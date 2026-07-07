Неймеген — старейший город Нидерландов.В его снах из прошлого — древние римляне и Каролинги, викинги и ганзейские купцы, ведьмы и алхимики, Фридрих Барбаросса и Карла V Великого. А его настоящее

— это олицетворение горячо любимого голландцами слова «gezellig», или уюта. На прогулке по знаковым местам города вы проследите его двухтысячелетнюю историю, познакомитесь с архитектурой голландского Возрождения и пройдетесь по местному Кварталу красных фонарей. А также навестите черных лебедей в парке Кроненбургер и отведаете пива на старейшей пивоварне.

Описание экскурсии

История города в парке Валкхоф

Мы встретимся на центральном вокзале и отправимся к центру, а по дороге вы узнаете, где раньше находились крепостные стены и заканчивался город. В главном историческом месте Нидерландов — парке Валкхоф, на территории которого стоял римский лагерь, а позже замок Карла Великого, вы услышите о становлении Неймегена, его переходах под власть разных правителей и роли в жизни страны. Поговорим также о знаковых постройках парка: старейшем голландском здании, церкви Святого Николая, и руинах Барбароссы — часовни Святого Мартина середины 12 века. А чуть позже вы побываете на Площади 1944 года, где немного поговорим о трагических событиях Второй мировой войны и участии города в «Движении освобождения».

Жизнь в самобытных кварталах Неймегена

Гуляя по старейшей торговой улочке, вы рассмотрите аутентичные дома 15-17 веков и современные магазины, где можно встретить самые разные товары: от марокканских светильников до самодельных кукол. В стороне от оживленной улицы вас будет ждать симпатичный дворик, куда вы заглянете в гости к местному жителю. На площади Йориса Ивенса выясните, чем он известен и как его имя связано с СССР. Кроме того, по пути вам предстоит открыть местный Квартал красных фонарей (а вы думали, он только в Амстердаме?).

Средневековая атмосфера в сердце города

На главной площади Гроте Маркт вы осмотрите пышное здание Палаты весов, познакомитесь с удивительными историями рыночной площади, самого старого кафе Неймегена, и легендой, связанной с символом города — статуей Марикен. В церкви Святого Стефана я расскажу об особенностях архитектурного стиля Возрождения в голландском исполнении. Поднявшись на башню, вы взглянете на Неймеген с нового ракурса. На велосипедной парковке я покажу неожиданную находку археологов.

Отведать местного пива, покормить оленей и посетить музей велосипедов

Спускаясь к реке, вы познакомитесь с гербом города и откроете тайну старинной башни, а на набережной затронем тему наводнений. В старейшей пивоварне города у вас будет возможность продегустировать разные сорта местного пива. Вы посетите единственный в Нидерландах музей велосипедов, музей археологии и современного искусства и осмотрите башню Бельведер 16 века. И это еще не все: в прекрасном парке Кроненбургер вы осмотрите старинную пороховую башню 15 века, сможете покормить уток, оленей и козочек и встретите семейство черных лебедей.

🚩 Если вы приедете в субботу или понедельник, то мы зайдем с вами на городской рынок, где вы сможете попробовать фермерские сыры, знаменитую голландскую сельдь, традиционный киббелинг и вафли с карамелью.

Организационные детали

Входит в стоимость : кормление уток, лебедей и оленей; посещение церкви Святого Стефана и часовни Святого Николая; дегустация сыров.

: кормление уток, лебедей и оленей; посещение церкви Святого Стефана и часовни Святого Николая; дегустация сыров. Оплачивается отдельно: транспортные расходы; посещение музея велосипедов; подъем на башню церкви Святого Стефана; дегустация пива.

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.