Еще несколько необычных экскурсий в Хертогенбосе

Город-крепость, город 🏙️ - оплот католической веры, родина одного из самых известных, загадочных и сумасшедших художников за всю историю 📖 человечества. Но и город обволакивающего уюта, узких средневековых переулков, подземных каналов и волшебных сказок с хорошим концом. Хертогенбос считается чуть не самым красивым городом страны. Но если бы нужно было описать его одним словом, мы бы выбрали слово “удивительный”. Потому что удивляться во время прогулки вы будете постоянно. А уж путешествия во времени, из Средневековья в современность, из Нового времени - в будущее, вы и вовсе начнете считать делом обыденным и само собой разумеющимся.

Конечно, первая ассоциация с городом - великий мастер и знаменитый безумец Иероним Босх. Именно здесь он жил и писал картины, которые до сих пор будоражат умы, приводят в восторг 🔥, удивляют, возмущают, пугают, а самых проницательных, бывает, и изрядно веселят. В Хертогенбосе проходит множество посвященных художнику событий, иногда крайне необычных. Можно подгадать время и попасть, например, в цирк на представление, посвященное героям картин Босха, или на световое шоу. Но даже даже в самый обычный день вы сможете познакомиться с персонажами босхианы: их фигурки встречаются по всему городу в самых неожиданных местах. Прогуливаясь по средневековым улочкам, мы с вами найдем самые интересные из них. А чтобы полностью ощутить атмосферу легкого безумия, заглянем в сад Босха и известный на весь мир арт-центр художника.

Но и помимо героев Босха в городе огромное количество жанровой скульптуры. А какое множество персонажей населяет собор святого Иоанна! И ведь у каждой фигурки - своя история! Куда чуть не вприпрыжку бегут эти старички? Откуда в городе драконы? Зачем человечек затащил на самую крышу тяжелый мешок? Узнаем!

А с некоторыми персонажами попробуем и подружиться. Говорят, они способны дарить удачу и улаживать неприятности. А это лишним никогда не бывает!😃

Попробуем догадаться, зачем городу понадобились подземные каналы и какие тайны они хранят. А при желании и прокатимся на лодке ⚓ под площадями, домами и улицами. Разберемся, что за каприз заставил средневековых жителей строить свои дома “задом наперед”, какой цели служат дома-мосты и какие еще чудачества свойственны горожанам.

Старейшее кирпичное здание Нидерландов XIII века - De Moriaan

Встретимся с духом Тиля Уленшпигеля. Вместе с ним перед нами пройдут тени легендарных сражений и костров инквизиции, средневековых ярмарок и лопнувшего от смеха шута, великих нищих и жалких правителей. А заодно узнаем, по какому нелепому недоразумениюю в Нидерландах герой Шарля де Костера значительно популярнее, чем в Бельгии, на родине писателя.

Плутая по узким средневековым улочкам, мы то и дело будем заглядывать в уютные дворы и необычные магазинчики. Нет лучше города, чтобы бесцельно бродить, разглядывая прелюбопытные детали, наблюдая за тем, как живут брабантцы и, конечно, заглядывая в самые симпатичные лавки и удивительные кафе.

В самом центре, на рыночной площади, увидим несколько построек, сохранившихся с XIII-XVI веков, - самый старый кирпичный дом страны, средневековый колодец, мастерскую Босха и Ратушу. По вторникам и четвергам посреди площади раскидывается городской рынок, где мы непременно попробуем местные сыры, «киббелинг» и восхитительную голландскую селедку. Причем сделаем это совершенно особым образом😃

По дороге к захватывающему дух своим величием, масштабностью и тончайшей работой Собору Святого Иоанна узнаем, как запутать дьявола. Говорят, некоторым жителям города это удалось. Поговорим об удивительной истории собора, познакомимся с самыми любопытными из населяющих собор существ, найдем среди икон русскую.

Заглянем в здание бывшей церкви Святого Иосифа XIX века и выясним, для чего она используется теперь. Поговорим о том, что можно встретить в голландских соборах. Увидим красивейшее здание в неоготическом стиле Братства Богоматери, которое существует с XIV века. Его членами были очень известные люди. Какие? Узнаем во время прогулки.

А еще Хертогенбос - это отличное место для шопинга. И это касается не только одежды. То ли благодаря влиянию великого соотечественника, то ли из-за какого-то загадочного состава воздуха, но более сумасшедших и креативных дизайнерских лавок и шоу-румов не найти чуть не во всех Нидерландах. А если вы не попробуете местный специалитет - пирожное Bossche Bol - то наверняка будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь😃. Тем более, что правильный рецепт сохранился только в одной лавке в мире. Так же, как будете жалеть, если не пройдетесь по местным барам и пабам. Скажем по секрету, что атмосферу города называют “бургундской”. И вовсе не напрасно - проверено! А лучший в стране магазин виски, а сыр, а...

Закончим прогулку 👣 в новом районе города, где убедимся, что удивительная современная архитектура есть не только в Роттердаме.

Что мы увидим:

•Фонтан «Дракон»

•Старый канал Бинендизе

•Ратуша

•Статуя и мастерская Иеронима Босха

•Средневековый колодец

•Самая старая кирпичная постройка

•Собор Святого Иоанна

•Бывшая церковь ⛪ Святого Иосифа

•Музей Братства Богоматери

•Арт-центр Иеронима Босха

•Новый район Армада

А также:

•Попробуем местную сладость-Бош Боллены

•Прогуляемся в необычном парке 🌳 города

•Увидим восхитительные граффити

•Познакомимся с героями картин Босха поближе

•Попробуем позвонить ангелу

•Проплывем по старинному каналу Бинендизе

•Посетим городской рынок и попробуем фермерский сыр, вафли с карамелью, голландскую сельдь и «киббелинг» (вторник, четверг)

Стоимость экскурсии:

€ 156 за 1-4 человек или €39 за человека, если вас больше

Продолжительность экскурсии:

3, 5 часа (каждый дополнительный час работы гида - 40 евро)