Tourpro A. проводит ещё 6 экскурсий

Замок де Хаар — сказочный уголок Средневековья в сердце современной Голландии.

Вас ожидает настоящее путешествие в удивительный мир старины. В Европе осталось лишь несколько замков, которые сохранили такой же идеальный образ средневековой крепости с башнями и валами, с каналами, воротами и подъемными мостами.

Первоначально готическое здание было воздвигнуто в XIV веке. В конце XIX столетия здесь прошли уникальные по своему масштабу реставрационные работы. Средневековый облик был возвращен не только самому замку, но и окружающим его садам, церкви и близлежащей деревушке Хаарзюйленс.

На экскурсии 🧭 Вы узнаете все об истории 📖 архитектуры замка, его интерьере и коллекциях. Де Хаар возвышается над парком с большими деревьями, как настоящий сказочный замок 🏰, в окружении старых садов и прудов. По легенде, в замке бродит привидение одного из его прежних владельцев: рыцаря Конрада, утонувшего во рву собственного замка.

Затем вас ждет путешествие в неменее красивый и старинный Утрехт.

Город славится своими тихими монастырями и церквями. Особенно известен Домский собор, его колокольня считается самой высокой в Голландии.

С высоты башни собора в хорошую погоду можно узреть почти полстраны.

Спустившись вниз, вы попадете в Сад Епископов с фонтаном и статуей пишущего монаха. Здесь же неподалеку расположена крытая аркада с прекрасными витражными окнами, соединяющая кафедральный собор со зданием знаменитого Утрехского университета.

Вокруг собора расположены кварталы исторической части города с великолепно сохранившейся средневековой застройкой.

Вас ждут прогулки вдоль канала Сингел, мимо старинных крепостных валов, до бастиона Звездной стражи (ныне — обсерватория), по типичным жилым кварталам, сопровождающиеся рассказами о многочисленных исторических зданиях, которые встретятся на пути.

Вы увидите и Дом Папы, и «Крест церквей», и, конечно, знаменитый Старый канал, вдоль набережнoй которого, у самой воды, расположились бесчисленные кафе и ресторанчики.