находится Эверест на карте
Такими темпами Эверест превратится в свалку, на самом деле жуткое зрелище
Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей, первые покорители высочайшей вершины
Летом 2019 года непальские альпинисты собрали с Эвереста 11 тонн мусора
На самом деле гора Эверест завалена огромным количеством мусора и выглядит плачевно
Лавины, ещё один коварный враг на пути к вершине
Вершина великой Джомолунгмы
Сильный ветер - одна из опасностей подстерегающая альпинистов
10

Когда лучше лететь в Непал

Расписание авиа-рейсов