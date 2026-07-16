Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт
Погрузитесь в атмосферу Утрехта: величественные соборы, уютные каналы и вкуснейшие блюда ждут вас в этом чарующем городе
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Прогуляйтесь по улицам Утрехта, где сохранились следы римлян и рыцарей. Узнайте о Святом Мартине и средневековых легендах
Начало: У вокзала Утрехта (Utrecht Centraal)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
Погрузитесь в историю Утрехта и атмосферу замка Де Хаар. Увлекательное путешествие в мир средневековья и тайн. Подходит для всей семьи
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €700 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Уютный Утрехт в получасе от Амстердама - это город, где история оживает. Узнайте, чем гордится Утрехт, и погрузитесь в его уникальную атмосферу
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт. На поиск тайн и сокровищ
Погрузитесь в атмосферу Утрехта, где средневековье встречается с современностью. Узнайте тайны города и насладитесь его уютом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Тур одного дня город Утрехт и замок де Хаар
Начало: Ваша локация
Расписание: По договоренности
€560 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Это была восхитительная экскурсия, которая прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно. Огромное спасибо нашему замечательному гиду Елене, которая с
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Д
Интересно и увлекательно!
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M
Елена прекрасно провела экскурсию по атмосферному городу Утрехту. Она очень ясно и интересно излагала факты и события города, научила отличать
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Замечательная и очень разносторонняя экскурсия! Было много интересной информации и красивых мест, которые хочется посетить снова. Однозначно стоит посетить!
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Огромное спасибо Лене за прекрасную, содержательную и интересную экскурсию по Утрехту. Хотим особо отметить высокий уровень знаний, чистую русскую речь,
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В
Экскурсия понравилась, как раз то, что нам было нужно, неторопливо, с остановками и т. д. Наша цель была прочувствовать Утрехт, цель была достугнута.
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А
Екатерина провела нас по Утрехту, и это была очень интересная экскурсия. Столько любопытных деталей - сами мы бы не обратили
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Н
Все поправилось, рекомендую)
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С
Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Утрехт. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
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Утрехт стоит увидеть и Екатерина вам это докажет. Море информации заставило забыть об усталости. Мы получили удовольствие и чудесно провели время.
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Всего 21 отзыв в Утрехте
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Ответы на вопросы от путешественников по Утрехту
Самые популярные экскурсии в Утрехте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Утрехту в августе 2026
Сейчас в Утрехте можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 280 до 700. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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