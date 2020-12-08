Как добраться до Нейпира на самолёте

В Нейпире 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hawkes Bay Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нейпира

Хокс-Бей NPE Hawkes Bay Airport

Самые популярные направления из Нейпира

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нейпира, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Данидин

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