Полезная информация о Нейпире

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Местное время в Нейпире
06:2827
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаНейпир
По-английскиNapier
Столица регионаНейпир является столицей региона
Население города56 787 чел.
АэропортХокс-Бей NPE
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота6 м. от уровня моря

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Нейпир

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