Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

10. Экскурсия ⛳ в Скайлаин (the Skyline).

(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 9, 13 или 1, 13 или 1, 11, 13, 18).

Прекрасная возможность осмотреть город 🏙️ Роторуа с высоты птичьего полета. Смотровые площадки на горе Нанготаха позволят Вам насладиться видами озера Роторуа, острова Макоя. Подъем на гору Нанготаха осуществляется в комфортных кабинах по канатной дороге. К вашим услугам ресторан самообслуживания. Для тех кто хочет испытать себя безопасная тарзанка.

Сдесь же на горе для тех хочет провести пару часов всей семьей построены замысловатые дорожки для скатывания с горы ⛰️ на тачках. Все экипажи оборудованы тормозами — безопасность гарантирована. Трассы расчитаны на разный уровень — для тех кто в первый раз (очень пологий уклон), — для продвинутых и — для тех кто хочет немного посоревноваться. Подъем братно на гору по канатной дороге.

Для группы 1–4 человека, Скидка 65% каждому. CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.