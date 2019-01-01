Полезная информация о Непале
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Флаг Непала
|Название
|Непал
|Эмодзи флаг
|🇳🇵
|Полное название
|Королевство Непал
|По-английски
|Nepal
|Столица
|Катманду
|Города
|Список городов
|Фотографии
|10 фото
|Валюта
|Непальская рупия
|Площадь
|140 800 км²
|Население
|28 431 494 чел.
|Телефонный код
|+977
|Код ISO
|NP
|Основной домен
|.NP
|Соседние страны
|🇮🇳 Индия🇨🇳 Китай
Где находится Непал на карте
Достопримечательности
Популярные экскурсии в Непале
4.9
15 отзывов
$
125
за чел.
Прогулка по городу с буддологом
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5 отзывов
$
150
за чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
5
1 отзыв
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130
за чел.
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
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