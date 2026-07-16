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Экскурсии в Утрехте

Найдено 6 экскурсий в Утрехте на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Влюбиться в волшебный Утрехт
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт
Погрузитесь в атмосферу Утрехта: величественные соборы, уютные каналы и вкуснейшие блюда ждут вас в этом чарующем городе
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Прогуляйтесь по улицам Утрехта, где сохранились следы римлян и рыцарей. Узнайте о Святом Мартине и средневековых легендах
Начало: У вокзала Утрехта (Utrecht Centraal)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €280 за всё до 6 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
Погрузитесь в историю Утрехта и атмосферу замка Де Хаар. Увлекательное путешествие в мир средневековья и тайн. Подходит для всей семьи
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €700 за всё до 6 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Уютный Утрехт в получасе от Амстердама - это город, где история оживает. Узнайте, чем гордится Утрехт, и погрузитесь в его уникальную атмосферу
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 10 чел.
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
Погрузитесь в атмосферу Утрехта, где средневековье встречается с современностью. Узнайте тайны города и насладитесь его уютом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€400 за всё до 10 чел.
Тур одного дня город Утрехт и замок де Хаар
5 часов
Индивидуальная
Тур одного дня город Утрехт и замок де Хаар
Начало: Ваша локация
Расписание: По договоренности
€560 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Это была восхитительная экскурсия, которая прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно. Огромное спасибо нашему замечательному гиду Елене, которая с
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такой любовью рассказывала о городе, что мы прониклись каждым его уголком!
Мы увидели не только главные туристические места города, но также Елена показала нам столько скрытых деталей, на которые без нее мы бы никогда не обратили внимания! История города очень богата на интересные факты и легенды!
Утрехт оказался очень уютным, красивым и интересным городом. Однозначно рекомендую всем!

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Д
Утрехт и замок Де Хаар
Интересно и увлекательно!
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M
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Елена прекрасно провела экскурсию по атмосферному городу Утрехту. Она очень ясно и интересно излагала факты и события города, научила отличать
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более современную кладку кирпича от старинной на зданиях, конечно подробно затронула тему охоты на ведьм и о рыцарях в истории Голландии и города Утрехта, показала уютные дворики и провела по городу маршрутом, который позволяет максимально окунуться в атмосферу города за 3 часа. Очень благодарны ей и рекомендуем ее в качестве гида по Утрехту!

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Елена
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Замечательная и очень разносторонняя экскурсия! Было много интересной информации и красивых мест, которые хочется посетить снова. Однозначно стоит посетить!
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Lena
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Огромное спасибо Лене за прекрасную, содержательную и интересную экскурсию по Утрехту. Хотим особо отметить высокий уровень знаний, чистую русскую речь,
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приятное и вежливое общение, внимание к нуждам гостей. С удовольствием рекомендуем этого знающего гида всем, кто хочет провести с пользой время в чудесном старинном городе Утрехе.

Огромное спасибо Лене за прекрасную, содержательную и интересную экскурсию по Утрехту. Хотим особо отметить высокий уровень
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В
Утрехт: пешком по Средневековью
Экскурсия понравилась, как раз то, что нам было нужно, неторопливо, с остановками и т. д. Наша цель была прочувствовать Утрехт, цель была достугнута.
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А
Влюбиться в волшебный Утрехт
Екатерина провела нас по Утрехту, и это была очень интересная экскурсия. Столько любопытных деталей - сами мы бы не обратили
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внимание или не поняли их значение. Екатерина - очень интеллигентный, образованный и всесторонне развитый человек. Мы получили огромное удовольствие от общения! Рекомендую!

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Н
Утрехт и замок Де Хаар
Все поправилось, рекомендую)
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С
Утрехт: пешком по Средневековью
Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Утрехт. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
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наше время очень редко можно встретить такое количество позитива, информации и легкости в подаче информации. Спасибо, спасибо, спасибо!!! Рекомендуем всем. Однозначно. И сами мечтаем еще вернуться!!! Спасибо, Татьяна)))

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Irina
Влюбиться в волшебный Утрехт
Утрехт стоит увидеть и Екатерина вам это докажет. Море информации заставило забыть об усталости. Мы получили удовольствие и чудесно провели время.
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Всего 21 отзыв в Утрехте

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Ответы на вопросы от путешественников по Утрехту

Самые популярные экскурсии в Утрехте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Влюбиться в волшебный Утрехт;
  2. Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм;
  3. Утрехт и замок Де Хаар;
  4. Утрехт: пешком по Средневековью;
  5. Утрехт. На поиск тайн и сокровищ.
Сколько стоит экскурсия по Утрехту в августе 2026
Сейчас в Утрехте можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 280 до 700. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на экскурсии по Утрехту и Нидерландам в 2026 году. Регулярные экскурсии на русском языке, начинающиеся от €280. Откройте для себя все достопримечательности Утрехта и его окрестностей