Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
13.

Посещение Полинезийских спа.

Роторуа.
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13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа (the Polynesian spa).
(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 10 или 1, 9, 11).
Спа рассположены на берегу озера Роторуа, в его активной термальной части. Геотермальная вода поступает из двух различных родников. Три каскадных бассейна из мрамора имею температуру 38–39 ˚C и залиты щелочной водой. Огромный, глубокий бассейн с щелочной водой, температурой 38 ˚C прекрасное место для растяжек, небольших тренировок. Три Приест спа (the Priest spa) залитых кислотной водой названы в честь священника из города Тауранги вылечевшего артрит принимая воды в этих горячих родниковых водах. Обширные комнаты для смены одежды имеют закрывающиеся на замок 🏰 кабины для возможности сохранения в безопасности ценных вещей.
CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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