Полезная информация о Нейпире
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Местное время в Нейпире
06:2827
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Нейпир
|По-английски
|Napier
|Столица региона
|Нейпир является столицей региона
|Население города
|56 787 чел.
|Аэропорт
|Хокс-Бей NPE
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Нейпир на карте
Нейпир