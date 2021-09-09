Все экскурсии в Утрехте
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Утрехте – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 19 ⭐ отзывов, цены от €140. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Утрехте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт!
Войти в мир средневековых сводов, современной архитектуры и уюта в эталонных голландских традициях
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€140
за 1-6 чел.
Нескучные истории средневекового Утрехта
Увидеть, услышать и почувствовать старинный голландский город на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Утрехта»
- Отзыв на: Нескучные истории средневекового УтрехтаААлла9 сентября 2021Мне повезло ещё одну экскурсию провести с Анной. Все было прекрасно, даже лучше чем в Амстердаме. Достаточно много информации, но не больше чем ты готов воспринимать, настрой гида только на меня и мои предпочтения. Я искренне советую проводить экскурсии только с этим гидом. Вы можете задавать вопросы не только касательно вашего плана, но и все что вас интересует дополнительно и получите на них исчерпывающие ответы.
- ННаталья1 сентября 2021Мы действительно влюбились в город. Утрехт очаровательный и очень уютный. А Катя прекрасный рассказчик и приятный человек!
- ООльга17 августа 2021Мы ходили на экскурсию с детьми, и гид Катя прекрасно придумала с заданиями для них во время экскурсии. Так что им было тоже интересно)
- JJulia7 декабря 2019Отличная экскурсия: познавательная, эмоциональная и очень насыщенная!