Все экскурсии в Утрехте

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Утрехте – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 19 ⭐ отзывов, цены от €140. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Утрехте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
Индивидуальная экскурсия
5
10
3ч 30м
182
за 1-7 чел.
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
По договоренности
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Индивидуальная экскурсия
5
8
3ч 30м
182
за 1-8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Войти в мир средневековых сводов, современной архитектуры и уюта в эталонных голландских традициях
Нескучные истории средневекового Утрехта
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
140
за 1-6 чел.
Нескучные истории средневекового Утрехта
Увидеть, услышать и почувствовать старинный голландский город на обзорной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Утрехта»

  • Отзыв на: Нескучные истории средневекового Утрехта
    А
    Алла
    9 сентября 2021
    5
    Мне повезло ещё одну экскурсию провести с Анной. Все было прекрасно, даже лучше чем в Амстердаме. Достаточно много информации, но не больше чем ты готов воспринимать, настрой гида только на меня и мои предпочтения. Я искренне советую проводить экскурсии только с этим гидом. Вы можете задавать вопросы не только касательно вашего плана, но и все что вас интересует дополнительно и получите на них исчерпывающие ответы.
  • Отзыв на: Влюбиться в волшебный Утрехт!
    Н
    Наталья
    1 сентября 2021
    5
    Мы действительно влюбились в город. Утрехт очаровательный и очень уютный. А Катя прекрасный рассказчик и приятный человек!
  • Отзыв на: Влюбиться в волшебный Утрехт!
    О
    Ольга
    17 августа 2021
    5
    Мы ходили на экскурсию с детьми, и гид Катя прекрасно придумала с заданиями для них во время экскурсии. Так что им было тоже интересно)
  • Отзыв на: Влюбиться в волшебный Утрехт!
    J
    Julia
    7 декабря 2019
    5
    Отличная экскурсия: познавательная, эмоциональная и очень насыщенная!
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