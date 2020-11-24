Летим в Окленд

Как добраться до Окленда на самолёте

В Окленде 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Auckland Airport» вам не избежать

Список аэропортов Окленда

  1. Окленд AKL
    Auckland Airport
  2. Mechanics Bay MHBне гражданский
    Mechanics Bay

Самые дешёвые билеты в Окленд из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.11.2020из 🇳🇿Крайстчерч2 5761ч 20м
10.11.2020из 🇳🇿Роторуы2 79045м
30.11.2020из 🇳🇿Веллингтона2 826
25.12.2020из 🇳🇿Нельсона2 8371ч 30м
09.11.2020из 🇳🇿Тауранги2 89940м
09.11.2020из 🇳🇿Фангареи3 40440м
09.11.2020из 🇳🇿Таупо3 86855м
25.12.2020из 🇳🇿Куинстауна4 7381ч 50м
10.11.2020из 🇳🇿Уогги-Уогги6 556
15.10.2020из 🇳🇿Бленема7 2111ч 30м
09.11.2020из 🇳🇿Парапарауму7 9721ч 20м
10.11.2020из 🇳🇿Данидина8 3581ч 50м
09.06.2021из 🇦🇺Сиднея9 7223ч 5м
13.01.2021из 🇦🇺Мельбурна13 7156ч 30м (⇵1)
16.08.2021из 🇫🇯Нанди16 6603ч 10м
14.01.2021из 🇦🇺Брисбена18 6509ч 25м (⇵2)
12.01.2021из 🇨🇰Раротонги18 8984ч 25м
01.08.2021из 🇯🇵Токио19 26713ч 45м (⇵1)
08.12.2020из 🇦🇺Перта21 3719ч 25м (⇵1)
01.02.2021из 🇮🇩Бали23 64011ч 35м (⇵1)
10.04.2021из 🇵🇭Манилы24 23921ч 25м (⇵1)
30.01.2021из 🇵🇭Кагаяна-де-Оро26 35938ч 50м (⇵2)
23.03.2021из Гонконга27 26846ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇦🇺Кэрнса29 6956ч 25м (⇵1)
10.02.2021из 🇹🇭Бангкока31 35544ч (⇵2)
01.06.2021из 🇺🇸Сан-Франциско36 62519ч 45м (⇵1)
19.01.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса39 21518ч 15м
17.01.2021из Сеула40 39640ч 20м (⇵2)
13.03.2021из 🇨🇱Сантьяго40 80712ч 30м
05.04.2021из 🇮🇳Хайдарабада40 99436ч 30м (⇵2)
26.03.2021из 🇦🇷Буэнос-Айреса43 79916ч 18м (⇵1)
09.12.2020из 🇨🇳Пекина44 62022ч 40м (⇵1)
01.06.2021из 🇺🇸Окленда46 51519ч 45м (⇵2)
26.03.2021из 🇧🇷Флорианополиса46 72432ч 45м (⇵2)
16.12.2020из 🇨🇳Чанши47 39524ч 15м (⇵2)
01.02.2021из 🇨🇦Торонто47 48732ч 55м (⇵2)
21.04.2021из 🇷🇺Москвы47 99744ч 15м (⇵2)
08.01.2021из 🇸🇬Сингапура48 19449ч 10м (⇵2)
13.03.2021из 🇵🇪Лимы48 91140ч 5м (⇵2)
09.02.2021из 🇧🇷Сан-Паулу48 94124ч 40м (⇵2)
17.12.2020из 🇨🇳Шанхая49 89936ч 10м (⇵1)
01.03.2021из 🇮🇳Кочина50 55625ч 35м (⇵2)
21.12.2020из 🇨🇳Чэнду52 26916ч (⇵1)
06.01.2021из 🇮🇳Дели53 43925ч 5м (⇵1)
31.08.2021из 🇶🇦Дохи59 24022ч 25м (⇵2)
20.02.2021из 🇳🇱Амстердама59 42234ч (⇵2)
12.12.2020из 🇷🇺Владивостока62 52545ч 25м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Иркутска62 87923ч 50м (⇵2)
18.03.2021из 🇷🇺Екатеринбурга63 93243ч 25м (⇵2)
03.04.2021из 🇸🇦Даммама63 94533ч 40м (⇵1)
08.06.2021из 🇨🇴Медельина64 69945ч 51м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Краснодара65 86751ч 20м (⇵2)
19.02.2021из 🇷🇺Новосибирска66 12029ч 55м (⇵2)
15.02.2021из 🇺🇦Киева68 88155ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура69 62217ч 40м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга70 13450ч 15м (⇵2)
13.12.2020из 🇫🇷Парижа70 97430ч 10м (⇵2)
07.06.2021из 🇩🇪Мюнхена71 74027ч 30м (⇵2)
11.03.2021из 🇫🇮Хельсинки72 41025ч 50м (⇵1)
01.02.2021из 🇧🇾Минска72 46544ч (⇵2)
03.03.2021из 🇲🇽Канкуна72 88548ч 25м (⇵2)
05.07.2021из 🇱🇹Вильнюса74 49530ч 55м (⇵2)
03.02.2021из 🇷🇺Казани75 08147ч 5м (⇵2)
01.05.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода76 64837ч 15м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇧Лондона77 62929ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇼Тайбэй77 80923ч (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇧Манчестера78 72634ч 10м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇴Бухареста79 14442ч 25м (⇵2)
10.02.2021из 🇲🇩Кишинёва79 64142ч 55м (⇵2)
07.01.2021из 🇮🇱Тель-Авива79 77552ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону81 95545ч 40м (⇵2)
16.01.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска83 30248ч 20м (⇵2)
16.01.2021из 🇷🇺Хабаровска83 55049ч (⇵2)
06.12.2020из 🇷🇺Тюмени85 28936ч 50м (⇵2)
13.12.2020из 🇨🇳Хэйхэ89 30144ч 30м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Красноярска92 35843ч 5м (⇵2)
19.01.2021из 🇺🇸Онтарио92 62847ч 20м (⇵1)
18.12.2020из 🇷🇺Челябинска93 66335ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇦🇫Кабула97 22534ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇵🇰Карачей97 43140ч 20м (⇵1)
20.11.2020из 🇱🇻Риги101 62657ч 5м (⇵2)
06.09.2021из 🇺🇿Ташкента102 44535ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇺🇸Хьюстона103 27947ч (⇵2)
21.11.2020из 🇮🇷Тегерана104 16632ч 10м (⇵1)
15.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)104 17938ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇪Дубая105 24823ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇭Цюриха108 08353ч (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇦Ванкувера108 52719ч 45м (⇵1)
12.01.2021из 🇳🇬Лагоса108 77534ч 25м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Калининграда113 05436ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇲🇳Улан-Батора114 54035ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇱🇰Коломбо114 68826ч 35м (⇵1)
19.12.2020из 🇿🇦Хоэдспруита117 36856ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇧🇩Дакки118 37825ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇦🇹Вены118 70052ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка119 10229ч 6м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇳Мумбаи130 32061ч 5м (⇵2)
04.12.2020из 🇺🇸Рино133 83744ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇸Сан-Хосе139 68138ч 50м (⇵2)
24.11.2020из Сан-Хуана142 73328ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Окленда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Крайстчерч, Дели, Стамбул и Нью-Йорк

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Окленда