дек
Описание тура
Организационные детали
Зима на севере – то время, когда погода и природа может внести свои коррективы в наши планы. Поэтому мы можем варьировать нашу программу, заменять дни и локации, импровизировать и т. п. Так даже интереснее, правда?
Рекомендации по билетам, прямые внутренние рейсы в аэропорт Harstad/Narvik (EVE)
День 1. Туда:
Прибытие в аэропорт (EVE) днём, будет один общий трансфер (ехать около 2-2,5 ч.).
Oslo Gardermoen (OSL) — Harstad/Narvik (EVE)
08:55 — 10:35 (1 час 40 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle Aircraft: Boeing 737-800
День 6 (завершающий). Обратно:
Вылет из аэропорта (EVE) утром-днём, будет один общий трансфер (ехать около 2-2,5 ч.).
Harstad/Narvik (EVE) — Oslo Gardermoen (OSL)
11:05 — 12:50 (1 час 45 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 365 (тогда выезжать в аэропорт нужно около 7:00-07:30 утра)
Напоминаем, у нас будет общий трансфер: встретим группу один раз после прибытия всех и отвезём в аэропорт к первому рейсу — ориентируйтесь на рекомендованные рейсы. Дом находится далеко от аэропорта, добраться самостоятельно непросто (в день есть 2-4 автобуса между аэропортом и ближайшей к дому остановкой).
Проживание. В частных домах/коттеджах. Простое комфортное размещение, без роскоши: общие душ, кухня, и т. п. Как правило, по 2 человека в комнате.
Дом на Мор-фьорде, с сауной прямо на берегу фьорда и потрясающим видом (4 ночи) и уютный дом в городе Рейне (1 ночь).
Питание. Не включено в стоимость. Поможем всё организовать. Очень удобно закупать продукты и готовить в доме. Также в дни, когда мы в городе, будем останавливаться в кафе и ресторанах.
Транспорт. Комфортный минивэн.
Уровень сложности. Тур для любителей зимнего отдыха на природе. Требуется средняя физическая подготовка и тёплая одежда! Зимние треккинги в основном осложнены снегом, но нам на помощь придут снегоступы, палки.
Прогулки, в среднем, по 5-10 километров, подъёмы — до 500 метров.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Гражданам РФ нужна шенгенская виза.
Программа тура по дням
Встреча, путь до острова, отдых в доме с баней
Встречаемся в аэропорту Нарвика/Эвенеса и едем на острова. Рекомендуем прилететь из Осло в дневное время, мы будем встречать вас в середине дня. Дорога до островов займёт около 2 часов. По прибытии на остров Ауствогёя разместимся в уютном доме на Мор-фьорде, откуда открываются головокружительные виды. А ещё в нашем распоряжении будет баня, прямо из которой можно ловить северное сияние!
Треккинг на гору Пилан
Сегодня возможны два варианта программы: морская прогулка в поисках китов (за доплату, по погоде) с рыбалкой или прогулка на гору Пилан у фьорда. Поднимемся на вершину, которую видно прямо от дома, чтобы посмотреть на фьорд сверху! Треккинги на Лофотенах не длинные, но довольно крутые — нам помогут снегоступы и палки, а со всех сторон будут окружать горы.
Вечером вернёмся в дом и будем поджидать северное сияние.
Знакомство со столицей Лофотенских островов, мини-круиз по Тролльфьорду
В этот день отправимся в столицу Лофотенских островов — город Свольвер. Полюбуемся живописным фьордом и разноцветными домиками на фоне заснеженных скал и холмов.
Совершим мини-круиз (5-6 часов) на корабле по Тролльфьорду. Если позволят время, погода и силы, поднимемся на смотровую площадку над городом (подъём занимает 2-3 часа), чтобы насладиться панорамой города сверху.
Вечером, уже по традиции, караулим северное сияние.
Рыбацкие деревушки и ночь в Рейне
Позавтракав, поедем в направлении рыбацкого городка Рейне, где останемся на ночь. Жизнь на Лофотенских островах подчинена рыболовству. Вы убедитесь в этом, познакомившись с укладом жизни местных деревушек. Мы осмотрим фотогеничные рыбацкие домики, увидим, как заготавливают и сушат рыбу, при желании можно будет купить вкусных «сувениров».
Если позволят погода и время, поднимемся на смотровую площадку над городом (крутой высокий подъём), чтобы полюбоваться видами. Вечером, уже в новой локации, ждём появления северного сияния.
По можно добавить такие развлечения, как прогулка на лыжах, каякинг, прогулка на корабле по фьорду (за дополнительную оплату).
Пляж Квалвика, возвращение на Мор-фьорд
Сегодня побываем на одном из самых красивых пляжей Лофотенов — пляже Квалвика. Увидим открытую Атлантику и насладимся суровой эстетикой севера.
При желании и за доплату, можем посетить 1-2 музея, например, Музей викингов или Музей стекла и керамики.
К вечеру вернёмся в первое место нашего размещения — дом на фьорде — и снова подождём северное сияние.
Отъезд
Утром мы покидаем наш уютный дом и едем в аэропорт Харстад/Нарвик к первому рейсу участников, дорога займёт около 2-2,5 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы из/в аэропорт
- Экскурсии и трансферы по программе
- Экскурсия на корабле из Свольвера
- Услуги местного русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание
- Оформление шенгенской визы и страховки
- Входные билеты в музеи
- Морская прогулка в поисках китов - около €160
- Доплата за одноместное размещение - €200
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Если вдруг нужна будет помощь в организации экскурсий или туров по Норвегии, то смело пишите Светлане!
Большое спасибо за экскурсию! Замечательный гид!
Светлана, захотелось вам сказать спасибо, что выручили и подсказали! Столько красоты мои глаза никогда не видели
Невероятная Норвегия!