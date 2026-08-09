Еще несколько необычных экскурсий в Хертогенбосе

Хертогенбос — город, где оживают фантазии Иеронима Босха, а за каждым поворотом скрываются средневековые легенды и необычные архитектурные находки.
Мы прогуляемся по старинным улицам, познакомимся с загадочными персонажами, увидим собор Святого Иоанна, подземные каналы и старейший кирпичный дом Нидерландов.
По пути заглянем в атмосферные лавки, попробуем местные специалитеты и узнаем, почему этот город считают одним из самых необычных в стране.
Мы прогуляемся по старинным улицам, познакомимся с загадочными персонажами, увидим собор Святого Иоанна, подземные каналы и старейший кирпичный дом Нидерландов.
По пути заглянем в атмосферные лавки, попробуем местные специалитеты и узнаем, почему этот город считают одним из самых необычных в стране.
Описание экскурсииХертогенбос — один из самых красивых и атмосферных городов Нидерландов, где средневековые улочки соседствуют с фантастическими существами, а история переплетается с легендами. Здесь жил и творил Иероним Босх, и кажется, что герои его картин до сих пор скрываются за фасадами домов, на крышах соборов и в тихих городских двориках. Во время прогулки мы разыщем самых необычных персонажей босхианы, заглянем в сад Босха и всемирно известный арт-центр Иеронима Босха, а также узнаем, почему творчество художника продолжает вдохновлять современных мастеров, театры и световые фестивали. Нас ждут уютные переулки, старинные площади, подземные каналы и удивительные истории, которые делают Хертогенбос совершенно непохожим на другие города страны. Вы узнаете, зачем жители строили дома «задом наперёд», почему здесь появились дома-мосты и какие секреты хранит старинный канал Биннендизе (Binnendieze). При желании можно прокатиться по нему на лодке прямо под улицами и домами. Особое впечатление производит величественный собор Святого Иоанна, населённый сотнями фантастических существ, химер и драконов. Мы поговорим о символике собора, его истории, необычных скульптурах и даже найдём здесь русскую икону. На Рыночной площади сохранились здания XIII–XVI веков, среди которых находится старейший кирпичный дом Нидерландов — Де Мориан (De Moriaan), мастерская Босха, средневековый колодец и ратуша. По вторникам и четвергам здесь работает городской рынок, где можно попробовать местные сыры, голландскую сельдь, «киббелинг» и другие традиционные блюда. Мы заглянем в бывшую церковь Святого Иосифа, увидим неоготическое здание Братства Богоматери, существующего с XIV века, познакомимся с духом Тиля Уленшпигеля и вспомним времена инквизиции, городских ярмарок и борьбы за свободу. Во время прогулки будет немало возможностей заглянуть в необычные дизайнерские магазины, атмосферные бары и попробовать знаменитое пирожное Боше бол (Bossche Bol), рецепт которого прославил Хертогенбос далеко за пределами Нидерландов. Завершится экскурсия в современном районе Армада (Armada), где станет очевидно, что смелая архитектура и оригинальный дизайн давно стали визитной карточкой этого удивительного города.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтан «Дракон»
- Старый канал Биннендизе (Binnendieze)
- Рыночную площадь
- Ратушу
- Статую и мастерскую Иеронима Босха
- Старейший кирпичный дом Нидерландов - Де Мориан (De Moriaan)
- Средневековый колодец
- Собор Святого Иоанна
- Бывшую церковь Святого Иосифа
- Здание Братства Богоматери
- Арт-центр Иеронима Босха
- Современный район Армада (Armada)
- Сад Босха
- Необычные граффити и дизайнерские лавки
- Подземный канал Биннендизе (по желанию - прогулка на лодке)
- Городской рынок (по вторникам и четвергам)
Что включено
- Услуги гида
- Посещение Собора Святого Иоанна
- Памятные фотографии
- Дегустация сыров
Что не входит в цену
- Посещение:/n Музея карнавала/n Арт-центра Иеронима Босха/n Музей Северного Брабанта с работами Ван Гога
- Прогулка по подземным каналам под домами и улицами города
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€400 за человека