Мои заказы

Неймеген: средневековый шарм и уют по-голландски

Познакомиться с историческим наследием и самобытной атмосферой города
Неймеген — старейший город Нидерландов.

В его снах из прошлого — древние римляне и Каролинги, викинги и ганзейские купцы, ведьмы и алхимики, Фридрих Барбаросса и Карла V Великого. А его настоящее
читать дальшеуменьшить

— это олицетворение горячо любимого голландцами слова «gezellig», или уюта.

На прогулке по знаковым местам города вы проследите его двухтысячелетнюю историю, познакомитесь с архитектурой голландского Возрождения и пройдетесь по местному Кварталу красных фонарей. А также навестите черных лебедей в парке Кроненбургер и отведаете пива на старейшей пивоварне.

Неймеген: средневековый шарм и уют по-голландски
Неймеген: средневековый шарм и уют по-голландски
Неймеген: средневековый шарм и уют по-голландски

Описание экскурсии

История города в парке Валкхоф

Мы встретимся на центральном вокзале и отправимся к центру, а по дороге вы узнаете, где раньше находились крепостные стены и заканчивался город. В главном историческом месте Нидерландов — парке Валкхоф, на территории которого стоял римский лагерь, а позже замок Карла Великого, вы услышите о становлении Неймегена, его переходах под власть разных правителей и роли в жизни страны. Поговорим также о знаковых постройках парка: старейшем голландском здании, церкви Святого Николая, и руинах Барбароссы — часовни Святого Мартина середины 12 века. А чуть позже вы побываете на Площади 1944 года, где немного поговорим о трагических событиях Второй мировой войны и участии города в «Движении освобождения».

Жизнь в самобытных кварталах Неймегена

Гуляя по старейшей торговой улочке, вы рассмотрите аутентичные дома 15-17 веков и современные магазины, где можно встретить самые разные товары: от марокканских светильников до самодельных кукол. В стороне от оживленной улицы вас будет ждать симпатичный дворик, куда вы заглянете в гости к местному жителю. На площади Йориса Ивенса выясните, чем он известен и как его имя связано с СССР. Кроме того, по пути вам предстоит открыть местный Квартал красных фонарей (а вы думали, он только в Амстердаме?).

Средневековая атмосфера в сердце города

На главной площади Гроте Маркт вы осмотрите пышное здание Палаты весов, познакомитесь с удивительными историями рыночной площади, самого старого кафе Неймегена, и легендой, связанной с символом города — статуей Марикен. В церкви Святого Стефана я расскажу об особенностях архитектурного стиля Возрождения в голландском исполнении. Поднявшись на башню, вы взглянете на Неймеген с нового ракурса. На велосипедной парковке я покажу неожиданную находку археологов.

Отведать местного пива, покормить оленей и посетить музей велосипедов

Спускаясь к реке, вы познакомитесь с гербом города и откроете тайну старинной башни, а на набережной затронем тему наводнений. В старейшей пивоварне города у вас будет возможность продегустировать разные сорта местного пива. Вы посетите единственный в Нидерландах музей велосипедов, музей археологии и современного искусства и осмотрите башню Бельведер 16 века. И это еще не все: в прекрасном парке Кроненбургер вы осмотрите старинную пороховую башню 15 века, сможете покормить уток, оленей и козочек и встретите семейство черных лебедей.

🚩 Если вы приедете в субботу или понедельник, то мы зайдем с вами на городской рынок, где вы сможете попробовать фермерские сыры, знаменитую голландскую сельдь, традиционный киббелинг и вафли с карамелью.

Организационные детали

  • Входит в стоимость: кормление уток, лебедей и оленей; посещение церкви Святого Стефана и часовни Святого Николая; дегустация сыров.
  • Оплачивается отдельно: транспортные расходы; посещение музея велосипедов; подъем на башню церкви Святого Стефана; дегустация пива.

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Неймегене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 3797 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
читать дальшеуменьшить

любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

от €182 за человека