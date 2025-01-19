Авторские туры в Нарвике

Найдено 1 тур в Нарвике на русском языке, цена €1590. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
2 отзыва
6 дней
Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
Прогуляться по рыбацким деревушкам, совершить мини-круиз по фьорду и покараулить северное сияние
Начало: Нарвик, аэропорт, в дневное время
16 фев в 10:00
1590 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    19 января 2025
    Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
    Норвегия украла мое сердце… Невероятная красота Если вдруг нужна будет помощь в организации экскурсий или туров по Норвегии, то смело пишите
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    Светлане! Большое спасибо за экскурсию! Замечательный гид! Светлана, захотелось вам сказать спасибо, что выручили и подсказали! Столько красоты мои глаза никогда не видели Невероятная Норвегия!

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