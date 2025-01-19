Вас ждёт северное сияние среди заснеженных гор, полярная ночь и тихие деревушки. Мы будем подниматься в горы, любоваться невероятными пейзажами и ловить дзен. Прокатимся на корабле и насладимся видами из

окна в поездках на автомобиле. Вы увидите столицу Лофотенских островов — город Свольвер. Побываете в известном красными домиками в окружении грандиозных скал рыбацком посёлке Рейне. Погуляете по одному из самых красивых местных пляжей Квалвика. А 4 ночи мы проведём в небольшом уютном доме с сауной прямо на берегу фьорда.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Зима на севере – то время, когда погода и природа может внести свои коррективы в наши планы. Поэтому мы можем варьировать нашу программу, заменять дни и локации, импровизировать и т. п. Так даже интереснее, правда?

Рекомендации по билетам, прямые внутренние рейсы в аэропорт Harstad/Narvik (EVE)

День 1. Туда:

Прибытие в аэропорт (EVE) днём, будет один общий трансфер (ехать около 2-2,5 ч.).

Oslo Gardermoen (OSL) — Harstad/Narvik (EVE)

08:55 — 10:35 (1 час 40 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle Aircraft: Boeing 737-800

День 6 (завершающий). Обратно:

Вылет из аэропорта (EVE) утром-днём, будет один общий трансфер (ехать около 2-2,5 ч.).

Harstad/Narvik (EVE) — Oslo Gardermoen (OSL)

11:05 — 12:50 (1 час 45 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 365 (тогда выезжать в аэропорт нужно около 7:00-07:30 утра)

Напоминаем, у нас будет общий трансфер: встретим группу один раз после прибытия всех и отвезём в аэропорт к первому рейсу — ориентируйтесь на рекомендованные рейсы. Дом находится далеко от аэропорта, добраться самостоятельно непросто (в день есть 2-4 автобуса между аэропортом и ближайшей к дому остановкой).