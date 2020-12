Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

11. Экскурсия ⛳ в Агродом (the Agrodome).

(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 13 или 1, 9, 13 или 1, 10, 13).

Хотите узнать все о всех двадцати породах овец разводимых на территории Новой Зеландии, Вам обязательно необходимо посетить Агродом. Только с нашими гидами Вы сможете слушать шоу на русском языке. Гид будет переводить Вам синхронно из комментаторской кабины, а Вы будете слушать используя специальные наушники. Шоу разделено на два отделения: в первом Вы узнаете все об овцеводстве Новой Зеландии, а во-втором Вы сможете наблюдать работу Новозеланских пастушечьих собак, а также самому участвовать в шоу.

Для группы 1–4 человека, Скидка 65% каждому.

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.