6 дней
Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
Прогуляться по рыбацким деревушкам, совершить мини-круиз по фьорду и покараулить северное сияние
Начало: Нарвик, аэропорт, в дневное время
16 фев в 10:00
€1590 за человека
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