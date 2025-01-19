Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам

Прогуляться по рыбацким деревушкам, совершить мини-круиз по фьорду и покараулить северное сияние
Вас ждёт северное сияние среди заснеженных гор, полярная ночь и тихие деревушки. Мы будем подниматься в горы, любоваться невероятными пейзажами и ловить дзен. Прокатимся на корабле и насладимся видами из
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окна в поездках на автомобиле. Вы увидите столицу Лофотенских островов — город Свольвер. Побываете в известном красными домиками в окружении грандиозных скал рыбацком посёлке Рейне. Погуляете по одному из самых красивых местных пляжей Квалвика. А 4 ночи мы проведём в небольшом уютном доме с сауной прямо на берегу фьорда.

5
2 отзыва
Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
Ближайшие даты:
31
дек
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Зима на севере – то время, когда погода и природа может внести свои коррективы в наши планы. Поэтому мы можем варьировать нашу программу, заменять дни и локации, импровизировать и т. п. Так даже интереснее, правда?

Рекомендации по билетам, прямые внутренние рейсы в аэропорт Harstad/Narvik (EVE)

День 1. Туда:
Прибытие в аэропорт (EVE) днём, будет один общий трансфер (ехать около 2-2,5 ч.).
Oslo Gardermoen (OSL) — Harstad/Narvik (EVE)
08:55 — 10:35 (1 час 40 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle Aircraft: Boeing 737-800

День 6 (завершающий). Обратно:
Вылет из аэропорта (EVE) утром-днём, будет один общий трансфер (ехать около 2-2,5 ч.).
Harstad/Narvik (EVE) — Oslo Gardermoen (OSL)
11:05 — 12:50 (1 час 45 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 365 (тогда выезжать в аэропорт нужно около 7:00-07:30 утра)

Напоминаем, у нас будет общий трансфер: встретим группу один раз после прибытия всех и отвезём в аэропорт к первому рейсу — ориентируйтесь на рекомендованные рейсы. Дом находится далеко от аэропорта, добраться самостоятельно непросто (в день есть 2-4 автобуса между аэропортом и ближайшей к дому остановкой).

Проживание. В частных домах/коттеджах. Простое комфортное размещение, без роскоши: общие душ, кухня, и т. п. Как правило, по 2 человека в комнате.
Дом на Мор-фьорде, с сауной прямо на берегу фьорда и потрясающим видом (4 ночи) и уютный дом в городе Рейне (1 ночь).

Питание. Не включено в стоимость. Поможем всё организовать. Очень удобно закупать продукты и готовить в доме. Также в дни, когда мы в городе, будем останавливаться в кафе и ресторанах.

Транспорт. Комфортный минивэн.

Уровень сложности. Тур для любителей зимнего отдыха на природе. Требуется средняя физическая подготовка и тёплая одежда! Зимние треккинги в основном осложнены снегом, но нам на помощь придут снегоступы, палки.
Прогулки, в среднем, по 5-10 километров, подъёмы — до 500 метров.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Гражданам РФ нужна шенгенская виза.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, путь до острова, отдых в доме с баней

Встречаемся в аэропорту Нарвика/Эвенеса и едем на острова. Рекомендуем прилететь из Осло в дневное время, мы будем встречать вас в середине дня. Дорога до островов займёт около 2 часов. По прибытии на остров Ауствогёя разместимся в уютном доме на Мор-фьорде, откуда открываются головокружительные виды. А ещё в нашем распоряжении будет баня, прямо из которой можно ловить северное сияние!

Встреча, путь до острова, отдых в доме с банейВстреча, путь до острова, отдых в доме с банейВстреча, путь до острова, отдых в доме с банейВстреча, путь до острова, отдых в доме с баней
2 день

Треккинг на гору Пилан

Сегодня возможны два варианта программы: морская прогулка в поисках китов (за доплату, по погоде) с рыбалкой или прогулка на гору Пилан у фьорда. Поднимемся на вершину, которую видно прямо от дома, чтобы посмотреть на фьорд сверху! Треккинги на Лофотенах не длинные, но довольно крутые — нам помогут снегоступы и палки, а со всех сторон будут окружать горы.

