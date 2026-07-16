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такой любовью рассказывала о городе, что мы прониклись каждым его уголком!

Мы увидели не только главные туристические места города, но также Елена показала нам столько скрытых деталей, на которые без нее мы бы никогда не обратили внимания! История города очень богата на интересные факты и легенды!

Утрехт оказался очень уютным, красивым и интересным городом. Однозначно рекомендую всем!