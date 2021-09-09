Отзыв на: Нескучные истории средневекового Утрехта

А Алла 5

Мне повезло ещё одну экскурсию провести с Анной. Все было прекрасно, даже лучше чем в Амстердаме. Достаточно много информации, но не больше чем ты готов воспринимать, настрой гида только на меня и мои предпочтения. Я искренне советую проводить экскурсии только с этим гидом. Вы можете задавать вопросы не только касательно вашего плана, но и все что вас интересует дополнительно и получите на них исчерпывающие ответы.