Tourpro A. проводит ещё 6 экскурсий

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Средневековый замок Де Хаар и город Утрехт

Tourpro A.
Tourpro A. – Гид из Амстердама
На экскурсии 🧭 вас ждет увлекательная экскурсия ⛳ по старинному замку де Хаар, который был построен еще в XIV веке.

Вы узнаете его историю 📖 и пройдете по его территории.

А после замка вы отправитесь в средневековый город 🏙️ Утрехт, прославившийся своими древними церквями, монастырями и атмосферными улочками.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €410 за экскурсию

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Средневековый замок Де Хаар и город Утрехт
Средневековый замок Де Хаар и город Утрехт
Замок де Хаар — сказочный уголок Средневековья в сердце современной Голландии.
Вас ожидает настоящее путешествие в удивительный мир старины. В Европе осталось лишь несколько замков, которые сохранили такой же идеальный образ средневековой крепости с башнями и валами, с каналами, воротами и подъемными мостами.
Первоначально готическое здание было воздвигнуто в XIV веке. В конце XIX столетия здесь прошли уникальные по своему масштабу реставрационные работы. Средневековый облик был возвращен не только самому замку, но и окружающим его садам, церкви и близлежащей деревушке Хаарзюйленс.
На экскурсии 🧭 Вы узнаете все об истории 📖 архитектуры замка, его интерьере и коллекциях. Де Хаар возвышается над парком с большими деревьями, как настоящий сказочный замок 🏰, в окружении старых садов и прудов. По легенде, в замке бродит привидение одного из его прежних владельцев: рыцаря Конрада, утонувшего во рву собственного замка.
Затем вас ждет путешествие в неменее красивый и старинный Утрехт.
Город славится своими тихими монастырями и церквями. Особенно известен Домский собор, его колокольня считается самой высокой в Голландии.
С высоты башни собора в хорошую погоду можно узреть почти полстраны.
Спустившись вниз, вы попадете в Сад Епископов с фонтаном и статуей пишущего монаха. Здесь же неподалеку расположена крытая аркада с прекрасными витражными окнами, соединяющая кафедральный собор со зданием знаменитого Утрехского университета.
Вокруг собора расположены кварталы исторической части города с великолепно сохранившейся средневековой застройкой.
Вас ждут прогулки вдоль канала Сингел, мимо старинных крепостных валов, до бастиона Звездной стражи (ныне — обсерватория), по типичным жилым кварталам, сопровождающиеся рассказами о многочисленных исторических зданиях, которые встретятся на пути.
Вы увидите и Дом Папы, и «Крест церквей», и, конечно, знаменитый Старый канал, вдоль набережнoй которого, у самой воды, расположились бесчисленные кафе и ресторанчики.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в замок
Начало и место завершения
🚩 холл вашего отеля
Средневековый замок Де Хаар и город Утрехт
Средневековый замок Де Хаар и город Утрехт
Средневековый замок Де Хаар и город Утрехт
Средневековый замок Де Хаар и город Утрехт

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tourpro A.
Tourpro A.
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