Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

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Фольклорная деревенька Заансе Сханс и рыбацкая деревенька Волендам

Гид S.
Гид S. – Гид из Гааги
Фольклорная деревенька Заансе Сханс и рыбацкая деревенька Волендам
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Фольклорная деревенька Заансе Сханс и рыбацкая деревенька Волендам
Фольклорная деревенька Заансе Сханс и рыбацкая деревенька Волендам
Живописная деревушка под названием Zaanse Schans (Заансе Сханс) расположена недалеко от Заандама. Деревня, находящаяся на берегах реки Заан (Zaan) является точной копией типичного ландшафта польдеров Северной Голландии.
Центр деревеньки состоит из покрашенных в зеленый цвет деревянных домов и мельниц, относящихся к 17–19 вв.
Эти дома были полностью реконструированы в Заансе Сханс, хотя многие из них взяты из других мест в Голландии. Прогуливаясь по улочке этого музея на открытом воздухе можно посетить дома в которых представлены коллекции местного искусства или образцы ремесел: мастерская по изготовлению сыра, музей-пекарня, мастерская по изготовлению кломпенов (традиционной голландской обуви из дерева), магазинчик с предметами антиквариата, дом в котором можно увидеть типичную купеческую обстановку Het Noordenhuis museum, посетить музей 🖼 часов и музей посвященный первому голландскому «супермаркету». Здесь также находятся мельницы: краскотерка, мельница для распилки дерева, мельница для произвожства растительного масла, по производству краски и мельница для осушения польдеров.
Некоторые из них продолжают работать и открыты для посещения.
На небольшом удалении от Заансе Сханс находится деревенька рыбаков Волендам, из-за религиозных разногласий находившаяся более двухсот лет в изоляции и сохранившая поэтому своеобразную культуру и архитектуру. Здесь Вы сможете продегустировать малосольную селедку и копченого угря, которыми так славится страна.
Опция: обед (ужин) в одном из лучших рыбных ресторанов страны с собственной коптильней.
Начало и место завершения
🚩 The Hague
Фольклорная деревенька Заансе Сханс и рыбацкая деревенька Волендам
Фольклорная деревенька Заансе Сханс и рыбацкая деревенька Волендам

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Гид S.
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