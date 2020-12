Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

13. Посещение Полинезийских спа (the Polynesian spa).

(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 10 или 1, 9, 11).

Спа рассположены на берегу озера Роторуа, в его активной термальной части. Геотермальная вода поступает из двух различных родников. Три каскадных бассейна из мрамора имею температуру 38–39 ˚C и залиты щелочной водой. Огромный, глубокий бассейн с щелочной водой, температурой 38 ˚C прекрасное место для растяжек, небольших тренировок. Три Приест спа (the Priest spa) залитых кислотной водой названы в честь священника из города Тауранги вылечевшего артрит принимая воды в этих горячих родниковых водах. Обширные комнаты для смены одежды имеют закрывающиеся на замок 🏰 кабины для возможности сохранения в безопасности ценных вещей.