Вечером вернёмся в дом и будем поджидать северное сияние.

Треккинг на гору ПиланТреккинг на гору ПиланТреккинг на гору ПиланТреккинг на гору Пилан
3 день

Знакомство со столицей Лофотенских островов, мини-круиз по Тролльфьорду

В этот день отправимся в столицу Лофотенских островов — город Свольвер. Полюбуемся живописным фьордом и разноцветными домиками на фоне заснеженных скал и холмов.

Совершим мини-круиз (5-6 часов) на корабле по Тролльфьорду. Если позволят время, погода и силы, поднимемся на смотровую площадку над городом (подъём занимает 2-3 часа), чтобы насладиться панорамой города сверху.

Вечером, уже по традиции, караулим северное сияние.

Знакомство со столицей Лофотенских островов, мини-круиз по ТролльфьордуЗнакомство со столицей Лофотенских островов, мини-круиз по ТролльфьордуЗнакомство со столицей Лофотенских островов, мини-круиз по ТролльфьордуЗнакомство со столицей Лофотенских островов, мини-круиз по Тролльфьорду
4 день

Рыбацкие деревушки и ночь в Рейне

Позавтракав, поедем в направлении рыбацкого городка Рейне, где останемся на ночь. Жизнь на Лофотенских островах подчинена рыболовству. Вы убедитесь в этом, познакомившись с укладом жизни местных деревушек. Мы осмотрим фотогеничные рыбацкие домики, увидим, как заготавливают и сушат рыбу, при желании можно будет купить вкусных «сувениров».

Если позволят погода и время, поднимемся на смотровую площадку над городом (крутой высокий подъём), чтобы полюбоваться видами. Вечером, уже в новой локации, ждём появления северного сияния.

По можно добавить такие развлечения, как прогулка на лыжах, каякинг, прогулка на корабле по фьорду (за дополнительную оплату).

Рыбацкие деревушки и ночь в РейнеРыбацкие деревушки и ночь в РейнеРыбацкие деревушки и ночь в РейнеРыбацкие деревушки и ночь в РейнеРыбацкие деревушки и ночь в Рейне
5 день

Пляж Квалвика, возвращение на Мор-фьорд

Сегодня побываем на одном из самых красивых пляжей Лофотенов — пляже Квалвика. Увидим открытую Атлантику и насладимся суровой эстетикой севера.

При желании и за доплату, можем посетить 1-2 музея, например, Музей викингов или Музей стекла и керамики.
К вечеру вернёмся в первое место нашего размещения — дом на фьорде — и снова подождём северное сияние.

Пляж Квалвика, возвращение на Мор-фьордПляж Квалвика, возвращение на Мор-фьордПляж Квалвика, возвращение на Мор-фьордПляж Квалвика, возвращение на Мор-фьорд
6 день

Отъезд

Утром мы покидаем наш уютный дом и едем в аэропорт Харстад/Нарвик к первому рейсу участников, дорога займёт около 2-2,5 часов.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии и трансферы по программе
  • Экскурсия на корабле из Свольвера
  • Услуги местного русскоязычного гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание
  • Оформление шенгенской визы и страховки
  • Входные билеты в музеи
  • Морская прогулка в поисках китов - около €160
  • Доплата за одноместное размещение - €200
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нарвик, аэропорт, в дневное время
Завершение: Нарвик, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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19 янв 2025
Норвегия украла мое сердце… Невероятная красота
Если вдруг нужна будет помощь в организации экскурсий или туров по Норвегии, то смело пишите Светлане!
Большое спасибо за экскурсию! Замечательный гид!
Светлана, захотелось вам сказать спасибо, что выручили и подсказали! Столько красоты мои глаза никогда не видели
Невероятная Норвегия!

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