Еще несколько необычных экскурсий в Хертогенбосе

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хертогенбос — город, где оживают фантазии Иеронима Босха, а за каждым поворотом скрываются средневековые легенды и необычные архитектурные находки.



Мы прогуляемся по старинным улицам, познакомимся с загадочными персонажами, увидим собор Святого Иоанна, подземные каналы и старейший кирпичный дом Нидерландов.



По пути заглянем в атмосферные лавки, попробуем местные специалитеты и узнаем, почему этот город считают одним из самых необычных в стране.

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Хертогенбосе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за человека 🇷🇺 русский 3 часа 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Хертогенбос — один из самых красивых и атмосферных городов Нидерландов, где средневековые улочки соседствуют с фантастическими существами, а история переплетается с легендами. Здесь жил и творил Иероним Босх, и кажется, что герои его картин до сих пор скрываются за фасадами домов, на крышах соборов и в тихих городских двориках. Во время прогулки мы разыщем самых необычных персонажей босхианы, заглянем в сад Босха и всемирно известный арт-центр Иеронима Босха, а также узнаем, почему творчество художника продолжает вдохновлять современных мастеров, театры и световые фестивали. Нас ждут уютные переулки, старинные площади, подземные каналы и удивительные истории, которые делают Хертогенбос совершенно непохожим на другие города страны. Вы узнаете, зачем жители строили дома «задом наперёд», почему здесь появились дома-мосты и какие секреты хранит старинный канал Биннендизе (Binnendieze). При желании можно прокатиться по нему на лодке прямо под улицами и домами. Особое впечатление производит величественный собор Святого Иоанна, населённый сотнями фантастических существ, химер и драконов. Мы поговорим о символике собора, его истории, необычных скульптурах и даже найдём здесь русскую икону. На Рыночной площади сохранились здания XIII–XVI веков, среди которых находится старейший кирпичный дом Нидерландов — Де Мориан (De Moriaan), мастерская Босха, средневековый колодец и ратуша. По вторникам и четвергам здесь работает городской рынок, где можно попробовать местные сыры, голландскую сельдь, «киббелинг» и другие традиционные блюда. Мы заглянем в бывшую церковь Святого Иосифа, увидим неоготическое здание Братства Богоматери, существующего с XIV века, познакомимся с духом Тиля Уленшпигеля и вспомним времена инквизиции, городских ярмарок и борьбы за свободу. Во время прогулки будет немало возможностей заглянуть в необычные дизайнерские магазины, атмосферные бары и попробовать знаменитое пирожное Боше бол (Bossche Bol), рецепт которого прославил Хертогенбос далеко за пределами Нидерландов. Завершится экскурсия в современном районе Армада (Armada), где станет очевидно, что смелая архитектура и оригинальный дизайн давно стали визитной карточкой этого удивительного города.

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